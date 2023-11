One Piece Chapitre 1100 : ‘Pacifista’s Existence’ Date de sortie, Spoilers & Recap

L’histoire de Kuma pourrait prendre fin avec le nouveau numéro du chapitre de One Piece.

Avec la publication du chapitre 1099 de One Piece, nous avons appris pourquoi Kuma a sacrifié son corps pour devenir une arme. Vegapunk et Kuma avaient une bonne idée de l’usage qu’ils auraient pu faire de ces nouveaux soldats clones, mais le gouvernement mondial a fait les mauvaises choses pour lesquelles il est connu et la tragédie a commencé.

Mais le dernier chapitre était en fait un cercle complet et si Oda avait effectivement pensé à Kuma, Ginny et Bonney dès le début et n’avait pas inventé des choses au fur et à mesure, alors il a prouvé qu’il était un génie. Le chapitre 1099 de One Piece pourrait bien être le chapitre final qui mettrait fin à cette histoire, car il résume assez bien ce qui a conduit à l’état actuel de Kuma.

Par conséquent, le chapitre 1100 de One Piece sera très important et fera quelque chose de grand comme son grand numéro, et les fans sont donc très excités par ce chapitre. Heureusement, le chapitre 1100 de One Piece sera publié dans le prochain numéro sans interruption et les fans ont hâte de voir ce que ce chapitre contiendra.

Naturellement, nous n’avons pas encore accès aux spoilers du chapitre 1100 de One Piece et nous n’avons donc pas d’autre choix que de spéculer à ce sujet. En plus de cela, nous inclurons également les détails qui vous indiqueront la date et l’heure de sortie du chapitre, ainsi que l’endroit où One Piece Chapter 1100 sera disponible à la lecture. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour du manga One Piece.

Récapitulation et révision

Les premières pages du chapitre montrent comment Kuma a déclenché une révolution dans le royaume de Sobert lorsqu’il a été forcé de quitter le roi Borek qui rendait les choses difficiles pour le royaume. Kuma a renversé le royaume et est devenu le nouveau roi, mais seulement de nom.

Au bout d’un certain temps, nous voyons que Borek revient avec le soutien de la marine, et Kuma décide donc de quitter le royaume de Sobert et de détruire Borek à mi-chemin. C’est ainsi que Kuma devient un pirate et s’aventure sur les mers à la recherche d’un remède pour sa fille.

Il rencontre l’armée révolutionnaire qui l’informe sur Vegapunk et Kuma emmène Bonney chez Vegapunk sur l’île d’Egghead pour la faire guérir. Vegapunk accepte d’aider Bonney, mais en échange, il demande le sang de Kuma après avoir réalisé qu’il appartient à une race spéciale et lui explique qu’il aimerait utiliser des clones de lui pour protéger la paix.

Kuma accepte ce marché car il souhaite simplement voir Bonney guérie et, lorsque Saturn apprendra l’existence de ces clones, il envisage de les utiliser comme armes.

Attentes

Comme nous l’avons déjà mentionné, le dernier chapitre de One Piece résume assez bien l’histoire de Kuma et tout ce qui s’est passé. Nous allons maintenant nous plonger dans le point culminant de cette histoire. Il est fort probable qu’après avoir vraiment conclu l’histoire de Kuma, nous reviendrons sur l’incident de l’île Egghead.

Les fans s’attendent à ce que quelque chose d’important se produise parce que One Piece aura son 1100ème chapitre et cela pourrait bien être le cas. Le nouveau chapitre sera certainement émouvant et intéressant, comme il l’a été depuis le début de l’arc de l’île Egghead.

Date de sortie et lieu de lecture ?

Le chapitre 1100 de One Piece sera publié dans le premier numéro du magazine Weekly Shonen Jump 2024, qui sortira après une pause dans le prochain numéro, le lundi 4 décembre 2023, à minuit, heure japonaise. Les heures de diffusion sont les suivantes ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le dimanche 3 décembre 2023.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le dimanche 3 décembre 2023.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le dimanche 3 décembre 2023.

Inde (heure normale indienne) : 20:30 hrs le dimanche 3 décembre 2023.

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le lundi 4 décembre 2023.

One Piece Chapter 1100 sera disponible gratuitement sur diverses plateformes, notamment Viz Media et Manga Plus.