Obtenez la Nike Air Max 1 ’86 Back Bling gratuitement dans Fortnite dès maintenant !

Fortnite a collaboré avec diverses franchises et marques au fil des ans, et le moment est venu pour eux de s’associer à Nike. Ce duo inattendu s’est réuni pour apporter la basket Nike à Fortnite, et les joueurs peuvent l’acquérir gratuitement et la porter sur leur dos une fois qu’ils l’ont obtenue.

Ce guide explique aux joueurs comment obtenir gratuitement la Nike Air Max 1 ’86 bling dans leur compte Fortnite. Il n’est disponible que pour une durée limitée, alors ceux qui souhaitent l’obtenir doivent faire vite.

Comment obtenir la Nike Air Max 1 ’86 Back Bling

L’événement Fortnite x Nike Airphoria est plus important que prévu. Pour cette collaboration géniale avec Fortnite, les joueurs pourront acheter des produits Fortnite x Nike dans le monde réel et dans le jeu. L’ensemble Nike Airphoria sera disponible dans la boutique d’objets jusqu’à la fin de l’événement, et la Nike Air Max 1 ’86 back bling sera également disponible pour ceux qui accompliront une simple tâche.

Pour obtenir la Nike Air Max 1 ’86 back bling gratuite, les joueurs doivent jouer à l’île Airphoria pendant au moins dix minutes avant le 27 juin 2023, à 20 heures (heure de l’Est). C’est à ce moment-là que l’événement prendra fin et qu’il sera impossible d’obtenir le back bling.

Epic Games commencera à distribuer le back bling le 28 juin, ce qui signifie que les joueurs ne pourront pas le réclamer immédiatement après avoir passé le temps requis sur l’île d’Airphoria.

Comment accéder à l’île Nike Airphoria

Pour jouer sur l’île créative Airphoria de Fortnite, les joueurs doivent soit entrer par l’onglet Découverte dans la section Epic’s Pick, soit insérer le code d’île 2118-5342-7190.

Les joueurs n’ont pas besoin de relever les défis de l’île pour recevoir le back bling, ils doivent simplement jouer sur l’île pendant au moins dix minutes. Cependant, comme les cinq quêtes d’Airphoria ne devraient prendre qu’un peu plus de dix minutes, les accomplir est un bon moyen de passer le temps afin d’être éligible pour recevoir le back bling.

L’île d’Airphoria contient une série de défis de furtivité et de parkour qui peuvent être très amusants. L’objectif principal est d’atteindre plusieurs modèles d’Air Max à différents endroits et de les collecter pour les ramener dans un coffre-fort.