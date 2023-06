One Piece Chapitre 1087 : Date de sortie, avant-première et où lire ?

Le chapitre 1087 de One Piece fait déjà parler de lui sur internet alors que le chapitre précédent, One Piece 1086, n’est pas encore sorti officiellement. Cependant, nous disposons du résumé complet et des scanlations du chapitre par les fans, ce qui nous permet de connaître le contexte dans lequel ce chapitre de One Piece s’inscrit. Cependant, la raison pour laquelle le chapitre 1087 de One Piece est un sujet brûlant parmi les fans est due à la nouvelle de dernière minute partagée par Eiichiro Oda.

Eiichiro Oda a annoncé qu’il prendrait une pause de quatre semaines après la publication du chapitre 1086 de One Piece, et que le manga reviendrait dans le 33e numéro du magazine Weekly Shonen Jump de Shuesia, qui est également la semaine où la série entrera dans sa 26e année d’existence. Bien que ce soit une bonne nouvelle que la série entre dans son 26ème anniversaire, quelle est la véritable raison pour laquelle Eiichiro Oda prend une pause d’un mois ?

Eh bien, comme annoncé dans le message partagé par nul autre qu’Oda, il a déclaré qu’il allait prendre une pause de quatre semaines en raison de son opération de l’œil pour guérir ses troubles de la vision. Il a été révélé qu’Oda souffrait d’un haut degré d’astigmatisme et qu’il était donc en pourparlers depuis plus d’un an pour se faire opérer des yeux et qu’il allait finalement subir l’opération pour retrouver sa vision.

Oda fera donc une pause de quatre numéros du 29 au 32 du magazine Weekly Shonen Jump. Par conséquent, les fans se posent beaucoup de questions, notamment sur la date exacte de sortie du chapitre 1087 de One Piece et sur les autres détails qui s’y rapportent.

Cet article vous fournira tous les détails tels que la date de sortie exacte et les heures auxquelles le chapitre 1087 de One Piece sera disponible, ainsi que les endroits où vous pourrez le lire une fois qu’il sera sorti. Cela étant dit, laissez-nous vous fournir les détails, mais tout d’abord, spéculons un peu sur le chapitre à venir. Nous vous présentons ici les dernières mises à jour sur la série de mangas One Piece.

One Piece Chapitre 1087 Attentes et Spoilers

Le chapitre 1086 de One Piece a été un véritable coup de théâtre et nous a montré que le gouvernement mondial est rempli de choses étonnantes et qu’il est bien plus vaste que nous ne l’avions imaginé, compte tenu du fait que l’amiral de la flotte est au sommet du pouvoir. Imu a été le point culminant de ces quelques chapitres et bien que nous en ayons appris plus sur eux, y compris leur vrai nom, les cinq aînés ont été le point culminant car nous avons enfin pu voir quel était leur vrai nom.

En outre, une autre chose a été révélée et a fait l’objet de discussions au sein de la hiérarchie du gouvernement mondial, à savoir le Chevalier de Dieu. Nous avons vu le commandant suprême des chevaliers de Dieu qui est, pour info, l’ancien roi de la célèbre île de la Vallée de Dieu et, à notre grande surprise, il peut même juger un dragon céleste et le condamner à mort.

L’histoire de Sabo a également été conclue dans le chapitre précédent et alors que les fans aimeraient en savoir plus sur le God’s Knight, nous supposons fortement que les événements se poursuivront finalement sur l’île Egghead et que nous verrons peut-être les chapeaux de paille après les chapitres. C’était certainement un arc distrayant et instructif, mais nous nous attendons à voir des chapeaux de paille dans le chapitre 1087 de One Piece.

Les spoilers du chapitre 1087 de One Piece devraient être publiés à partir du 10 ou du 12 juillet et nous aurons le résumé complet du chapitre le 13 juillet. Vous trouverez ci-dessous la date de sortie officielle du chapitre.

#ONEPIECE1087 One Piece Chapter 1087 Schedule! ▪︎ Confirmed Spoiler will be release starting on July 10 or 11, 2023. ▪︎ Scanlation (Tcb Scans/OpScans) will be on July 12 or 13, 2023. ▪︎ Official release will be on July 18, 2023 (Japan Time). pic.twitter.com/PuAmAh2myX — ONE PIECE (ワンピース) Spoilers (@OP_SPOILERS2023) June 6, 2023

Date et heure de sortie du chapitre 1087 de One Piece

Le chapitre 1087 de One Piece sera publié dans le 33ème numéro du magazine Weekly Shonen Jump qui sortira le mardi 18 juillet 2023 à minuit, heure japonaise. Voici les différentes heures de parution ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 07h00 le lundi 17 juillet 2023.

Heure centrale (Mexique) : 09h00 le lundi 17 juillet 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 10h00 le lundi 17 juillet 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 20:30 hrs le lundi 17 juillet 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le mardi 18 juillet 2023.

Où lire le chapitre 1087 de One Piece ?

One Piece Chapter 1087 sera disponible gratuitement sur Viz et Manga Plus pendant les trois semaines suivant sa sortie. Assurez-vous donc d’utiliser les moyens officiels pour lire la série et soutenez également les créateurs en achetant les volumes du manga.