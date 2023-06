Nouvelle mise à jour de Fallout 76 : Every Blue Moon dévoile ses secrets – Voici ce que vous devez savoir !

À partir du 20 juin, les joueurs de Fallout 76 pourront profiter de la mise à jour Every Blue Moon. Cette mise à jour permettra aux joueurs de profiter de deux nouveaux événements publics appelés Sain et sauf et Bêtes de somme. Deux nouveaux cryptides feront également leur apparition : le Diable bleu et l’Ogua.

Fallout 76: Once in a Blue Moon Launch Trailer

L’événement Sain et sauf de Fallout 76 nous emmène dans les refuges de la montagne centrale, qui ont été rénovés. Cependant, elles sont pleines de visiteurs indésirables, et les joueurs doivent donc se jeter dans l’action. Leur objectif sera de tenir les créatures à distance et de réparer le système de propulseur de haut-parleur pour les chasser une bonne fois pour toutes.

Dans Beasts of Burden, les joueurs sont chargés de récupérer une cargaison d’explosifs volée à Luca Costa. La tâche ne sera pas facile, car ils devront affronter la dangereuse faune locale.

Chaque lune bleue marque le début de Visez les étoiles, la saison 13 de Fallout 76, qui verra les joueurs explorer de vieux plateaux de tournage hollywoodiens pour progresser dans les 100 rangs et obtenir des récompenses. Êtes-vous déjà prêts pour cette nouvelle mise à jour ?