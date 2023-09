One Piece 1092 : Date de sortie, spoilers explosifs et recap

Après la sortie du dernier chapitre, où il semble que le combat sur l’île d’Egghead va enfin se terminer, les fans de la série sont vraiment excités à l’idée de découvrir ce qui va se passer dans le prochain chapitre, et c’est aussi la raison pour laquelle ils anticipent la date de sortie de One Piece Chapter 1092.

La première chose que l’on voit en arrivant au dernier chapitre, c’est que Luffy fait la une du Shonen Jump Weekly. Ce n’est pas vraiment une nouveauté, puisque One Piece est le roi du Shonen Jump, mais c’est quand même cool de voir Luffy et les Boys.

En plus de cela, nous voyons également un guépard juste derrière lui, ce qui pourrait être une référence à Kizaru ou Oda a simplement un “truc de guépard”. Ensuite, nous voyons une double page des Chapeaux de paille, en train de manger une gigantesque poêle à pizza.

A chaque fois que nous avons une série de couleurs comme celle-ci, j’ai toujours envie d’en comprendre le sens profond, mais pour l’instant, je n’ai aucune idée de ce qu’Oda fait ici, et qui sait, peut-être qu’il est simplement d’humeur à manger des pizzas.

Si vous regardez de près les tenues de certains Chapeaux de Paille, vous verrez qu’Oda a écrit des ingrédients de pizza et des garnitures dessus. Jimbe, par exemple, a une pizza au fromage, tandis que Brook a une pizza au chili et au jalapeño.

En même temps, je vois quelques flamants roses sur la photo, donc peut-être, espérons-le, que nous pourrons voir Doflamingo dans un futur proche.

One Piece Chapitre 1091 : Critique et récapitulation

Lorsque le chapitre s’ouvre enfin, nous constatons que les cuirassés marins affrontent les Pasifistas Mark III et les Sea Beasts. Nous découvrons alors que les vice-amiraux sont en train de se mettre en valeur.

Avec les vice-amiraux qui apparaissent maintenant dans le combat, je suis vraiment surpris qu’Oda n’ait pas abandonné une petite case nous indiquant leurs noms. Sentamaru est ici.

Il se montre un peu, détruisant une bête des mers d’un seul coup, et nous obtenons en fait le nom d’une de ses attaques, qui est en fait “Steam Knuckle”, mais allons-nous continuer à l’appeler Chin, jusqu’à ce qu’Oda lâche son nom dans SBS.

En même temps, nous voyons aussi Doll, et elle a l’air plutôt en forme. Je ne parle pas de son apparence parce qu’elle est ici en train de donner un coup de pied à Boa Hancock, brisant carrément le visage d’un des Mark III, ce qui n’est pas facile.

Il semble qu’elle ait détruit ce Pacifesta d’un seul coup, car dans le panneau suivant, on peut voir une explosion géante derrière d’autres Pacifestas.

Toutes les femmes fortes des Marines, jusqu’à présent, ont un style de combat très différent, puisque Doll est une artiste martiale.

En voyant ces deux vice-amiraux en action, j’ai l’impression que même si Kizaru ne désactive pas le Pacifesta d’ici la fin du chapitre, ils s’en sortiront probablement, même si tous leurs vaisseaux ont été détruits.

Nous revenons à l’intérieur de l’île Egghead, et nous voyons que Kizaru et Sentamaru sont toujours en train de s’affronter, et je suis vraiment impressionné par Sentamaru ici.

One Piece Chapitre 1092 : Date et heure de sortie

Le prochain One Piece Chapter 1092 sera disponible le 11 septembre 2023.

Où lire le chapitre 1092 de One Piece ?

Vous pourrez lire le prochain One Piece chapitre 1092 aux dates et heures mentionnées