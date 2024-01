NVIDIA dévoile la GeForce RTX 40 Super series : prix, calendrier et tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles cartes graphiques.

Après le bref teaser de la semaine dernière, NVIDIA a dévoilé au monde entier sa nouvelle série de cartes graphiques au CES 2024, la dernière édition du prestigieux salon technologique de Las Vegas.

Baptisée GeForce RTX 40 Super, cette série comprend trois nouveaux GPU qui représentent un bond en avant par rapport à la précédente génération de cartes graphiques de NVIDIA : les GeForce RTX 4080 Super, GeForce RTX 4070 Ti et GeForce RTX 4070 Super.

Dans cet article, nous passons en revue toutes les informations disponibles sur chacune des cartes de la série RTX 40 Super, la date de sortie, le prix et d’autres détails. Si vous êtes intéressé, voici notre test de la GeForce Now Ultimate.

GeForce RTX 40 Super – tout ce qu’il faut savoir sur les nouvelles cartes graphiques de NVIDIA

La série GeForce RTX 40 Super est décrite comme ” le moyen ultime de profiter de l’IA sur PC “, ce qui, dans le domaine des jeux, signifie un surcroît de puissance pour la technologie révolutionnaire de mise à l’échelle des images Deep Learning Super Sampling (DLSS) de NVIDIA.

Jetons un coup d’œil aux caractéristiques de chacune des cartes graphiques de cette nouvelle famille :

GeForce RTX 4080 Super

Cette “bête” est 40 % plus rapide que la GeForce RTX 3080 Ti sans DLSS, tandis qu’avec DLSS, la GeForce RTX 4080 Super est deux fois plus rapide et permet de jouer à des jeux à tracé de rayon en résolution 4K.

Elle sera disponible à partir du 31 janvier au prix de 1119 €. Comme d’habitude, une édition Founder’s de la GeForce RTX 4080 Super sera également disponible pour les collectionneurs.

GeForce RTX 4070 Ti Super

Le deuxième modèle est la GeForce RTX 4070 Ti Super, une carte graphique conçue pour des taux de rafraîchissement très élevés en résolution 1440p. Elle est 1,6 fois plus rapide qu’une RTX 3070 Ti et 2,5 fois plus rapide avec DLSS 3 activé.

Elle sera disponible très prochainement, à partir du 24 janvier, au prix de 889 euros.

GeForce RTX 4070 Super

Enfin, le GeForce RTX 4070 Super est un GPU qui possède 20% de cœurs en plus que le RTX 4070, ce qui le rend 1,5 fois plus rapide avec DLSS 3. Il sera disponible à partir du 17 janvier au prix de 669 €.

Lancement de NVIDIA ACE, GeForce Now et améliorations du streaming Twitch

En plus de dévoiler la GeForce RTX 40 Super series, NVIDIA a profité de sa keynote du CES 2024 pour dévoiler un certain nombre de nouveautés.

Vous vous souvenez de NVIDIA ACE ? Cette technologie annoncée en mai 2023 promet des PNJ plus réalistes, capables de répondre à nos questions (entre autres) grâce à l’utilisation de l’IA générative. Lors de la conférence, il a été annoncé qu’ACE sera disponible sous forme de microservices. Parmi les entreprises qui l’utiliseront figurent Convai, miHoYo, NetEase, Tencent et Ubisoft.

Il a également été annoncé qu’il y a déjà un total de 500 jeux RTX, avec plusieurs nouveaux ajouts : Horizon Forbidden West Complete Edition (DLSS3), Pax Dei (DLSS 3), Diablo IV (RT et DLSS 3), ainsi que de futurs jeux tels que Dragon’s Dogma 2 et Tekken 8.

En ce qui concerne GeForce Now, on peut s’attendre à ce que de nouveaux jeux soient ajoutés au service, notamment des titres d’Activision Blizzard comme Overwatch 2 et Diablo IV. Le Day Pass a également été annoncé. Comme son nom l’indique, il permet d’accéder au service pendant 24 heures. Il sera disponible à partir de février.

Enfin, un élément a également été annoncé qui facilitera sans aucun doute la vie des streamers : grâce à GeForce, il sera possible d’encoder cinq streams simultanés, ce qui garantira une portée et une qualité maximales. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire au Beta test sur twitch.tv/broadcast à partir d’aujourd’hui.

Voilà pour toutes les nouveautés de NVIDIA au CES 2024. Qu’avez-vous pensé des annonces, qu’attendez-vous de la nouvelle série GeForce RTX 40 Super ? Faites-nous le savoir dans les commentaires.