One Piece écrase tous les records de popularité sur Netflix !

La série One Piece en action réelle a été lancée le 31 août sur Netflix et est aujourd’hui l’une des émissions les plus regardées sur le service de vidéo à la demande.

One Piece | Bande-annonce finale VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

À tel point qu’elle est numéro 1 dans 84 pays et dépasse ainsi les records établis par d’autres productions sur la plateforme.

C’est le cas de Wednesday et de la quatrième saison de Stranger Things qui, à leur lancement, ont atteint la même position mais dans moins de pays.

Alors que One Piece s’est distingué dans 84 pays, Wednesday et Stranger Things l’ont fait dans 83 pays, ce qui représente une différence d’un seul pays, mais qui est tout à fait significative et témoigne de la bonne réception que cette production a reçue.

Et ce n’est que son premier week-end, il pourrait donc continuer à croître. Avec ce succès, Tomorrow Studios parvient à surmonter l’échec retentissant de Cowboy Bebop.

La série live-action One Piece a bénéficié d’une forte promotion. Non seulement en Amérique et en Europe, mais aussi au Japon.

Le fait que l’acteur Iñaki Gody, qui incarne Monkey D. Luffy dans la série, ait visité les bureaux de Shueisha, ainsi que le créateur du manga, Eiichiro Oda, a beaucoup aidé.

Oda lui-même était également présent pour attirer l’attention sur cet effort de Tomorrow Studios et de Netflix, qui bénéficie d’un investissement considérable.

Le classement de la série sur Rotten Tomatoes a également joué en sa faveur. Contrairement à d’autres adaptations avec de vrais acteurs, One Piece a une note de 83 % avec quarante critiques.

Du point de vue de l’audience, il s’en sort beaucoup mieux, puisqu’il obtient 96 % avec plus de 10 000 évaluations de la part des personnes affiliées au site.

La publicité de bouche à oreille est un élément qui aide beaucoup la série de huit épisodes.