No Country for Old Men : explication du film diffusé sur France 3

Ce soir lundi 22 mai 2023, France rediffuse No Country for Old Men, des frères Coen. Et comme la plupart des films des frères Coen, Mo Country For Old Men sorti en 2007 est à la fois brillant et excentrique.

Il s’agit d’un chef-d’œuvre à évolution lente, centré sur des personnages nuancés mais étranges. Il est en effet très violent et sanglant et n’est pas toujours destiné aux personnes sensibles. C’est un film très différent de l’amusement inoffensif que constituent “The Big Lebowski” (1998) et “O Brother” (2000). Il s’agit d’une histoire dure, qui prend du temps à se construire et qui est captivante à chaque instant. C’est un thriller avec son scénario superbement conçu et la somptueuse cinématographie de Roger Deakins.

Basé sur le roman éponyme de Cormac McCarthy, “No Country For Old Men” est un film qu’il est difficile d’oublier une fois qu’on l’a vu. Car on ne peut s’empêcher de penser à ses personnages mythiques et à son dénouement inattendu. Nous allons donc nous plonger dans ce film pour essayer de comprendre quels sont ses thèmes sous-jacents et ce que signifie sa fin.

Que regarder ce soir? Remarquable pour son absence de BO et sa photographie somptueuse signée Roger Deakins, No Country For Old Men est un thriller noir écrit et réalisé par Les Frères Coen. Multi récompensé aux Oscars 2008, il est doté d’un suspense irrespirable. 👋🏼@France3tv pic.twitter.com/meXvWECI2v — Linou 🐱🍪 (@Linousaure) May 22, 2023

Intrigue de No Country For Old Men

Le film nous emmène au Texas en 1980 où un tueur à gages, Anton Chigurh (Javier Bardem), après avoir été arrêté par un shérif adjoint, réussit à l’étrangler pour s’enfuir avec un pistolet à verrou captif, son arme de prédilection. On dirait une attaque à l’oxygène, mais il sert en fait à tuer le bétail dans un abattoir. Il s’enfuit à bord d’une voiture de police volée, mais arrête un automobiliste au hasard de la route, lui demande poliment de sortir de la voiture et le tue avec son pistolet en tirant le verrou dans le crâne de l’automobiliste. Chigurh s’enfuit avec la voiture de l’automobiliste.

La scène suivante nous présente Llewelyn Moss (Josh Brolin) qui, alors qu’il chasse le cerf de Virginie, tombe sur les conséquences d’un trafic de drogue qui a mal tourné. Il remarque plusieurs cadavres d’hommes et de chiens, un Mexicain blessé qui demande de l’eau et trouve deux millions de dollars dans une mallette ainsi qu’un pistolet de calibre 45. Il s’empare de l’argent et de l’arme. Cette nuit-là, Moss, qui se sent coupable de ne pas avoir fourni d’eau à ce Mexicain blessé, décide d’y retourner pour l’aider, mais constate qu’un fusil de chasse l’a tué. Soudain, il découvre qu’il est poursuivi par deux hommes dans un camion et, après avoir brièvement tiré et couru, Moss parvient à s’échapper en plongeant dans une rivière voisine et en nageant devant lui, à l’abri des regards. Réalisant qu’il a été impliqué dans une affaire dangereuse, il rentre chez lui et envoie sa femme Carla Jean chez sa mère pendant qu’il décide de se rendre à Del Rio avec l’argent et reste dans un motel afin de cacher l’argent dans un endroit sûr en le cachant dans le conduit d’air conditionné de la chambre.

No Country For Old Men - Bande annonce VF

Explication de la scène de la pièce de monnaie

L’une des scènes les plus effrayantes du film, la scène suivante, nous ramène à Chigurh. Après avoir fait le plein à une station-service, Cihugurh va payer les bonbons et l’essence au propriétaire de la station-service. Alors que le propriétaire tente d’engager une conversation polie en posant des questions apparemment innocentes, Chigurh est plutôt irrité par les bavardages stupides du propriétaire, et ce dernier se retrouve alors dans une confrontation tendue et étrange. Il est vraiment perplexe et tente d’apaiser la discussion en disant qu’il doit fermer la station, ce qui ne fait qu’irriter davantage Chigurh, car il est encore midi. Chigurh lui demande alors de jouer à pile ou face pour savoir si le propriétaire a tout à gagner, sans lui dire ce qu’il demande. Après quelques instants de tension, il devine que c’est face et Chigurh lui donne la pièce. Il lui dit de ne pas la mélanger avec les autres pièces de sa poche, car cela porte malheur. Chigurh s’en va.

