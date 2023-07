One Piece Episode 1069 : Date de sortie, Spoilers & Où regarder

L’épisode 1069 de One Piece sera le prochain de l’anime, et les fans sont très impatients de découvrir la suite du combat entre Kaido et Luffy. Tout le reste a été réglé dans ce récit de Wano ; il ne reste plus qu’une bataille. L’impossible a été accompli par Kid et Law, qui ont vaincu un empereur et mis fin au règne de Big Mom pendant des décennies.

Le dernier épisode de la série a montré à quel point Kaido était triste après avoir appris que Big Mom avait été vaincue. Les fans ont pu voir la version plus jeune de Big Mom, qui ne ressemblait en rien à ce que l’on aurait pu attendre d’elle. Cette histoire passée nous a montré à quel point Big Mom et Kaido étaient proches à l’époque où ils faisaient partie du groupe Rocks Pirates.

La première était comme une grande sœur pour Kaido, et Kaido a commencé à se plaindre d’elle. Pendant ce temps, le dernier épisode a montré quelque chose d’autre, et nous pourrions finalement avoir une grande victime sur les bras, et c’est probablement Izo qui est mort. Izo a affronté deux agents du CP0 et s’est donné à fond pour les arrêter, mais il n’a réussi à arrêter qu’un seul d’entre eux.

L’autre a reçu l’ordre d’éliminer Luffy à tout moment. Ce qui est surprenant, c’est que l’ordre vient directement des cinq anciens, et qu’il doit absolument le faire maintenant. En plus de ce récit, les fans ont enfin un aperçu de Zoro, qui est inconscient, mais Franky arrive pour le sauver de la chute.

Enfin, nous avons vu quelque chose d’autre qui a donné aux fans un sentiment très fort, et c’est la vengeance de Hiyori contre Orcohi. Alors qu’Onigashima s’effondre, Hiyori a l’occasion de dire à Orcochi qu’elle est la fille de Kozuki Oden, ce qui le choque au plus haut point. À la fin de l’épisode, Luffy s’est transformé en homme-serpent dans Gear 4, donnant tout ce qu’il avait.

La conclusion de ce combat sera bientôt là, et les fans sont très excités par l’épisode à venir. Il existe un aperçu de l’épisode 1069 de One Piece, que nous vous proposons de découvrir dans cet article.

En plus de cela, nous fournirons également les détails de l’épisode à venir, y compris la date de sortie et l’heure à laquelle One Piece Episode 1069 sera disponible pour regarder et les lieux de streaming pour le dit épisode. En conclusion, nous vous présentons les dernières mises à jour de la série One Piece.

L’épisode 1069 de One Piece : attentes et avant-première

L’épisode 1069 de One Piece s’intitule “Il n’y a qu’un seul vainqueur ! Luffy Vs. Kaido”, et comme l’épisode le suggère, le combat entre Luffy et Kaido sera l’événement principal du prochain épisode. L’aperçu commence avec Kaido qui s’est transformé en dragon et qui se bat contre l’homme-serpent Gear 4 de Luffy. La suite de l’épisode montre que Kaido s’est à nouveau transformé en homme-bête tandis que Luffy continue de le frapper.

L’épisode 1069 de One Piece devrait conclure le combat entre Luffy et Kaido pour de bon, et les résultats de ce combat seront inattendus. Pendant ce temps, l’aperçu montre aussi d’autres choses sur l’Onigashim, principalement avec Jimbei se battant avec les restes des pirates de la bête et Raizo avec sa rencontre contre Fukurijo.

Enfin, nous voyons également l’agent du CP0 s’approcher de Kaido et de Luffy, s’assurant que ce dernier est vaincu et qu’il est exterminé. L’épisode 1069 de One Piece sera très important pour la suite de la narration à Wano.

One Piece Episode 1069 Preview Luffy vs Kaido portions look pretty good but it’s obvious they’re hiding a lot of it. Though I am worried since Inuzuka doesn’t exactly have the best track record but the rest of the staff is great. At least Animation wise it should be great pic.twitter.com/jo8fhMBEEs — ⚡️ Soulstorm ⚡️ (@Soul_StormOP) July 9, 2023

One Piece Episode 1069 Date et heure de sortie

L’épisode 1069 de One Piece, intitulé “Il n’y a qu’un seul vainqueur ! Luffy Vs. Kaido”, sera diffusé le dimanche 16 juillet 2023 à 09h30, heure japonaise (JST). Voici les différents horaires de l’épisode 1068 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 15 juillet 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 15 juillet 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 15 juillet 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06h00 le dimanche 16 juillet 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 16 juillet 2023.

Où regarder l’épisode 1069 de One Piece ?

L’épisode 1069 de One Piece sera disponible en streaming sur les plateformes de streaming Crunchyroll et Funimation après la première de l’épisode sur les réseaux japonais locaux.