One Piece Épisode 1075 : Sortie imminente, récapitulatif et spoilers

Lorsque Luffy entend les voix provenant du château, il prépare son attaque finale. Comme cela pourrait être la fin du long combat entre Kaido et Luffy, les fans sont super excités de découvrir ce qui va se passer dans le prochain épisode 1075 de One Piece.

Alors que Momonosuke se bat pour former ses nuages de flammes, Luffy continue de combattre Kaido avec ses attaques incroyables. En même temps, Samurai a réalisé ce qui pourrait arriver si Luffy gagnait ce combat, où Orochi a été libéré du Seastone Nail, où il a essayé de tuer Hiyori.

Alors que le festival du feu est enfin terminé dans la capitale des fleurs, Momonosuke a toujours du mal à produire le nuage de flammes qui lui permettra d’élever Onigashima. Tout cela à cause du pouvoir des nuages de flammes produits par Kaido, qui a affaibli l’effet des efforts de Momonosuke.

One Piece Episode 1074 Recap and Review

Dans le même temps, nous découvrons que le clou Seastone a été retiré d’Orochi, et qu’il peut maintenant se transformer en Yamata no Orochi. Cependant, il ne lui reste plus qu’une tête, et c’est à ce moment-là qu’il menace de tuer Hiyori et les autres. En se souvenant d’Oden, on voit Orochi dire que s’il doit mourir dans le feu, il emportera sa fille avec lui.

Lorsque l’un des samouraïs dit qu’Onigashima va tomber, il se met à rire en disant que si c’est le cas, cela signifie que Luffy a réussi à coincer Kaido. En même temps, il demande aux samouraïs ce qu’ils préfèrent, car si l’homme au chapeau de paille met Kaido au tapis, ils vont tomber et mourir.

En revanche, s’ils survivent, cela signifie que Kaido gagne. Cela rend tout le monde très heureux, car le fait que Kaido soit mort lui suffit. Tout cela parce que si la Bête est vaincue, leur famille, qui se trouve dans la capitale des fleurs, survivra, et ils n’ont pas besoin de plus.

C’est à ce moment-là que tout le monde commence à encourager Luffy et à lui demander de vaincre Kaido de toutes ses forces. On passe à Usopp, qui saute hors du feu en disant qu’il ne veut pas mourir là. Cela le rend tellement fou que le feu n’a aucun effet sur lui.

Nous assistons également à un flashback où Luffy promet à tout le pays Wano de faire de ce pays un endroit où tout le monde peut manger autant qu’il le souhaite en éliminant Kaido. Dans le même temps, Hyogoro déclare que cette bataille n’est pas seulement destinée à vaincre Kaido, mais aussi à reprendre le pays qui est resté immobile il y a 20 ans.

Hyogoro dit que s’ils redonnent le sourire à leurs familles, à leurs enfants et à leur pays, ils seront les vainqueurs. En même temps, tout en regardant Luffy, il dit qu’une nouvelle aube va sûrement apparaître au Pays de Wano.

Plus loin dans le chapitre, nous voyons que lorsque Luffy entend les acclamations venant du Dôme du Crâne, il commence à préparer l’attaque finale contre le Capitaine des Beast Pirates. Au même moment, il gonfle son poing jusqu’à ce qu’il atteigne la taille de l’Onigashima tout entier.

C’était la marque de la promesse qu’il avait faite de libérer le Pays de Wano. De plus, il dit qu’il fait confiance à Momonosuke pour protéger la Capitale des Fleurs.

Date et heure de diffusion de l’épisode 1075 de One Piece

L’épisode 1075 de One Piece devrait sortir le 10 septembre 2023.

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 10 septembre 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 10 septembre 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 10 septembre 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06h00 le dimanche 11 septembre 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le 10 septembre, 03 août 2023.

Où regarder l’épisode 1075 de One Piece ?

Vous pourrez regarder le prochain épisode 1075 de One Piece à l’heure et aux dates que nous avons mentionnées sur Crunchyroll, en même temps que tous les derniers épisodes de la série.