Cette scène dure environ quatre minutes et fait plus de sept pages (comme indiqué dans le scénario). Il n’y a pas d’action, personne n’est tué dans cette scène, alors comment se fait-il que toute cette séquence soit si effrayante ? Au cours de la conversation, Chigurh est agacé par le fait que le propriétaire du magasin ne semble pas comprendre ses questions. Après tout, il est innocent ; comment pourrait-il suivre la ligne de questions provocatrices de Chigurh puisqu’il ne sait pas que Chigurh vient d’un monde où la menace de la violence est imminente ? Chigurh remarque que le propriétaire s’est “marié” avec son entreprise (en occupant le magasin et la maison qui appartenait autrefois à son beau-père et en épousant sa fille). Chigurh fait remarquer qu’il n’a pas d’autre façon de présenter les choses et que c’est ainsi. Il lui demande alors : “Quel est le montant le plus élevé que vous ayez jamais perdu à pile ou face ?”.

Ce qui nous amène à la question suivante : Pourquoi est-ce si important pour Chigurh qu’il décide de mettre la vie du pauvre type en danger pour un jeu de pile ou face ? Juste parce que le vieil homme a bénéficié de quelque chose qui n’est pas directement lié à son dur labeur ? Épouser sa femme est en quelque sorte une façon malhonnête de progresser ? Ces questions sont laissées en suspens car Chigurh a déterminé que la pièce qu’il a tirée à pile ou face représente un voyage de vingt-deux ans pour “arriver ici” et que son destin est désormais lié à celui du propriétaire, de sorte que Chigurh l’appelle pour qu’elle exécute ce que la pièce juge juste. Et tout cela joue dans les moments de tension du jeu de pile ou face et de sa résolution. On pourrait aussi dire que Chigurh a simplement essayé d’inquiéter le propriétaire du magasin en le distrayant pour qu’il évite de payer l’essence ! (Attention, ce n’est pas le cas !)

Chigurh est engagé pour retrouver l’argent volé et le récupérer. Il se rend au domicile de Moss pour y chercher l’argent, mais il le trouve vide. Pendant ce temps, le shérif Bell (Tommy Lee Jones) enquête sur la voiture de police abandonnée en flammes et suit ses traces jusqu’au lieu de la fusillade où Bell reconnaît le camion de Moss. De retour au motel Del Rio, Moss loue une autre chambre de façon à ce que les deux chambres louées partagent le même conduit d’air conditionné (où se trouve l’argent). Il agit ainsi car il se sait en danger imminent à cause de l’argent volé. Nous découvrons ensuite que Chigurh tente de poursuivre Moss. Il parvient à trouver l’emplacement de l’argent caché à l’aide du signal d’un dispositif de repérage et d’un traceur qui avait été placé avec l’argent. Chigurh s’introduit dans la première pièce où il trouve trois Mexicains (qui attendent de tendre une embuscade à Moss) et les tue sans sourciller. Les coups de feu alertent Moss qui récupère la mallette dans le conduit et s’échappe avant que Chigurh ne le retrouve.

Moss s’installe alors dans une ville frontalière où il loue une chambre dans un vieil hôtel délabré. Inquiet de savoir comment Chigurh l’a trouvé, il découvre le traceur dans la mallette avant que Chigurh ne lui tende une embuscade. Un échange de coups de feu s’ensuit, au cours duquel les deux hommes se blessent grièvement l’un l’autre, avant que Moss ne parvienne à s’enfuir au Mexique, cachant la mallette dans les herbes le long du Rio Grande. Moss est emmené à l’hôpital par un groupe de passage tandis que Chigurh fait exploser une voiture afin de l’utiliser comme diversion pour acheter des médicaments volés qu’il soigne lui-même dans un hôtel. Pendant ce temps, Carson Wells (Woody Harrelson), un autre agent engagé, ne parvient pas à persuader Moss à l’hôpital en lui assurant une protection en échange de l’argent. Plus tard, Chigurh parvient à se faufiler derrière Wells dans un hôtel et le suit jusqu’à sa chambre. Carson tente de conclure un marché avec Chigurh qui, avant que le téléphone ne sonne, le tue. L’appel vient de Moss. Au cours d’un appel tendu, Chigurh promet qu’il ne tuera pas Carla Jean, la femme de Moss, si ce dernier lui remet l’argent. Il menace ensuite Moss de ne pas épargner sa vie et, bien qu’il ne se rende pas à l’hôpital pour le tuer (car il sait où se trouve Moss), il ira plutôt chez la belle-mère de Moss pour la tuer.

