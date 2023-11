One Piece Chapitre 1100 Spoilers : La décision de Kuma de protéger Bonney

Le processus de mécanisation de Kuma.

Dans le dernier chapitre de One Piece, une menace de violence et d’oppression pèse sur le Royaume Sorbet. Bartholomew Kuma intervient. Il affronte le souverain, le roi Bekori, et riposte à l’attaque prévue. Cela vaut à Kuma un rôle de leader inattendu à Sorbet, où il est salué comme un héros révolutionnaire. Aujourd’hui, nous avons des spoilers sur le chapitre 1100 de One Piece.

Pendant ce temps, nous apprenons que Bonney a accidentellement mangé un fruit du démon qui a un impact sur son âge. Cela provoque une confusion humoristique sur son âge réel.

Plus de détails sont révélés sur le passé de Kuma et le raisonnement derrière les décisions qu’il prend. Nous découvrons qu’il est à la recherche d’un remède pour aider Bonney à soigner sa maladie due au fruit du démon.

Cela amène Kuma à renouer avec ses anciens alliés révolutionnaires, dont Dragon.

Vegapunk propose un remède mais exige un prix élevé en échange : Kuma doit accepter de devenir un hôte pour les plans de l’armée de clones de Vegapunk.

Kuma accepte, sachant que cela le transformera radicalement. Ceci met en place une nouvelle phase cruciale dans l’histoire de One Piece.

Spoilers

Kuma est confronté à un ultimatum de la Marine : devenir un seigneur de la guerre et être transformé en arme cyborg, ou être arrêté et emprisonné aux côtés de Bonney.

Ce scénario difficile est imposé à Kuma par les exigences imposantes de Saturne.

Désireux d’éviter à Bonney d’être également détenue ou condamnée, Kuma consent à la transformation en cyborg, mais pas avant d’avoir négocié la protection et la sécurité future de Bonney. Il parvient à négocier cette concession dans le cadre d’un accord plus large.

Le processus médical nécessaire à la reprogrammation mécanique et émotionnelle de Kuma est stationné dans le centre de recherche Egghead de Vegapunk.

Il faut des délais chirurgicaux prolongés pour transformer fondamentalement Kuma et Bonney en vaisseaux humains armés.

Pendant ce temps, l’amiral Kizaru supervise la mise en œuvre progressive de ces changements corporels et mentaux radicaux depuis son poste dans la marine.

Une fois les longues procédures de mécanisation terminées, Bonney quitte l’île de Vegapunk et retourne au Royaume Sorbet, tandis que Kuma assume son nouveau rôle de fidèle seigneur de guerre.

Dans la foulée, nous assistons aux réactions étonnées des anciens chefs de guerre face à la transformation spectaculaire de Kuma. Ses modifications cybernétiques ont fondamentalement changé l’homme qu’ils ont connu.

Vers la fin du chapitre, après ces événements, Kuma écrit une lettre sincère à Bonney, la remerciant sincèrement pour le temps qu’ils ont passé ensemble. Cette lettre est à l’origine du titre du chapitre.

Dans les dernières scènes, Kuma est envoyé en mission dans un humble village côtier, Foosha, la ville natale de Luffy. Ce qui l’attend pourrait bien mêler son destin aux origines de Luffy. L’intrigue suggère qu’un développement important est imminent.

Récapitulation et analyse

Le chapitre 1099 reprend là où le précédent s’est arrêté : le tyrannique roi Bekori vient de reprendre le pouvoir à Sorbet.

Après avoir appris les terribles incendies criminels de Gray Terminal à Goa, Bekori complote pour reproduire cette atrocité impardonnable contre son propre peuple.

Bekori identifie des villages spécifiques à raser, prévoyant de les réduire en cendres sans pitié. Tous les dissidents assez courageux pour s’exprimer sont instantanément exécutés par son armée.

Témoin de ces événements inhumains, Bartholomew Kuma est contraint d’intervenir. Lors d’un soulèvement qui sera immortalisé plus tard sous le nom de “Révolution d’un seul homme de Sorbet”, Kuma prend d’assaut le palais royal et vainc Bekori, sauvant ainsi le royaume de ce qui aurait pu être son destin.

La nouvelle des actions libératrices de Kuma parvient rapidement à Saint Jaygarcia Saturn. Pendant ce temps, les citoyens de Sorbet, reconnaissants, implorent leur héros improbable, Kuma, de prendre la tête du royaume. Il accède à contrecœur à leurs demandes pour des raisons de stabilité, tout en insistant pour conserver son humble style de vie.

Cela permet au roi Bulldog, autrefois en exil, de superviser la gouvernance de manière responsable. C’est ainsi que l’ordre est rétabli par des âmes courageuses, au prix de souffrances indicibles.

Nous apprenons que Bonney a consommé par inadvertance le fruit de l’âge, un jour fatidique, au lieu de ce qu’elle avait prévu de grignoter. Bien qu’il ne soit pas montré, ce mystère de longue date concernant la source des pouvoirs de transformation de Bonney est enfin raconté verbalement.

Après avoir acquis accidentellement ce don inattendu, Bonney expérimente en se métamorphosant pour prendre l’apparence d’une adulte que les lecteurs reconnaissent largement dans la ligne temporelle actuelle. Son changement spectaculaire amène tout son entourage à confondre Bonney avec Lady Ginny, qui a disparu.

Lorsque l’ancien roi Bulldog rend visite à l’église en compagnie de sa mère, la reine Conney, Bonney saisit l’occasion pour s’entraîner à contrôler ses nouvelles capacités.

En étudiant attentivement l’apparence de Conney pendant qu’elle se transforme, Bonney imite involontairement l’ancienne matriarche. Les deux femmes, soudain identiques, se tiennent côte à côte, à la grande surprise de tout le monde, ce qui crée une confusion chaotique.

Cependant, le retour inquiétant de Bulldog est porteur de nouvelles inquiétantes : le roi Bekori, qui a été destitué, a réussi à s’échapper secrètement de sa prison.

Pire encore, Bekori a maintenant rallié le soutien du gouvernement mondial pour organiser une nouvelle tentative de coup d’État. La paix de Sorbet est menacée par la détermination de Bekori à se venger.