One Piece Chapitre 1098 : Date de sortie, récapitulatif et spoilers

Kuma vient de changer toute la perspective de la gentillesse d’une personne !

Précédemment, nous avons vu que Kuma soulageait la souffrance des habitants du Royaume Sorbet en l’absorbant lui-même. Ginny soutient les personnes âgées et méprise l’égoïste roi Bekori. Kuma refuse la demande en mariage de Ginny, craignant de l’accabler. Il rêve d’une vie comme celle de Dragon. Les fans sont impatients de découvrir ce qui va se passer dans le prochain chapitre 1098 de One Piece.

Le chapitre s’ouvre 8 ans après l’incident de la God Valley, dans le Sorbet Kingdom de South Blue. Kuma a maintenant 17 ans et est devenu pasteur, utilisant les pouvoirs de son fruit Paw-Paw pour guérir les personnes âgées en supprimant leur douleur – une technique que les gens appellent sa “Main du Miracle”.

Ginny a maintenant 21 ans et est devenue une jeune femme à la fois gentille et sévère, appréciée des garçons de la région. Elle gronde certaines personnes âgées qui campent dans l’église, mais fait preuve de compassion lorsque c’est nécessaire. Les citoyens discutent de la cruauté du nouveau roi Bekori, qui oblige même les malades à lui payer un tribut malgré sa richesse.

Ce chapitre fait le point sur la vie de Kuma et de Ginny depuis l’incident de la vallée de Dieu et présente le nouveau roi tyrannique qui sera probablement à l’origine du conflit de ce chapitre.

Récapitulation et révision

Le chapitre montre ensuite que le roi Bekori écoute secrètement les conversations des citoyens à son sujet grâce à des écoutes téléphoniques. Sa réaction n’est pas claire : il rougit, mais il n’est pas précisé si c’est sous l’effet de la colère ou d’autre chose.

Kuma assure aux gens qu’il peut guérir leurs petites douleurs et maladies chaque semaine grâce à ses pouvoirs. Cependant, les fans sont conscients que la douleur accumulée par Kuma doit être traitée d’une manière ou d’une autre.

Ainsi, alors que Kuma aide les citoyens, les écoutes téléphoniques indiquent que le tyrannique Bekori va bientôt causer des problèmes. Le chapitre fait monter la tension autour de la réaction du roi cruel aux critiques et laisse présager des problèmes liés aux pouvoirs de guérison de Kuma.

Le chapitre montre Kuma accumulant une bulle de douleur de la taille du dos de Luffy dans Thriller Bark, après avoir endossé la souffrance des villageois. Comme Zoro, Kuma supporte seul la douleur sans rien dire à personne. Ginny pleure en voyant cela, disant que Kuma le fait chaque semaine. Kuma explique que la douleur reviendrait aux gens s’il ne l’absorbait pas.

Kuma dit qu’il est heureux de souffrir temporairement si cela signifie que les personnes qu’il a aidées sont heureuses. L’histoire fait ensuite un bond de 5 ans en avant – Kuma a maintenant 22 ans et Ginny 26 ans. Ginny demande à Kuma de l’épouser, mais il refuse, ce qui la met en colère et l’incite à faire pression sur lui.

Le chapitre révèle le bilan des pouvoirs de Kuma, qui accepte de souffrir pour aider les villageois, à l’instar de Zoro. Des années plus tard, la demande en mariage de Ginny est rejetée, ce qui met en place le conflit entre ses réactions et les conséquences de la souffrance de Kuma.

Kuma aime Ginny mais ne veut pas l’épouser, car il se souvient du passé tragique de ses propres parents et ne veut pas causer à Ginny une douleur similaire. Il change de sujet et parle avec enthousiasme de Dragon et de son Armée de la liberté, qu’il qualifie de héros. Kuma lui fait part de son rêve de partir en mer et de sauver des gens comme Dragon.

Le chapitre fait ensuite un bond de trois ans en avant, où deux garçons qui intimidaient Kuma, dont l’un s’appelle Gyugyu, ont maintenant le béguin pour Ginny et amènent des poissons chez eux.

Après un “gros incident”, Kuma, 25 ans, affronte l’armée du roi, qui prétend que la loi l’autorise à “utiliser” le peuple du Sud, c’est-à-dire à le réduire en esclavage. Furieux de cette injustice, Kuma attaque Ursus Shock pour libérer les citoyens kidnappés.

Parmi les événements majeurs, Kuma rejette Ginny pour la protéger, ce qui préfigure son avenir en mer, et s’oppose à l’armée pour mettre fin à l’esclavage, ce qui met en évidence sa compassion et ses rêves héroïques.

Date de sortie et lieux de visionnage

Le prochain chapitre 1098 de One Piece sera disponible pour les fans le 13 novembre 2023.

Heure normale du Japon : 22 h 00 le lundi 13 novembre 2023

Heure d’Europe centrale : 15h00 le lundi 13 novembre 2023

New York : 09h00 le lundi 13 novembre 2023

Territoire de la capitale australienne : 12h00 le lundi 13 novembre 2023

Heure du Pacifique : 06h00 le lundi 13 novembre 2023

Heure de l’Europe de l’Est : 15h00 le lundi 13 novembre 2023

Vous pourrez lire le prochain chapitre 1098 de One Piece aux dates et heures mentionnées sur Manga Plus et Viz Media. Si vous aimez lire One Piece et que vous cherchez d’autres titres similaires, vous pouvez consulter My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, ou Chainsaw Man.