Après avoir récupéré la mallette sur les rives du Rio Grande, Moss donne rendez-vous à Carla Jean dans un motel d’El Paso, où il compte lui remettre l’argent et la mettre à l’abri du danger. Elle reçoit alors la visite du shérif Bell qui lui promet de protéger son mari. Les Mexicains qui suivaient Carla Jean et sa mère apprennent de cette dernière (bien involontairement) où se trouve Moss. Le shérif Bell roule vers le motel d’El Paso lorsqu’il entend des coups de feu et remarque une camionnette qui s’éloigne à toute vitesse de la scène du crime. Bell arrive ensuite sur le parking où il voit Moss mort. Lorsque Carla Jean arrive, elle s’étrangle en apprenant la mort de son mari. Le soir même, Bell arrive sur les lieux du crime et découvre que la serrure de la chambre a sauté (une habitude de Chigurh qui consiste à tirer sur la serrure avec son pistolet, comme nous l’avons vu faire un nombre incalculable de fois dans le film). Bell ignore que Chigurh se cache derrière cette porte après avoir récupéré l’argent. Plus tard, Bell rend visite à son oncle Ellis pour lui confier qu’il envisage de prendre sa retraite car il y a trop de violence dans la ville et que Bell se sent un peu trop “dépassé”.

Quelques semaines plus tard, Carla Jean revient de l’enterrement de sa mère et trouve Chigurh dans sa chambre. Elle sait pourquoi il est là, mais trouve que cela n’a pas de sens. Chigurh commence à jouer à pile ou face, mais Carla Jean refuse de jouer son jeu en l’écartant et en disant que c’est à Chigurh de choisir s’il veut la tuer ou non. Chigurh n’en démord pas. Il insiste cependant sur le fait qu’il n’a pas le libre choix en la matière. Chigurh quitte alors la maison (nous supposons qu’il a tué Carla Jean) et, alors qu’il s’éloigne du quartier, il percute une voiture au carrefour, ce qui le blesse. Il remarque que deux jeunes garçons ont été témoins de l’accident et les corrompt pour obtenir leur silence et une de leurs chemises, qu’il utilise pour se faire une écharpe au bras avant de s’éloigner en boitant dans la rue.

Explication de la fin de No Country For Old Men

La dernière scène se déroule dans la maison du shérif Bell, qui a officiellement pris sa retraite et réfléchit à ce qu’il va faire pendant la journée en prenant le petit déjeuner avec sa femme. Il raconte deux rêves à sa femme : dans le premier, il a perdu de l’argent que son père lui avait donné et dans le second, son père et lui traversaient de nuit un col enneigé. Son père a avancé dans l’obscurité et a disparu, mais Bell suppose que son père a continué à avancer et qu’il s’attendait à ce que Bell fasse un feu chaud.

Pourquoi cette fin ambiguë ?

La majeure partie du film se concentre sur la fuite de Moss face à Chigurh. Est-il donc logique que l’histoire laisse le public sur la conversation énigmatique d’un personnage apparemment périphérique au petit déjeuner ? Oui, car cette scène finale nous éclaire sur le sens profond du film et sur la vision pessimiste du monde des Coen. Bell fait partie des “Old Men”, et nous avons effectivement un aperçu de la raison pour laquelle il n’y a “plus de pays” pour eux. Bell est complètement perdu alors qu’il s’efforce d’affronter le monde réel du chaos et de l’aléatoire. Les Coen utilisent intelligemment les rêves pour montrer Bell faisant le deuil du monde décent et légal auquel il croit, qui n’a probablement jamais existé mais qui a toujours été une illusion, c’est-à-dire un rêve. Oui, la fin est assez pessimiste et opaque.

D’une part, la fin de Moss nous dit que nos péchés passés nous rattrapent. D’autre part, il n’y a pas de justice dans l’histoire, car Chigurh s’échappe comme si l’un de ses tirages à pile ou face avait déterminé son issue. Nous nous retrouvons avec une interaction effrayante entre l’arbitraire et l’inévitable, dans laquelle nous devons craindre à la fois la punition morale et le mépris total de l’ordre moral.

