One Piece – Épisode 1065 : Date de sortie, Spoilers & Où regarder ?

L’épisode 1065 de One Piece sera le prochain de l’anime et les fans attendent la sortie de cet épisode car il apportera le développement vers la fin d’un autre combat majeur se déroulant à Wano-Kuni. Le dernier épisode de la série était amusant et nous avons vu Kaido faire des crises de colère en se soûlant et en combattant Luffy dans cet état.

Luffy avait baissé sa garde à cause de Kaido ivre et ce dernier a pris l’avantage grâce à cela. L’épisode 1064 de One Piece a été un épisode où nous avons pu profiter d’une bataille amusante sans aucun souci dans le développement, contrairement aux épisodes précédents. Mais dans le prochain épisode, nous reviendrons à l’un des combats majeurs de la série et les fans pensent qu’il mènera à la défaite d’un empereur.

Ainsi, les fans sont très excités par le prochain épisode et puisque nous avons un aperçu de l’épisode à venir, nous aimerions en discuter et fournir à nos lecteurs également. En parlant de fournir des choses, ce post inclura également les détails sur l’épisode 1065 de One Piece tels que la date de sortie dudit épisode et les différentes heures auxquelles l’épisode sera disponible à regarder.

Nous ajouterons également les détails du streaming pour l’épisode 1065 de One Piece dans ce billet. Nous allons donc nous plonger dans tous ces détails pour l’épisode 1065 de One Piece en commençant par discuter de l’avant-première de l’incroyable épisode à venir. Nous vous apportons ici les dernières informations sur la série One Piece.

L’épisode 1065 de One Piece : les attentes et l’avant-première

L’épisode 1065 de One Piece intitulé “The Destruction of the Alliance ? Comme le titre de l’épisode le suggère, nous verrons Law et Kid dans le prochain épisode et leur combat contre l’empereur Big Mom. L’aperçu de l’épisode montre que Big Mom domine toujours le combat et il semble qu’elle les ait poussés tous les deux dans leurs retranchements.

Ainsi, la narration de l’avant-première dit que les rêves de vaincre un empereur pourraient n’être que des rêves après tout, car Big Mom domine les deux. Ainsi, nous verrons Kid et Law dépasser leurs limites et devenir plus forts dans le processus. Alors que dans l’épisode à venir, nous ne verrons pas leur combat se terminer, l’épisode suivant pourrait bien le faire.

One Piece Episode 1065 Preview: KIDD AND LAW VS BIG MOM!!! #ONEPIECE pic.twitter.com/Oi05wRy7Ce — VINSMOKE D. MERCI (Team Sukuna) (@MerciusJambe13) June 4, 2023

En plus de cela, la preview de l’épisode à venir montre également d’autres événements qui se déroulent, notamment Yamato qui se rend au fond de l’Onigashima pour empêcher l’explosion d’être explorée et la preview montre même qu’elle utilise sa forme d’homme-bête pour geler l’endroit alors que Kanjuro s’approche des explosions.

Yamato pourrait arrêter Kanjuro une fois pour toutes dans l’épisode suivant. De plus, nous voyons également Chopper dans la preview, et d’après son apparence, il semblerait qu’il soit en train de redevenir normal. Enfin, la preview de l’épisode à venir montre également Izo en train de lutter contre les membres des pirates de la bête. L’épisode 1065 de One Piece sera très dynamique et présentera beaucoup d’événements différents, mais l’objectif principal sera la plupart du temps Law and Kid contre Big Mom.

Tout comme nous avons vu Kaido dominer Luffy, nous verrons probablement Big Mom faire de même et même utiliser ses pouvoirs d’éveil pour donner du fil à retordre à Law et Kid. Découvrez les détails et la preview de l’épisode ci-dessous.

Date et heure de diffusion de l’épisode 1065 de One Piece

L’épisode 1065 de One Piece intitulé “The Destruction of the Alliance ? Fire up, The Will of the New Generation !” sortira le dimanche 11 juin 2023 à 09h30, heure japonaise (JST). Voici les différentes heures de diffusion de l’épisode 1064 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 10 juin 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 10 juin 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 10 juin 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06h00 le dimanche 11 juin 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 11 juin 2023.

Où regarder l’épisode 1065 de One Piece ?

L’épisode 1065 de One Piece sera disponible en streaming sur diverses plateformes célèbres telles que Crunchyroll et Funimation pour les fans du monde entier.