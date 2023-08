One Piece 1091 Spoilers : La Confrontation Finale sur Egghead !

One Piece 1091 sera présenté dans le 40ème numéro du magazine Weekly Shonen Jump, qui sortira dans une semaine. Les spoilers de One Piece 1091 ont déjà commencé à faire surface, et ils préparent les fans aux événements qui se dérouleront dans le chapitre de cette semaine.

One Piece va encore dominer cette semaine avec la publication de One Piece 1091 Spoilers après la pause de la semaine dernière et le One Piece Live Action qui a finalement été diffusé. De plus, l’anime de One Piece sera également diffusé après sa pause de la semaine dernière. Néanmoins, l’engouement pour les spoilers hebdomadaires du nouveau chapitre de One Piece est différent et nous aimerions vous présenter les spoilers qui ont fait surface jusqu’à présent.

Le chapitre précédent de la série a finalement vu le retour des chapeaux de paille et l’élaboration de plans pour s’échapper de l’île d’Egghead alors que la flotte des Marines, comprenant des centaines de navires et 30 000 Marines, et la présence de l’un des Cinq Anciens approchent avec l’amiral Kizaru.

Les priorités ont été fixées par Saturn qui a ordonné qu’ils récupèrent les données de Vegapunk aux côtés de York et certains équipements du laboratoire plutôt que les agents du Cipher Pol. L’Ancien ordonne à Kizaru de pénétrer dans l’île et de commencer l’embuscade grâce à son pouvoir de Lumière, mais Kizaru hésite car Sentomaru est sur ses gardes.

Les spoilers initiaux du chapitre parlent des événements sûrs qui vont se dérouler et nous allons les commenter au fur et à mesure que nous avançons. Nous vous proposons donc les dernières mises à jour de la série manga One Piece.

One Piece Chapitre 1091 Spoilers Via Reddit

Jusqu’à présent, le titre du chapitre n’a pas été révélé, mais il a été confirmé que One Piece ferait la couverture du 40ème numéro du magazine Weekly Shonen Jump. De plus, le chapitre 1091 de One Piece aura également la première page de couverture à l’intérieur du chapitre. Etant donné que One Piece Live Action sera présenté pour la première fois avant sa sortie, il s’agira certainement d’un événement à part entière.

Les premiers spoilers du chapitre révèlent que Sentomaru et Kizaru seront impliqués dans le combat, ce qui était attendu. Cependant, la chose la plus importante que les spoilers révèlent est le fait que Sentomaru soit vaincu. Etant donné qu’il existe une relation profonde entre Kizaru et Sentomaru, Kizaru ne fera pas beaucoup de mal mais essaiera de faire court.

Les spoilers poursuivent en révélant qu’à l’intérieur de l’île d’Egghead, Rob Lucci s’attaque également aux Vegapunk en décidant de les tuer. Pour l’en empêcher, Zoro interviendra et s’en prendra à Lucci tout seul.

Le dernier spoiler disponible pour le chapitre 1091 de One Piece révèle que Franky, Bonney et Vegapunk Litlth vont agir pour protéger le Vega Force One et le Thousand Sunny. Les spoilers initiaux pour le chapitre 1091 de One Piece s’arrêtent là, mais au fur et à mesure que nous avancerons, nous ajouterons de nouveaux spoilers au chapitre, au fur et à mesure que nous y aurons accès.

Plus de spoilers sur One Piece 1091

Bien que les spoilers ne révèlent pas grand-chose, de nombreuses allusions au chapitre indiquent que nous allons voir Luffy affronter Kizaru et les allusions des fuites ajoutent également que le chapitre à venir sera très axé sur l’action.

La situation actuelle sera très similaire à celle que les chapeaux de paille ont dû affronter sur l’île de Sabaody avant le saut dans le temps et cette fois-là, Luffy n’a pas été en mesure d’affronter Kizaru, car l’amiral était considéré comme plus fort que tout le groupe.

Ce sera donc l’occasion de se venger et les fans verront à quel point les amiraux sont forts et leur comparaison avec les empereurs aura enfin une conclusion. Attendez avec impatience la publication des nouveaux spoilers que nous ajouterons dans cet article.