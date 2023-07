One Piece Episode 1070 : Préparez-Vous à des Surprises, Où et Quand le Découvrir ?

La date de sortie de l’épisode 1070 de One Piece arrive à grands pas, et après avoir découvert que Raizo a finalement gagné contre Fukurokuju, alors qu’ils se trouvent tous les deux dans le couloir en feu, et que dans le même temps, Guernica a également suivi tous les ordres, les fans sont excités à l’idée d’avoir un épisode étonnant la semaine prochaine.

Aujourd’hui, en plus de la date de sortie de l’épisode 1070 de One Piece, nous allons également découvrir ce que nous pouvons attendre de Raizo dans la prochaine intrigue, et si nous aurons également des choses sur Mugiwara, ainsi que les spoilers et le guide de streaming de l’épisode à venir.

Lorsque le dernier épisode de la série s’ouvre, nous voyons que Raizo et Fukurokuju sont dans le couloir connecté, Fukurokuju est pris par le feu, et en même temps brûlé.

C’est alors que Raizo lui demande s’il se plaint et, en même temps, mentionne que cela ne lui ressemble pas. Il dit que le fait de servir Orochi, qui est effrayé par le passé et ne pense qu’à contrôler les gens, l’a rendu faible.

D’un autre côté, Raizo commence également à ressentir de la douleur à cause du feu qui l’entoure, mais il se souvient de ce qu’Oden a fait pour eux dans l’huile chaude et se calme, et c’est alors qu’il pense qu’aujourd’hui, même les ninjas devraient avoir un peu de liberté.

C’est alors que nous apprenons que la bataille dans le couloir de liaison, au troisième étage du château, est terminée. Le vainqueur n’est autre que Raizo de la brume.

One Piece Episode 1069 : Récapitulatif et critique

Plus tard dans l’épisode, nous voyons que Jimbe est arrivé sur place, avec l’aide de son poing puissant, a commencé à aider les autres samouraïs dans le château car il va s’effondrer très bientôt.

Lorsqu’il voit Raizo, il lui demande s’il est un samouraï et pourquoi il ne s’enfuit pas. Il lui répond qu’il doit partir, mais Jumbe s’exclame qu’il ne peut plus se battre et qu’il doit faire une pause. Raizo dit que c’est une honte pour lui et qu’il ne peut pas faire ça.

Jimbe lui demande s’il veut mourir là-bas, mais Raizo répond que si c’est le cas, il a une faveur à demander.

Sur ce, nous nous retrouvons au premier étage du château, où nous voyons que Guernica est toujours là, et en regardant vers le haut, il mentionne que Luffy est sur le toit, et qu’au lieu de prendre des précautions, c’est la raison pour laquelle il va se faire tuer.

Alors qu’il s’apprête à partir, X Drake surgit de son dos et parvient à planter son épée dans l’estomac de Guernica. Lorsque Guernica lui demande pourquoi il fait tout cela, il lui répond qu’il pense que ce qu’il fait est la seule bonne solution.

Cependant, tout en disant qu’il l’envie, Guernica utilise sa technique pour s’éloigner rapidement de X Drake. En même temps, il utilise soudainement le pistolet Figer sur X Drake et l’assomme.

Pour en revenir à Luffy contre Kaidou, nous voyons que Luffy utilise toujours son Gear Fourth pour l’attaquer. Bien qu’il ait été très efficace au début, il a commencé à faire moins de dégâts au fur et à mesure que Kaidou ripostait.

Kaidou se transforme alors en dragon et mange Luffy. Cependant, il le recrache en l’air après un certain temps.

Ensuite, il le frappe à l’aide de son Bolo Breath. En conséquence, Luffy est projeté sur l’Obigashima et commence à tomber vers la mer, mais il réussit à l’éviter en se transformant en Boundman.

One Piece Episode 1070 : Date et heure de sortie

L’épisode 1070 de One Piece est prévu pour le 30 juillet 2023.

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 30 juillet 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 30 juillet 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20 h 30 le samedi 30 juillet 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06h00 le dimanche 30 juillet 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 30 juillet 2023.

Où regarder l’épisode 1070 de One Piece ?

Le prochain épisode 1070 de One Piece sera disponible sur Crunchyroll.