En ce qui concerne les rêves de Bell, il est très réticent à les partager avec sa femme, pensant qu’elle les trouvera ennuyeux. Le choix de terminer par des rêves sans ambiguïté n’est pas dramatique et les spectateurs pourraient trouver cela ennuyeux, mais c’est ainsi que les Coen ont décidé de terminer l’histoire. Bell dit qu’il a maintenant vingt ans de plus que son père dans le deuxième rêve. Quelque chose ne va pas et le temps a été inversé parce que Bell est maintenant plus âgé que son père, de sorte qu’il est maintenant le “vieil homme”. Cela signifie que Bell représente un personnage déplacé d’une époque du western où les anciennes idées de maintien de l’ordre ou de pertes ne semblent plus s’appliquer. Le monde est devenu trop dangereux pour Bell et il prend sa retraite parce qu’il se sent vaincu par ce nouveau monde. Le premier rêve parle de l’argent que lui donne son père, ce qui symbolise la majeure partie du film : la lutte entre Moss et Chigurh pour obtenir une mallette contenant deux millions de dollars.

Tous les personnages qui s’intéressent à l’argent finissent soit morts, soit blessés et moralement vides. Le premier rêve nous donne donc l’impression que l’avidité finit par mener les gens à leur perte et que ceux qui ne sont pas aussi avides finissent par vivre une vie plus sûre et plus remplie, comme Bell. Mais l’argent dans ce rêve tend également à symboliser le succès ou simplement la bonne fortune. Bell perd l’argent, ce qui évoque sa perte de ce monde qui le déconcerte et semble ne plus avoir d’utilité pour lui. Il a une nouvelle chance de comprendre les événements récents, mais la perte de l’argent symbolise également son incapacité à voir son monde clairement. Il est tellement déconnecté, non seulement parce que le monde a évolué, mais aussi parce qu’il n’a jamais été ce qu’il imaginait.

Le monologue du shérif Bell au début du film parle de l’époque où les shérifs ne portaient même pas d’armes. Cela signifie que Bell est habité par la nostalgie d’une époque plus sûre et plus directe, où tous les crimes avaient un sens et où tous les criminels étaient mis derrière les barreaux.

Ce film peut être considéré comme un néo-western qui aboutit à une conclusion et à une vision du monde très différentes. Oui, il y a un arrière-pays avec des héros et des méchants, des armes, de la drogue, une course à l’argent et quelques chapeaux de western, tout ce qui fait un film de western classique. Mais ce film n’est pas un western classique car le héros ne gagne pas ou ne survit même pas, le méchant s’enfuit et la fin ne se déroule pas dans une impasse mexicaine classique mais plutôt dans un monologue lent et calme d’un personnage qui était le moins impliqué des trois personnages principaux. Bell suppose que Moss est le gentil puisqu’il est opposé au psychopathe Chigurh, mais Moss est-il vraiment le héros de ce film ? Oui, les spectateurs sont amenés à se ranger du côté de Moss dans son combat contre Chigurh, mais Moss est loin d’être un héros, c’est un voleur. Il a volé de l’argent qui ne lui a jamais appartenu et, ce faisant, il a mis en danger la vie de sa femme et de sa belle-mère.

Le méchant sans pitié – Anton Chigurh – est également le moins simple des méchants de l’ancien film. Avec son jeu de la mort à pile ou face, il s’est délibérément présenté comme une force de destruction aléatoire. Ses actions découlent d’une vision du monde qui a une intégrité logique, qu’elle représente ou non la vérité. En tant que porteur de cette pièce, il tient à rappeler aux gens que leur vie est en fin de compte soumise à des forces qui échappent à notre contrôle.

En résumé

Le message sous-jacent du film est que la vie n’est pas symétrique. On ne fait pas ce que l’on veut, on ne fait pas ce que l’on veut. La chute d’une pièce de monnaie n’a aucune incidence sur la façon dont le biscuit s’émiette. Il n’y a pas de bien ou de mal dans le destin des hommes. Il n’y a pas de justice. Les opportunités saisies peuvent mener à la fortune, mais elles peuvent tout aussi bien mener à une mort misérable. Seuls les enfants s’attendent à ce que les choses soient justes. En fin de compte, les rêves du shérif Bell montrent que tous nos problèmes ne peuvent pas être résolus par notre moi intérieur. Parfois, la conscience nous dit ce que nous voulons vraiment, mais c’est un souhait qu’il est presque impossible de réaliser.