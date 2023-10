One Piece Chapitre 1095 : Date de sortie, spoilers et récapitulation

Après avoir découvert que Saint Saturn est arrivé sur l’île d’Egghead et qu’il est bien plus puissant et plus fort que nous le pensions, les fans de la série sont impatients de découvrir le prochain chapitre 1095 de One Piece, afin d’en savoir plus sur ses pouvoirs.

Le dernier chapitre publié reprend là où nous nous étions arrêtés précédemment, où nous voyons Atlas donner l’ordre aux Pacifista de se retourner contre les Marines. Je me sens un peu mal pour les Marines parce qu’ils sont surclassés ; dès que les Pacifista se retournent contre eux, ils commencent à détruire tous les Marines qui sont à leurs côtés.

Le seul point positif qu’ils trouvent, c’est que puisque cet ordre est venu de Vegapunk, cela signifie que Vegapunk est maintenant sur le Fabriophase, et qu’il est donc beaucoup plus facile à abattre. Cependant, ce n’était pas le cas de Vegapunk, car il veut trouver Bonney aussi vite que possible.

One Piece Chapitre 1094 : Récapitulatif et critique

Je dois dire que j’admire vraiment cet aspect de Vegapunk, alors pendant que les garçons dans le Vega Tank descendent, Franky interroge Vegapunk sur les Vega Tanks et sur la façon dont ils sont capables de chevaucher ces nuages et comment ils n’en meurent pas.

C’est à ce moment-là que Vegapunk dévoile un autre élément technologique fou, car il dit que les roues des Vega Tanks sont faites de nuages, les mêmes nuages que ceux sur lesquels ils se déplacent.

Il ajoute que ces nuages ont une propriété qui leur permet de se coller les uns aux autres. Alors qu’ils cherchaient Bonney avant d’atteindre le rez-de-chaussée, Sanji a réalisé un autre Haki de l’Observation des Pieds fou, et il a remarqué où se trouvait Bonney et a commencé à la rejoindre en zigzaguant.

Nous revenons sur Bonney, qui est toujours poursuivie par les Marines, et un vice-amiral l’aperçoit derrière les décombres. Il arrive avec sa coquille géante sur un bâton et tente de la tuer.

Bonny esquive heureusement l’attaque et sort une toute nouvelle arme. Elle tient dans sa main un “pistolet à eau pour enfant”. J’ai d’abord cru qu’il s’agissait d’un vrai pistolet, mais lorsque vous regardez de près le tir de mer du Marine, vous pouvez voir l’effet d’éclaboussure.

Cependant, il ne s’agit pas d’un pistolet à eau normal, car c’est le pistolet à eau de l’expérience de mort imminente, ce qui signifie que les personnes qui se font tirer dessus vivent ce que c’est que de frôler la mort.

Plus tard, nous avons vu que tout le monde sur l’île, y compris Luffy, Kizaru, Zoro et Lucci, a ressenti une forte présence de quelque chose. Au même moment, un type de la Marne crie à Pacifista, et ils commencent à lui obéir.

One Piece Chapitre 1095 : Attentes

Nous assistons à l’une des choses les plus absurdes que j’ai jamais vues dans One Piece. Un cercle de magie démoniaque apparaît au milieu de l’île d’Egghead. Le cercle commence à produire des éclairs noirs et des feux de l’enfer autour de lui. On peut même voir que les bâtiments prennent feu à partir de ce cercle, c’est complètement fou.

C’est à ce moment-là qu’il prend l’apparence complète et nette de Saint Saturn, avec des jambes comme Black Maria, un nuage de flammes et des cornes de taureau sur la tête. Ce qui est fou, c’est qu’Oda n’a pas décrit la boîte du narrateur ici, en précisant le type de pouvoir de Saint Saturn ; c’est pourquoi nous devrons jouer avec notre imagination pendant un certain temps.

One Piece Chapitre 1095 : Date et heure de sortie

La sortie du chapitre 1095 de One Piece est prévue pour le 15 octobre 2023.

Heure japonaise : 01h30 le lundi 16 octobre 2023

Heure de l’Inde : 22h00 le dimanche 15 octobre 2023

Heure d’Europe centrale : 18h30 le dimanche 15 octobre 2023

New York : 12h30 le dimanche 15 octobre 2023

Territoire de la capitale australienne : 02h30 le lundi 16 octobre 2023

Heure de l’Indonésie orientale : 23 h 30 le dimanche 15 octobre 2023

Heure normale de Singapour : 0h30 le lundi 16 octobre 2023

Heure de Corée : 01h30 le lundi 16 octobre 2023

Où lire le chapitre 1095 de One Piece ?

Vous pourrez lire le prochain One Piece Chapter 1095 aux heures et dates que nous avons mentionnées sur Manga Plus.