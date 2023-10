Nouvelle révélation dans Mortal Kombat 1: Un combattant DLC arrive !

Un doubleur de Mortal Kombat 1 a peut-être accidentellement fait allusion à un personnage invité DLC non confirmé qui pourrait enthousiasmer les fans de films de science-fiction classiques.

Un doubleur de Mortal Kombat 1 a peut-être laissé entendre que le redoutable T-1000 de Terminator pourrait être un futur personnage DLC. Le jeu de combat à succès de cette année contient déjà plusieurs personnages légendaires de Mortal Kombat, et NetherRealm a confirmé que Mortal Kombat 1 recevrait des packs DLC remplis de nouveaux guerriers à incarner dans le jeu. Ces packs DLC de Mortal Kombat 1 perpétueront également une tradition entamée en 2011 avec Mortal Kombat 9 : les combattants invités.

Qu’il s’agisse d’infâmes méchants de slasher comme Jason Voorhees et Leatherface ou d’icônes de bandes dessinées comme Spawn et le Joker, les derniers opus de Mortal Kombat ont permis aux joueurs d’opposer Liu Kang et Scorpion à des personnages célèbres de bandes dessinées et de films. Mortal Kombat 1 ajoutera Omni-Man d’Invincible à cette liste de combattants invités spéciaux en novembre, et le reste du Kombat Pack 1 inclura Peacemaker et Homelander de The Boys. De plus, des rumeurs ont laissé entendre que d’autres personnages comme Deathstroke, Harley Quinn et Doomslayer rejoindraient Mortal Kombat 1 plus tard.

Aujourd’hui, un autre personnage bien-aimé pourrait être ajouté à la liste des personnages invités de Mortal Kombat 1 grâce à un lapsus d’Andrew Morgado, la voix du Reptile de MK 1, plus héroïque et sympathique. Il a récemment parlé à Dan Allen Gaming de son temps passé à enregistrer des répliques avec des stars invitées comme Ronda Rousey (qui jouait Sonya Blade dans Mortal Kombat 11), et il a mentionné que Robert Patrick était également présent. Pour les non-initiés, Patrick a joué le célèbre Terminator T-1000 dans Terminator 2 : Judgment Day, ce qui a conduit des fans comme l’utilisateur Reddit Randomclownman à se demander si Morgado n’a pas accidentellement divulgué un nouveau personnage DLC pour Mortal Kombat 1.

Bien sûr, Andrew Morgado aurait pu faire référence au Terminator T-800 original de Mortal Kombat 11, puisqu’il mentionne également Ronda Rousey et l’acteur de RoboCop Peter Weller (qui est également apparu en tant que combattant DLC invité) dans le même souffle. Cependant, il nomme spécifiquement Robert Patrick plutôt que Chris Cox (l’acteur qui a remplacé Arnold Schwarzenegger dans Mortal Kombat 11), et il reconnaît également l’apparition du T-800 en tant que combattant invité comme quelque chose de distinct. Il est possible que le T-1000 ait été initialement prévu pour être ajouté dans le troisième pack DLC de Mortal Kombat 11, selon les rumeurs, plutôt que dans une prochaine extension de Mortal Kombat 1, mais il ne s’agit pour l’instant que de spéculations.

D’autre part, les lignes de voix récemment obtenues par datamining pour le personnage invité du DLC confirmé de Mortal Kombat 1, Peacemaker, feraient référence à son père, qui a également été joué par Robert Patrick dans la série live-action Peacemaker. Ceci, ajouté aux récents commentaires d’Andrew Morgado, semble suggérer que le Terminator T-1000 métamorphe pourrait apparaître dans Mortal Kombat 1 pour changer l’avenir et éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin dans un futur DLC. Cependant, aucun personnage DLC n’a été annoncé par NetherRelam en dehors du Kombat Pack 1 à venir.