One Piece 1097 Spoilers : Le passé de Dragon et Le roi du royaume des sorbets

Le chapitre 1097 de One Piece est intitulé “Ginny”.

Les spoilers du chapitre 1097 de One Piece se concentrent sur Bartolomeo Kuma, Monkey D. Dragon, Ginny et Emporio Ivankov. Une semaine plus tard, Eiichiro Oda a publié un nouveau chapitre complètement fou.

Le dernier chapitre publié était consacré à l’histoire de Kuma, à l’incident de la Vallée des Dieux, au dévoilement d’autres chevaliers des Dieux et au chaos causé par les pirates et les marines au sujet des fruits du diable. Les fans de la série sont donc impatients de savoir ce qui va se passer dans la suite de l’histoire et c’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui les Spoilers du Chapitre 1097 de One Piece.

Spoilers et récapitulation à venir

Le dernier chapitre a fourni plus de détails sur le passé de Kuma. Il décrit également l’incident de la Vallée des Dieux, où les esclaves et les prisonniers de l’île ont été chassés pour le sport. Les Chevaliers de Dieu ont joué le rôle de chasseurs principaux dans ce jeu tordu. D’autres chevaliers ont été montrés en train de participer à la chasse.

Les événements à venir découleront probablement de la révélation par Ginny des fruits du démon convoités cachés sur l’île – le fruit Paw Paw et le fruit mythique du dragon zoan de Kaido.

Avec ces prix puissants maintenant exposés, le conflit et le chaos ne manqueront pas de suivre entre les différentes factions de l’île qui attendent de pouvoir s’approprier les fruits. Le chapitre s’appuie sur les intrigues existantes tout en semant les graines de futurs bouleversements grâce à la révélation fatidique de Ginny sur les fruits du démon cachés.

La fuite d’informations sur les fruits du démon tant convoités a attiré de nombreux équipages de pirates dans la Vallée de Dieu, avides de pouvoir. Les redoutables Rocks Pirates sont arrivés, avec des légendes comme Barbe Blanche, Big Mom, Kaido et bien d’autres. Les Pirates de Roger se joignirent également à la mêlée.

Le chaos qui s’ensuivit permit à Kuma et aux autres esclaves de mettre enfin la main sur les fruits. Cependant, Big Mom s’empara du mythique fruit du dragon d’Ivankov avant qu’il ne puisse le manger. Kuma a consommé le fruit Paw Paw à temps et a utilisé ses nouvelles capacités pour aider les esclaves à s’échapper de l’île pendant que les pirates et les marines se battaient.

Ivankov, Kuma et Ginny s’enfuirent ensuite vers le Royaume sobre. Mais Ivankov ne tarda pas à prendre le large pour poursuivre son destin sur les mers. Ginny et Kuma sont restés sur place, s’efforçant de mener une vie normale après leur expérience éprouvante dans la Vallée de Dieu. Bien qu’ils soient désormais dotés d’un grand pouvoir, ils recherchent une paix simple.

Le chapitre raconte comment les retombées de l’incident de la Vallée de Dieu ont dispersé ces personnages à travers le monde, façonnant radicalement leur avenir.

Spoilers du chapitre 1097 de One Piece

Le prochain chapitre s’intitule “Ginny”. Le roi avare du royaume de Sorbet a imposé une taxe exorbitante à ses citoyens pour financer le paiement du tribut au gouvernement mondial. Pour alléger ce fardeau financier colossal, il divisa son royaume en deux régions : l’une sous la protection du gouvernement et soumise à l’impôt, l’autre considérée comme anarchique et exemptée. Kuma vivait dans le secteur des hors-la-loi, abandonné par la couronne.

Kuma s’allie aux rebelles

Révoltée par la cruauté et la corruption du roi, l’Armée de la Liberté menée par Dragon et Ivankov a pris d’assaut le Royaume de Sorbet pour y allumer les flammes de la révolution. Leur objectif était de renverser l’impitoyable monarque et d’établir une société juste pour le peuple.

Lorsque l’Armée de la liberté a lancé son attaque, Kuma a saisi l’occasion de rejoindre ses rangs. Ayant souffert de l’exploitation et de la négligence dans les bidonvilles hors-la-loi, il était impatient de se battre contre le régime oppressif.

Kuma s’est battu aux côtés de Dragon et d’Ivankov, jouant un rôle clé dans l’effondrement du pouvoir du tyran. Sa participation a marqué un tournant : pour Kuma, c’était l’occasion de façonner un avenir meilleur. Pour le royaume, c’était l’aube d’une nouvelle ère d’égalité et de liberté pour tous.

Dragon était dans la marine !

Dans sa jeunesse zélée, Dragon s’est enrôlé dans la marine, croyant qu’il pourrait faire respecter la justice dans les rangs des justes. Cependant, il s’aperçut peu à peu que les Marines n’étaient pas les nobles guerriers qu’il avait imaginés. La corruption sévit dans les coulisses, entachant leur réputation.

Peu à peu, l’idéalisme de Dragon s’est transformé en une amère désillusion. Il ne pouvait plus supporter de servir une institution aussi hypocrite et dépourvue de véritable justice, et c’est avec dégoût qu’il a déserté.

Il y a 14 ans, Kuma et Ginny occupaient des postes de commandement au sein de l’Armée révolutionnaire dirigée par Dragon. Ils étaient considérés comme deux des leaders les plus influents dans la lutte contre la tyrannie et la corruption du Gouvernement Mondial.

Témoins directs des atrocités commises, ils ont adhéré de tout cœur à la cause de Dragon pour renverser le système brisé et rétablir la liberté et l’égalité. Leur leadership et leurs idéaux ont contribué à faire des Révolutionnaires une formidable force de changement.

À la fin du chapitre, Dragon reçoit des nouvelles troublantes : Ginny a été enlevée par des inconnus. Bien qu’elle se soit détachée des Révolutionnaires il y a longtemps, son bien-être préoccupe toujours Dragon. Son enlèvement laisse présager des tensions entre les révolutionnaires et le gouvernement auquel ils s’opposent. Même à la retraite, le sort de Ginny a de vastes implications dans le conflit en cours.

Dragon se rend compte que son enlèvement pourrait être une tentative de saper les révolutionnaires en ciblant leurs anciens alliés. Cette révélation laisse présager des problèmes à l’horizon.

Vous pourrez lire le prochain One Piece Chapter 1097 dès sa sortie sur One Piece Scan.