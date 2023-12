One Piece Chapitre 1103 : Date de sortie, Spoilers & Recap

Le flashback de Kuma va probablement prendre fin, car le dernier chapitre présente toutes les choses qu’il a faites.

Le chapitre 1102 de One Piece a été très émouvant, car nous avons vu Kuma traverser tous les obstacles dans le chapitre intitulé “La vie de Kuma”. Avant de perdre son humanité, il s’est efforcé de rendre le monde meilleur pour les autres, et il a misé sur Luffy et les chapeaux de paille.

À certains moments, Kuma aurait pu éliminer les chapeaux de paille pour de bon, mais il les a plutôt aidés en apprenant que Luffy était le fils de Dragon et en voyant en lui quelque chose qu’il n’avait pas prévu. Il a perdu son humanité maintenant, mais il aurait été vraiment étonnant de le voir regarder Luffy devenir le guerrier de la libération et sa fille aussi.

Mais la tragédie de sa vie a été tragique, et maintenant il ne peut rien faire d’autre que d’être un soldat. Nous croyons fermement qu’avec ce chapitre qui résume l’action de Kuma pour le bien, nous allons avancer vers le point culminant de l’arc à partir du prochain chapitre, qui sera publié dans la nouvelle année.

Le chapitre 1103 de One Piece sera le prochain chapitre du manga, qui sera publié dans le premier numéro de la nouvelle année. Étant donné que la date de sortie du chapitre est dans quelques jours, nous ne savons pas encore ce qui va se passer dans la suite de la série, mais pour l’instant, nous pouvons spéculer à ce sujet.

En plus de cela, nous inclurons également les détails du chapitre 1103 de One Piece qui vous informeront de la date et de l’heure exactes de la sortie du chapitre. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour du manga One Piece.

Récapitulation et révision

Le chapitre 1102 de One Piece, intitulé ” La vie de Kuma “, comme nous l’avons déjà mentionné, présente toutes les bonnes choses que Kuma a faites et les raisons pour lesquelles il les a faites. Il a sauvé les chapeaux de paille des Sabaody pour une raison bien précise, car c’était la dernière chose qu’il allait faire.

L’une des scènes emblématiques de la série, où l’on voit Zoro recevoir la douleur de son capitaine, a également été recréée et nous a rappelé les liens qui unissent les chapeaux de paille. Mais le chapitre continue de montrer comment les choses que Kuma a faites ont eu un impact sur les chapeaux de paille et continueront de les aider à long terme.

Le chapitre se termine sur le fait que Kuma a finalement donné toute son humanité comme Vegapunk a dû le faire selon l’ordre du gouvernement mondial. Ce chapitre semble être la fin de ce flashback pour de bon et le point culminant de l’arc commencera avec le prochain chapitre.

Date de sortie et où lire ?

Étant donné que la pause de la semaine prochaine sera une pause du magazine et non de l’auteur, nous supposons que les spoilers du chapitre seront publiés une semaine plus tôt, comme l’année dernière. Ainsi, nous pouvons nous attendre à ce que les fuites et les spoilers du prochain chapitre soient publiés dès la semaine prochaine, le 27 décembre 2023.

Comme nous l’avons déjà mentionné, ce chapitre pourrait enfin marquer le début de l’apogée tant attendue de l’île de Tête d’Œuf qu’Oda a promis à ses fans. Dans la déclaration que les chapitres précédents de la série avaient fournie, l’incident de Egghead sera connu dans le monde entier et nous espérons qu’il est lié à quelque chose avec Saturn.

Le chapitre 1103 de One Piece sera publié dans le numéro 6/7 du magazine Weekly Shonen Jump 2024, qui sortira après une pause dans le prochain numéro, le lundi 8 janvier 2023, à minuit, heure japonaise. Les heures de diffusion sont les suivantes ;

États-Unis et Canada (heure du Pacifique) : 07h00 le dimanche 7 janvier 2023.

Mexique (heure centrale) : 09h00 le dimanche 7 janvier 2023.

États-Unis et Canada (heure de l’Est) : 10h00 le dimanche 7 janvier 2023.

Australie (heure normale australienne) : 02h00 le lundi 8 janvier 2023.

One Piece Chapter 1103 sera disponible gratuitement sur diverses plateformes, dont Scan Manga.