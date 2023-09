One Piece Chapitre 1094 : date de sortie, spoilers et fuites

Après le début du combat entre Zoro et Lucci et entre Luffy et Kizaru, les fans de la série sont très impatients de savoir ce que le prochain chapitre leur réserve. C’est également la raison pour laquelle ils anticipent la date de sortie du prochain One Piece Chapter 1094.

Cette fois-ci, Cobi et Helmeppo se font voler leurs lunettes de soleil par un couple de Tarsiers. Dans ce chapitre, nous voyons Luffy tenir Kizaru comme un jouet d’enfant, il finit par jeter Kizaru hors de l’île d’Egghead.

Je pense que Kizaru est une énigme complète, il y a quelques chapitres il est devenu assez sérieux quand il s’agit de Sentomaru et Vegapunk et de toute cette mission. C’est logique car il s’agit d’un dilemme moral. Kizaru ne veut pas tuer son vieil ami mais il croit aussi en son travail et en la justice. Alors qu’il est à la croisée des chemins, il devient plus sérieux, il abandonne sa façon de parler lentement.

Cependant, dans le dernier chapitre publié, contre Luffy, contre “Gear 5th Luffy”, il le reprend. Beaucoup de gens disent que c’est Kizaru qui dit que Luffy, même dans son Gear 5th, est tellement en dessous de lui qu’il n’a pas besoin d’être sérieux. Je ne pense pas que ce soit le cas, je pense simplement qu’en dehors de ce dilemme moral, c’est comme ça qu’est le vrai Kizaru ; c’est le personnage qui parle lentement que nous connaissons et que nous aimons.

One Piece Chapitre 1093 : Récapitulatif et critique

Plus tard dans le chapitre, nous voyons que tout le monde commence à bouger. Atlas veut descendre pour remettre le Pacifista sous notre commandement, et Vegapunk, même s’il sait que c’est une mauvaise idée, se porte volontaire pour descendre parce qu’il voit sur l’écran que la jeune Bonny a besoin d’aide.

Nous avons toujours su que Vegapunk était plus ou moins un bon gars, mais c’est la première fois que Vegapunk sort de cette boîte et se met en danger pour quelqu’un d’autre. Nous voyons que Vegapunk parle de Bonny comme d’une petite fille, en fait, il parle d’elle comme si elle était une petite fille. Cela signifie également que son âge réel est probablement beaucoup plus jeune qu’on ne le pense.

Maintenant que Vegapunk descend dans la Fabrio Stratum, Sanji et Franky finissent par l’accompagner. Pour Sanji, c’est très logique, car il veut aider une femme dans le besoin, et pour Franky, il se sent tout simplement responsable de ce qui est arrivé à Bonny.

L’étage inférieur sera un peu plus mystérieux, car c’est là que se trouvent Saint Saturn et les neuf vice-amiraux. Sanji et Franky pourraient probablement s’occuper des vice-amiraux, mais Saint Saturn est un peu un joker. Cela signifie également que Sanji et Franky seront les premiers personnages après Sabo à voir Saint Saturn.

Plus tard, nous voyons Zoro et Lucci échanger un tas de coups, ils soufflent et soufflent et non seulement Lucci est dans sa forme éveillée, mais Zoro a maintenant des flammes qui sortent de ses épées.

Kizaru, avec l’aide de son Yasakani No Magatama, est téléporté sur l’île d’Egghead. En plus de cela, il commence à créer ses propres clones. Ces clones se mettent à poursuivre Luffy avec leurs épées. Luffy remarque également que Kizaru n’est pas présent à ce moment-là. En fait, Kizaru est trop occupé à étouffer Usopp.

One Piece Chapitre 1094 : Date et heure de sortie

La sortie du chapitre 1094 de One Piece est prévue pour le 2 octobre 2023.

Heure japonaise : 01:30 AM le lundi 2 octobre 2023

Heure normale de l’Inde : 22 h 00 le dimanche 1er octobre 2023

Heure d’Europe centrale : 18h30 le dimanche 1er octobre 2023

New York : 12h30 le dimanche, dimanche 1er octobre 2023

Territoire de la capitale australienne : 02h30 le lundi 2 octobre 2023

Heure de l’Indonésie orientale : 23 h 30 le dimanche 1er octobre 2023

Heure normale de Singapour : 0h30 le lundi 2 octobre 2023

Heure du Pacifique : 09h30 le dimanche 1er octobre 2023

Heure de l’Europe de l’Est : 18h30 le dimanche 1er octobre 2023

Heure normale des Philippines : 12h30 le lundi 2 octobre 2023

Heure de Corée : 01h30 le lundi 2 octobre 2023

Où lire le chapitre 1094 de One Piece ?

Vous pourrez lire le prochain One Piece Chapter 1094 aux dates et heures mentionnées sur Manga Plus.