One Piece Episode 1066 Date de sortie et à quoi s’attendre

L’épisode 1065 de One Piece était étonnamment bon. Toei ayant produit autant d’épisodes de grande qualité en si peu de temps, il aurait été compréhensible qu’ils décident d’y aller doucement. Cependant, il semble que le studio soit déterminé à fournir une conclusion palpitante à l’arc Wano Country. Le dernier épisode était très rythmé, ce qui est très rare dans l’anime One Piece. Il a commencé par la confrontation entre Fukurokuju et Raizo. Les deux tentent de se surpasser l’un l’autre. Ils représentent deux shoguns différents, et bien qu’ils soient dans des camps opposés, ils se respectent au plus profond d’eux-mêmes. Chopper s’inquiète pour Zoro, qui était en mauvais état avant de consommer le médicament. Chopper s’est rendu compte que la consommation du médicament miracle aurait de graves effets secondaires. Son intuition s’est avérée juste, car Zoro avait des hallucinations dues à une fatigue extrême. Il voit la Faucheuse, qui s’apprête à l’exécuter.

Ailleurs, Izo se bat contre les Beasts Pirates. Il a tué de nombreuses personnes, mais a aussi été blessé. Izo a continué à se battre, ne s’arrêtant que lorsque des agents du CP0 sont apparus devant lui. Les agents ont tenté de conclure un marché avec Izo en lui disant de les ignorer. Mais l’ancien commandant de division des Pirates de la Barbe Blanche a refusé.

Le point fort de l’épisode est le combat entre Law, Kid et Big Mom. Les deux Supernovas avaient déjà réussi à endommager l’Empereur, ce qui leur donnait beaucoup d’assurance. Cependant, Big Mom a montré son immense puissance en les mettant presque tous les deux KO. L’état des deux jeunes pirates inquiéta leurs équipiers respectifs. Big Mom décida de ne pas y prêter attention et commença à se diriger vers le toit. Heureusement, Law s’est levé à temps et a utilisé son Devil Fruit Awakening pour la mettre hors d’état de nuire. Eustass Kid l’attaqua à son tour, montrant ainsi que le combat n’était pas terminé.

Date de sortie

L’épisode 1066 de One Piece sortira le 25 juin 2023. L’anime diffusera un épisode récapitulatif le 18 juin, c’est pourquoi la date de sortie de l’épisode actuel est repoussée. L’épisode récapitulatif comprendra tous les moments du combat entre Big Mom et les deux Supernovas. L’épisode s’intitule “L’attraction principale arrive ! L’attaque ultime de Shockwave et Magnetism”. Il montrera enfin la conclusion de l’un des plus grands combats d’Onigashima. Eustass Kid et Trafalgar Law ont trouvé leurs marques, et ils savent que la victoire est possible s’ils font les efforts nécessaires. L’éveil du fruit du diable de Law sera la clé de leurs chances de remporter le duel. Son Ope Ope no Mi s’est révélé inestimable à maintes reprises. La seule question est de savoir si Law a assez d’essence dans le réservoir pour continuer à se battre.

Eustass Kid devra lui aussi apporter sa contribution à tout prix. Pendant la majeure partie du combat, il a laissé Law faire le gros du travail, mais il doit intervenir s’il veut gagner contre Big Mom. Le fruit du démon de Kid n’a pas la même polyvalence, il devra donc faire plus d’efforts que son collègue Supernova. Les gigantesques robots métalliques de Kid peuvent causer de gros dégâts aux alentours. Il est donc possible qu’il utilise une version améliorée pour combattre Big Mom.

En fonction de l’issue de ce combat, Wano sera libérée ou continuera à être soumise à la tyrannie. Si Big Mom sort victorieuse, elle rejoindra Kaido sur le toit et ils détruiront ensemble Luffy. Le triomphe de Law et Kid permettra à Luffy d’avoir une chance équitable de combattre Kaido et de l’abattre.

Où regarder

L’épisode 1066 de One Piece sera disponible sur Crunchyroll peu après sa diffusion au Japon. Le site de streaming proposera l’épisode avec des sous-titres. La version doublée en anglais sera publiée ultérieurement par Funimation.