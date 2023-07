Nouveauté sensationnelle : Diablo 4 dévoile enfin les montures tant attendues par les joueurs !

Diablo 4 introduit un grand nombre de fonctionnalités inédites pour la franchise, dont l’une des plus grandes cartes à ce jour. Si la franchise a toujours proposé des lieux uniques à explorer, cette version de Sanctuaire atteint un tout autre niveau. Les joueurs devront traverser de hauts sommets montagneux, explorer de vastes villes, conquérir des forêts et parcourir de vastes déserts pour tenter de vaincre les forces de Lilith. Tout cela semble bien, mais la navigation dans le monde de Diablo 4 n’est pas si facile.

Alors que les joueurs chevronnés qui parcourent le contenu de la Saison du malin ne rencontreront pas vraiment de problèmes de navigation, les nouveaux joueurs de Diablo 4 sont contraints de se déplacer lentement dans le monde. Le jeu ne leur permet de débloquer des montures que vers la fin de l’histoire principale, ce qui semble être un choix étrange. Blizzard a créé un monde unique et passionnant à explorer pour les joueurs, mais il aurait dû leur donner les rênes d’un cheval bien plus tôt.

Les chevaux de Diablo 4 devraient arriver plus tôt

La version de Diablo 4 de Sanctuaire est divisée en cinq régions distinctes qu’il est très agréable d’explorer. Chaque région est très différente de la précédente et contribue à donner de la vie à ce monde. Il est 10 à 20 fois plus grand que tous les jeux Diablo précédents, et les joueurs peuvent le parcourir immédiatement grâce à l’échelonnement des niveaux. C’est l’un des meilleurs aspects de l’ARPG, mais sa taille peut aussi donner une impression de lenteur.

La campagne principale de Diablo 4 enverra souvent les joueurs aux quatre coins du monde, mais ils ne pourront le faire qu’à pied. Il n’y a pas de déplacement rapide tant que les joueurs n’ont pas découvert les points de passage à proximité, et il n’y a aucun moyen d’accéder à une monture tant qu’ils n’ont pas terminé la quête de la faveur de Donan. Cette quête ne se débloque qu’au début du quatrième acte de l’histoire, ce qui semble un peu trop tardif.

Les joueurs ont estimé qu’il fallait environ 10 heures pour terminer les trois premiers actes de Diablo 4, ce qui signifie qu’ils sont obligés de parcourir le monde pendant 10 heures à pied. Bien que le monde soit impressionnant, marcher aussi longtemps peut devenir ennuyeux. La situation est encore pire lorsque les joueurs sont souvent envoyés dans les coins les plus reculés du monde pour poursuivre l’histoire. Ils doivent se battre contre des hordes de démons, découvrir les bons chemins à travers les régions, et peuvent rencontrer de nombreux obstacles sur leur chemin.

L’exploration du monde de Diablo 4 peut être très amusante, mais les joueurs devraient pouvoir l’explorer comme ils le souhaitent. Les deux premières missions peuvent se faire à pied, mais les joueurs doivent ensuite disposer d’un cheval. Ceux qui veulent parcourir le jeu à pied peuvent le faire, et ceux qui veulent galoper dans les rues de la ville doivent pouvoir le faire aussi. Si les personnages de Season of the Malignant peuvent utiliser une monture dès le départ, les nouveaux joueurs devraient être autorisés à en utiliser une assez rapidement dans l’histoire.

Tout comme pour le vol de World of Warcraft, il semble que Blizzard veuille vraiment que les joueurs de Diablo 4 fassent l’expérience du monde qu’il a créé. C’est un monde impressionnant qui fait en partie le charme de Diablo 4, mais personne ne devrait être obligé de le parcourir sans en avoir envie. En supprimant le choix du joueur, certains joueurs n’ont pas envie de le découvrir et d’autres risquent d’en vouloir à ce monde après y avoir passé des heures. Avec le nouvel engagement de Blizzard envers ses joueurs, il faut espérer qu’il reconsidérera son approche des montures de Diablo 4 pour les prochaines saisons.