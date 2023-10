One Piece Chapitre 1096 : Date de sortie, récapitulatif et spoilers

Oda sensei fait un excellent travail de révélation, il ne nous reste plus qu’à attendre les nouveaux chapitres.

La véritable race de Kuma a été révélée à travers un autre flashback de 38 ans avant l’événement actuel, et il est déchirant de voir combien de temps il a survécu sans se plaindre, en attendant que le guerrier de la libération vienne le libérer.

L’incident d’Egghead est maintenant fortement lié à ce que Kuma est en train de faire, ce qui fait que la narration part dans tous les sens, et il n’est pas étonnant que nous ne puissions pas comprendre ce qui va se passer ensuite.

Contrairement aux arcs majeurs de la série, comme Wano, Dressrosa et bien d’autres, Egghead n’est pas du tout comme ça. Cet arc met en scène plusieurs choses à la fois et inclut de nombreuses révélations sur le passé.

Alors que le dernier numéro met en lumière la façon dont le Kuma est devenu un esclave et l’est aujourd’hui, et que dans le scénario actuel, Bonney est sur le point d’être tué par Saturn Jay Garcia, les fans se demandent ce qui va se passer à l’avenir.

Le chapitre 1096 de One Piece apportera beaucoup sur ce scénario actuel, mais il est très regrettable que la série soit en pause dans le prochain numéro du magazine Weekly Shonen Jump et qu’elle soit présentée dans le prochain numéro, qui est le 48e numéro qui sortira plus tard ce mois-ci.

Etant donné que le chapitre sera retardé, les spoilers pour One Piece Chapitre 1096 seront également retardés d’une semaine, ce qui nous donne le temps de spéculer sur ce que ce chapitre pourrait contenir.

En plus de cela, nous allons également fournir les détails sur les informations correctes et nouvelles pour One Piece Chapitre 1096, qui incluront la nouvelle date et l’heure de sortie du chapitre et où il sera disponible à la lecture une fois qu’il sera sorti.

Attentes concernant le chapitre 1096 de One Piece

Le chapitre 1096 de One Piece verra de nombreux scénarios différents et a le potentiel de présenter beaucoup de choses concernant le passé de Kuma et la façon dont il est devenu ce qu’il est. Si la narration sur Egghead se poursuit, nous verrons si Bonney sera sauvée de la mort ou non.

J’espérais vraiment voir Sanji combattre Saturn, mais une sorte de sorcellerie l’empêche de bouger, lui ou n’importe qui d’autre. La question est donc de savoir qui va sauver Bonney. Étant donné que Bonney a entendu parler du guerrier Liberatio depuis qu’elle est avec lui, elle doit aussi avoir foi en ce guerrier de la libération.

Cela augmente la possibilité de voir Luffy se relever et se transformer en Gear Five pour la sauver. Sinon, ce développement n’aurait servi à rien, et il serait très triste de voir Bonney croire au guerrier de la libération jusqu’à la fin et ne pas être sauvée du tout.

Oda prévoit de revenir sur l’importance de l’identité de Joyboy. Pendant ce temps, nous allons voir beaucoup d’autres développements, qui concerneront un peu le passé de Kuma, et nous verrons comment il est devenu un seigneur de guerre et aussi quand il a Bonney.

Pour l’instant, je pense que Bonney est une enfant adoptée plutôt qu’un lien de sang avec Kuma, car elle n’a aucune espèce d’apparence. Oda sensei fait un excellent travail de révélation, il ne nous reste plus qu’à attendre les nouveaux chapitres.

Date de sortie du chapitre 1096 de One Piece

Le chapitre 1096 de One Piece sera publié dans le 48e numéro du magazine Weekly Shonen Jump, qui sortira le lundi 23 octobre 2023 à minuit, heure japonaise. Les horaires de diffusion sont les suivants ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le dimanche 22 octobre 2023.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le dimanche 22 octobre 2023.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le dimanche 22 octobre 2023.

Inde (heure normale indienne) : 20:30 hrs le dimanche 22 octobre 2023.

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le lundi 23 octobre 2023.

Où lire le chapitre 1096 de One Piece ?

One Piece Chapter 1096 sera disponible gratuitement sur de nombreuses plateformes, dont SushiScan et le site officiel de One Piece Scan.