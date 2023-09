One Piece Épisode 1078: La révélation imminente date & spoilers

L’épisode 1078 de One Piece est le prochain de l’anime. Kaido a été officiellement mis à terre et son règne de plus de vingt ans est arrivé à son terme. Il est temps pour le nouveau shogun de Wano de déclarer une nouvelle ère pour ce pays et de mener son peuple vers une nouvelle aube.

Le dernier épisode de la série s’est déroulé juste après la guerre et a montré une fois de plus à quel point les habitants de Wano ont souffert pendant ces 20 dernières années.

Par l’intermédiaire de Yaisuke, nous avons une fois de plus vu la tragédie des habitants de la région de Kuri et ce qu’ils ont dû endurer. Le fruit du démon du sourire a volé toutes les émotions des habitants de cette région, à l’exception d’un seul, leur rire. Cela a été développé à de nombreuses reprises dans la série et à quel point il est terrible de ne pouvoir exprimer aucune émotion à l’exception du rire.

Alors qu’Oto écrivait un message pour Père, au lieu d’exprimer qu’il lui manquait et qu’elle voulait qu’il revienne, elle a changé son message pour le remercier du sacrifice qu’il a fait.

Pendant ce temps, on annonçait dans tout le pays que Kaido avait été vaincu, à l’exception des habitants de la capitale des fleurs, qui profitaient de cette nuit, pensant que c’était la seule qu’ils avaient à célébrer et à être libres.

Cependant, Momonuske a des décisions à prendre, et il remarque qu’il ne veut toujours pas ouvrir les frontières de Wano. Sans rien demander, Zuneshis respecte ses décisions et s’en va.

Dans le dernier moment de l’épisode, alors que la nuit du festival touche à sa fin, Momonsuke arrive sous la forme d’un dragon dans la capitale des fleurs, annonçant qu’il n’est pas Kaido et que Kaido a été vaincu, tandis que les Komurasaksi et les neuf Akazaya sortent de la poussière pour annoncer le nouveau Shogun de Wano.

Les fans sont impatients de voir le visage humain de Momonsuke et ce qui en découlera. Il y a un aperçu de l’épisode 1078 de One Piece, et nous aimerions vous le présenter dans cet article, tout en discutant de la suite de l’anime.

De plus, nous vous donnerons les détails de l’épisode 1078 de One Piece, y compris la date et l’heure de sortie de l’épisode, ainsi que les plates-formes de streaming pour l’épisode. En conclusion, nous vous présentons les dernières mises à jour de la série One Piece.

One Piece – Épisode 1078 – Attentes et avant-première

L’épisode 1078 de One Piece s’intitule “He Returns ! Le Shogun du Pays du Wano ! Kozuki Momonosuke ” et comme le titre de l’épisode le suggère, nous allons voir Momonosuke être enfin couronné comme le nouveau Shogun du pays de Wano qui sera approuvé par les gens de Wano et qui sera aimé par eux.

La preview ne révèle pas grand chose et n’est pas non plus le premier aperçu de Momonosuke adulte, mais nous le verrons à la fin de l’épisode.

Les Neufs de l’Akazya jureront fidélité au nouveau Shogun du pays de Wano. Dans cet épisode, Hiyori prononcera un discours étonnant sur l’ancien shogun, Orochi, et sur l’aube nouvelle qui s’annonce dans le pays de Wano à la suite de ce discours.

Ce sera un épisode plein d’émotion qui fermera officiellement le rideau sur le règne de Kaido pendant les vingt dernières années.

Date de sortie de l’épisode 1078 de One Piece

L’épisode 1078 de One Piece, intitulé “He Returns ! Le Shogun du Pays des Wano ! Kozuki Momonosuke !” sera diffusé le dimanche 1er octobre 2023 à 09h30, heure japonaise (JST). Voici les différentes heures de diffusion de l’épisode 1078 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 31 septembre 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 31 septembre 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 31 septembre 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06:00 hrs le dimanche 31 septembre 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 1er octobre 2023.

Où regarder l’épisode 1078 de One Piece ?

L’épisode 1078 de One Piece sera disponible en streaming sur Crunchyroll peu de temps après la première de l’épisode sur les réseaux japonais locaux.