One Piece 1088 : La Dernière Bataille de Garp le Héros

Avertissement : Ce qui suit contient des spoilers pour le chapitre 1088 de One Piece, “Final Lesson”, par Eiichiro Oda, traduit par Stephen Paul, et lettré par Vanessa Satone, maintenant disponible en anglais sur MangaPlus.

Le chapitre 1088 de One Piece est sorti récemment et les fans sont ravis de voir un autre chapitre incroyable s’ajouter à l’arc déjà phénoménal de Egghead Island. Comme prévu, les événements de ce chapitre se concentrent sur l’île des pirates dans son intégralité et concluent la guerre entre les Marines et les pirates de Barbe Noire.

Les fans espéraient qu’Oda ne change pas de scène et, heureusement, ce ne fut pas le cas. L’accent a été mis sur Garp et, plus tard, sur la nouvelle génération de Marines dans le chapitre 1088 de One Piece.

L’idéologie de Garp

Oda a fait un travail phénoménal en montrant aux fans l’idéologie du personnage qu’est Garp dès l’ouverture du chapitre 1088 de One Piece. Il semble que ce flashback date de l’époque où Koby était tout nouveau dans les Marines et ce jour-là, Garp a décidé de leur donner une leçon. Garp a posé une question intéressante à la nouvelle génération de marines. Il voulait savoir ce qu’ils feraient s’ils n’avaient qu’un seul bateau et devaient sauver un vieil homme et un bébé. Koby, toujours aussi gentil, a répondu qu’il enverrait le vieil homme et le bébé sur le bateau et qu’il resterait lui-même derrière. Selon Garp, cela aurait été une mauvaise décision. Garp pense que le potentiel de la jeunesse est illimité et que dans une situation comme celle-ci, le vieil homme devrait être laissé derrière, tandis que le jeune Marine et le bébé devraient naviguer pour se mettre en sécurité.

Bien que Garp soit sévèrement réprimandé pour avoir enseigné cela aux jeunes Marines, c’est quelque chose qu’il croit vraiment du fond du cœur et les fans peuvent le voir plus tard dans le chapitre, lorsque Garp met cela en application lors de son dernier combat contre les pirates de Barbe Noire. Dans la ligne temporelle actuelle, les fans ont pu voir Garp se lever et se battre une fois de plus. Bien qu’il soit déjà gravement blessé, Garp est une figure légendaire et on attend de lui qu’il continue à se battre alors que la plupart des personnages tomberaient à genoux.

Le dernier combat de Garp

Oda adore donner aux anciens personnages de ses séries de sérieux pouvoirs pour soutenir leur statut légendaire. C’est ce qu’il a fait avec Barbe Blanche dans l’arc Marineford, et c’est exactement ce qu’il fait avec Garp sur l’île des pirates. Malgré de lourdes blessures, Garp s’est relevé une fois de plus et a décidé de donner aux Marines la possibilité d’agir. Les principaux combattants de son plan sont Helmeppo, Koby et le Prince Grus. Kobe devait détruire la main qui se dirigeait vers le navire de la marine, tandis que le Prince Grus devait empêcher les débris de tomber sur le navire. Dans le même temps, Helmeppo avait pour mission d’empêcher quiconque de poursuivre ces deux-là.

Pendant ce temps, Garp lui-même leur donnerait l’occasion d’agir et c’est exactement là qu’Oda a décidé de donner à Garp un peu plus d’éclat. Pour tous les fans qui s’attendaient à ce que Garp continue à se battre, ce fut un moment incroyable. Bien qu’il soit déjà affaibli, Garp a réussi à submerger Kuzan, à traverser l’île et à frapper Pizarro avec un coup incroyablement surpuissant connu sous le nom de Galaxy Divide. Il a réussi à fendre le crâne de l’île des pirates avec facilité, et il ne faut pas oublier que ce crâne est lui-même de la taille d’une île. En réussissant à le diviser, il a donné à la Marine l’opportunité d’agir et de faire son travail de sauveur de la population, et c’est précisément ce qu’elle a fait.

L’avenir de la loi sur les marines

Les trois personnages de Koby, Princesse Grus et Helmeppo se sont incroyablement bien comportés dans ce chapitre. Tandis qu’Helmeppo empêchait ses poursuivants d’atteindre Kobe et Prince, ces derniers ont pris le devant de la scène et ont fait des choses incroyables. Koby a réussi à copier Garp dans ses mouvements et, bien qu’il ne soit pas aussi bon que lui, il a réussi à arrêter Pizarro dans son élan. Les fans ont appris qu’en secret, Koby s’entraînait encore plus dur pour devenir plus fort, et sachant que Garp utilisait des Battleship Bags pour augmenter sa force, il a fait de même. C’est ainsi que Koby devint extrêmement puissant et que ses coups de poing devinrent dignes d’un homme connu sous le nom de Héros.

Koby a réussi à arrêter le bras de Pizarro avec une technique féroce connue sous le nom de Honesty Impact. Cette technique semble être recouverte de la Couleur de l’Armement et bien que certains puissent la confondre avec le Haki du Roi Suprême, cela ne semble pas être le cas pour le moment. Néanmoins, la puissance de cette technique était suffisamment féroce pour réduire le bras entier en miettes. Cela donna l’occasion au Prince Grus de faire de même et d’utiliser son Gunyo Gunyo no Mi pour créer une toile d’araignée géante et empêcher les débris de tomber sur le navire. Tous deux ont fait un travail remarquable et Helmeppo a ensuite sauvé Koby de la chute dans l’océan. Les trois hommes sont arrivés sains et saufs jusqu’au navire de la Marine et ont mené à bien la mission que la Marine était venue leur confier.

Retour à Tête d’œuf

La dernière page du chapitre est sans aucun doute l’une des plus intenses que les fans aient vues dans l’histoire depuis un certain temps. Garp, qui a livré un combat incroyable contre les pirates de Barbe Noire, a été transpercé en pleine poitrine par Kuzan et gelé dans un état proche de la mort. Avant d’être congelé, Garp a déclaré que tous les Marines, y compris Kujaku, Hibari et Tashigi, entre autres, étaient l’avenir de la Marine et que cet incident ferait frémir tous les pirates du monde. Sur ce, Garp a été congelé et son sort actuel reste inconnu. Le narrateur mentionne ensuite le journal du lendemain matin, qui contient la nouvelle de la disparition du héros de la marine, Garp, suite à son invasion de l’île des pirates.

Une autre nouvelle incroyable est celle de l’empereur Chapeau de paille Luffy qui fait face à un siège prolongé sur l’île du futur, Tête d’œuf. À la toute fin du chapitre, les fans ont enfin pu apercevoir l’île d’Egghead. Il semble que tous les navires de la marine que Kizaru dirige, ainsi que Saturn, soient finalement sur Egghead et que la guerre contre la marine, appelée l’Incident Egghead, va être déclenchée à partir du chapitre suivant. Les fans ne peuvent pas être plus enthousiastes à l’idée de voir cet événement se dérouler et l’excitation est déjà à son comble, comme on pouvait s’y attendre.