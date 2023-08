One Piece Épisode 1073 : Compte à Rebours pour la Sortie, Avant-Première, et Visionnage

L’épisode 1073 de One Piece sera le prochain de l’anime et le troisième épisode qui mettra en scène l’incroyable Gear Five. Le dernier épisode de One Piece est incroyable et nous voyons Luffy à son apogée alors qu’il utilise les différentes capacités de Gear Five contre Kaido et met de la joie sur les visages autour de lui et des téléspectateurs.

La transformation de Gear Five et l’éveil du fruit du démon de Luffy sont vraiment loufoques et sont destinés à agir comme l’utilisateur le souhaite. Kaido ne semble plus avoir d’effet sur Luffy, qui ne semble même plus prendre le combat au sérieux.

Les Goresei nous ont appris qu’il s’agissait d’un fruit du démon entièrement différent, dont les capacités diffèrent de ce que nous pensions et qui possède le pouvoir le plus ridicule au monde. Alors que Gear Five jouait un an dans le manga, Oda Sensei avait dit qu’il voulait que Gear Five soit ridicule et qu’il ramène les époques des années 90 où il pouvait dessiner ce qu’il voulait.

Lorsque le manga mettant en scène Gear Five est sorti, ce fut certainement une séquence étrange au début, mais en même temps, c’était joyeux, exactement comme Oda l’avait voulu. Aujourd’hui, grâce à l’incroyable équipe de production de Toei, nous voyons la gaieté de Gear Five et de Luffy à son meilleur.

Ainsi, après le dernier épisode en jeu et Luffy jouant avec Kaido comme s’il était aussi un caoutchouc, les fans sont incroyablement excités de voir où l’anime va aller et se demandent ce que Gear Five va faire dans le prochain épisode. Heureusement, comme nous le faisons avec tous les épisodes de One Piece, il y a un aperçu du prochain épisode 1073 de One Piece que nous aimerions fournir dans cet article et en discuter.

En plus de fournir l’aperçu de l’épisode à venir, nous ajouterons également d’autres détails sur l’épisode à venir qui incluront la date de sortie de l’épisode, l’heure et l’endroit où il sera disponible en streaming une fois que l’épisode 1073 de One Piece sera sorti. Nous vous présentons ici les dernières mises à jour de la série animée One Piece.

One Piece Episode 1073 : Attentes et avant-première

L’épisode 1073 de One Piece s’intitulera “No Way Out ! A Hellish Scene Onigashima !” et poursuivra les événements actuels. Alors que la tension monte à Onigashima avec le combat entre Luffy et Kaido et les événements ci-dessous causés par Kanjuro, l’épisode à venir sera différent et ne se concentrera pas uniquement sur le premier sujet.

L’aperçu s’étend d’abord sur l’Onigashima qui couvre rapidement toute l’île et même si Luffy est capable de vaincre Kaido, aucun des Samouraïs et des pirates ne pourra sortir de l’île volante à moins qu’ils ne fassent quelque chose à propos de l’incendie. Ainsi, Raizo et Jimbei auront pour tâche de s’assurer que le feu est éteint.

Alors que ce dernier sera la source d’eau, le premier sortira la technique ninja de sa vie pour s’assurer que l’eau atteigne l’île et que personne ne soit brûlé. Quant au combat entre Luffy et Kaido, il y aura de nouvelles choses que nous apprendrons et verrons.

Date et heure de diffusion de l’épisode 1073 de One Piece

L’épisode 1073 de One Piece intitulé “No Way Out ! A Hellish Scene Onigashima !” sera diffusé le dimanche 20 août 2023 à 09h30, heure japonaise (JST). Voici les différentes heures de diffusion de l’épisode 1066 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 19 août 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 19 août 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 19 août 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06h00 le dimanche 20 août 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 20 août 2023.

Où regarder l’épisode 1073 de One Piece ?

L’épisode 1073 de One Piece sera diffusé sur les différentes plateformes de streaming, dont Crunchyroll et Funimation, pour les fans du monde entier, avec quelques restrictions géographiques.