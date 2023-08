One Piece 1074 : Date de sortie, Avant-première sensationelle, Lieu de diffusion EXCLUSIF !

Après avoir vu des attaques étranges mais puissantes de notre Dieu Soleil, et aussi le fait qu’il peut même saisir et utiliser le tonnerre à son profit, rend cette forme de Luffy beaucoup plus intéressante et excitante.

Dans le dernier épisode, nous avons également découvert que tous les Chapeaux de paille se réunissent les uns après les autres, ce qui rend le prochain épisode 1074 de One Piece très attendu. Lorsque le dernier épisode de la série s’ouvre, nous voyons que Kaido se demande toujours comment Luffy fait tout cela. Cependant, il dit aussi que cette transformation est une caractéristique exclusive du type Zoan.

Tout en mentionnant qu’en se transformant en blanc et en utilisant à la fois la Couleur des Armes et la Couleur du Roi Suprême, Luffy se bat si librement, affectant d’autres choses que son corps, Kaido dit qu’il n’a jamais vu quelque chose comme ça dans sa vie.

En désespoir de cause, lorsque Kaido lui demande qui il est vraiment, notre Dieu Soleil répond qu’il est Monkey D. Luffy, celui qui va le surpasser et devenir le Roi des Pirates.

Kaido lui répond alors qu’il est bon de savoir qu’il est encore impudent. Lorsque son esprit et son corps sont à la hauteur de son pouvoir, il se produit ce qu’on appelle un “éveil”.

One Piece Episode 1073 : Récapitulatif et critique

Plus tard dans l’épisode, nous voyons que Kaido, tout en se rappelant comment les autres membres des Beast Pirates ont été vaincus, dit qu’il a perdu presque tout ce qu’il a construit, y compris ses subordonnés et son château.

Cependant, Luffy dit qu’il a aussi perdu beaucoup de choses, et qu’il y a aussi des choses qu’il doit reprendre.

C’est alors que Kaido dit que Luffy va perdre encore plus, car il va prendre tout ce qu’il a et activer son Kundali Dragon Swarm, et attaquer continuellement Luffy avec son Hassaikai. Cependant, il n’était pas aussi efficace sous la forme 5th Gear de Luffy.

Luffy revient à la charge avec un corps en rotation et donne des coups de poing continus à Kaido. Il est amusant de voir que Luffy lui demande d’abord comment s’est déroulée son attaque et qu’il tombe soudainement au sol.

Plus tard, nous voyons Kaido mentionner que le sol et le château sont en feu juste en dessous d’eux. Tout en mentionnant le reste des gens du côté de Luffy, il dit qu’ils brûleront tous jusqu’à la mort. Cependant, Luffy dit quelque chose qui fait de lui le véritable Sencho des Chapeaux de paille.

En effet, Luffy dit qu’il ne doit pas sous-estimer ses Nakamas. Il a laissé tout ce qui se trouve en dessous entre leurs mains afin de pouvoir se concentrer uniquement sur la victoire contre Kaido.

Coupé à la salle de spectacle, nous voyons que Chopper cherche le reste des membres des Chapeaux de paille, et quand il voit Nami, il commence à pleurer. Même Otama était là, qui dit que tout le monde l’a protégée et que c’est pour cela qu’elle a été légèrement blessée.

Lorsque Nami lui demande où ils sont, l’autre, il lui demande ce qu’ils doivent faire car il y a du feu partout, et il ne trouve pas les autres Chapeaux de paille.

Quand Chopper dit qu’ils sont peut-être à l’intérieur du feu, Nami mentionne qu’ils ne peuvent rien faire dans cet immense incendie. Comme nous le savons, Onigashima est toujours dans les airs, et ils n’ont pas de terre pour s’enfuir non plus.

Plus tard dans l’épisode, nous voyons que Brook est avec Robin, Jimbe est avec Raizo, et Zoro a été sauvé par Franky, mais son état est toujours critique. Les choses commencent à s’améliorer lorsque Raizo, à l’aide de sa technique de ninja, fait surgir des tonnes d’eau de nulle part.

Juste avant la fin de l’épisode, on voit que Luffy a le tonnerre dans la main et qu’il essaie d’attaquer Kaido. De son côté, Kaido est prêt à faire face à cette attaque.

One Piece Episode 1074 : Date et heure de sortie

L’épisode 1074 de One Piece sortira le dimanche 3 septembre au Japon. Il s’intitulera “Croire en Momo – Le dernier grand coup de Luffy“.

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 02 septembre 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 2 septembre 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 02 septembre 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06:00 hrs le dimanche 03 septembre 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le 03 septembre, 03 août 2023.

Où regarder l’épisode 1074 de One Piece ?

Le prochain épisode de One Piece, 1074, sera disponible sur Crunchyroll, tout comme les autres épisodes de la série.