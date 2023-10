One Piece Episode 1079 : Date de sortie, avant-première et spoilers

L’épisode 1079 de One Piece est le prochain de l’anime, et le vrai Shogun de Wano est revenu et a promis de s’assurer du changement du pays. Ceci marque la fin de l’arc Wano. Le dernier épisode a une fois de plus souligné à quel point la situation a été difficile pour les habitants du pays de Wano, mais elle est finalement arrivée à son terme, et le pays va maintenant aller de l’avant.

Nous avons également pu voir pour la première fois la version adulte de Momonsuke dans l’anime dans cet épisode, et ce fut une révélation étonnante pour apporter du changement dans le pays. Les fans attendent maintenant de voir ce que contiendra le prochain épisode, mais nous avons appris que l’épisode 1079 de One Piece sortira un peu plus tard que d’habitude.

Nous allons donc nous plonger dans les détails des nouvelles dates et heures de sortie de l’épisode 1078 de One Piece, qui va sortir, et où il sera disponible en streaming une fois qu’il sera sorti. En attendant, nous vous présentons la dernière série animée de One Piece.

One Piece Episode 1078 – Récapitulatif et critique

L’épisode 1078 de One Piece présente une fois de plus de nombreuses scènes sous forme de flashbacks tout au long de l’épisode, et cela ajoute une valeur très émotionnelle à l’épisode de la façon dont il est placé. L’épisode commence avec Yamato menacé par les chapeaux de paille qui apprennent que Yamato est le fils de Kaido et se demandent s’il veut se battre.

Cependant, Yamato leur dit qu’il n’est pas un ennemi. Il est plutôt un allié, et après tout cela, il fera partie de leur équipage. Cela ne surprend personne qui s’oppose à elle, et Jimbei demande qu’ils aient la confirmation de Luffy.

Pendant ce temps, les Neuf de l’Akazay sortent de la poussière de la capitale des fleurs et annoncent que la tyrannie de Kaido a pris fin et qu’un nouveau Shogun de Wano est arrivé. Ils s’agenouillent tous pour la présentation de Momonsuke, qui sort de la poussière et annonce qu’à partir de maintenant, ils auront de nouvelles règles et la liberté dans le pays sur une nouvelle voie.

Après avoir appris le retour du clan Kozuki, Otama s’effondre en se rappelant tout ce qu’elle a dû endurer. C’est honnêtement le meilleur moment de l’épisode après la détermination et le discours de Momononsuke. Momonosuke se présente ensuite, promettant de mener le pays vers une nouvelle ère sous son règne.

Les attentes de l’épisode 1079 de One Piece

Etant donné que l’épisode 1079 de One Piece sera retardé d’une semaine, il n’y a pas encore d’aperçu disponible pour le prochain épisode, et nous devrons donc attendre la semaine prochaine pour l’avoir. Néanmoins, nous avons la source originale du manga, et d’après le manga, nous nous attendons à ce qu’il s’agisse du chapitre 1052 de One Piece, intitulé “New Morning”.

L’épisode présentera une nouvelle aube et la célébration de la guerre. Luffy et Zoro se réveilleront et, comme nous l’avons vu depuis des décennies, un grand banquet sera organisé après cela. Il n’y aura plus de mauvaises nouvelles dans ce pays, et cela conduira à une nouvelle aube.

Mais il y aura aussi des victimes de la guerre, et étonnamment, cela commencera par Hawkins. À la fin de l’épisode, nous verrons également un nouveau membre spécial de la Marine faire son chemin vers le pays.

Date de sortie de l’épisode 1079 de One Piece

L’épisode 1079 de One Piece, vraisemblablement intitulé “New Morning”, sortira le dimanche 15 octobre 2023 à 9h30, heure japonaise (JST). Voici les différentes heures de diffusion de l’épisode 1079 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 14 octobre 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 14 octobre 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 14 octobre 2023.

Heure normale indienne (Inde) : 06h00 le dimanche 15 octobre 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 15 octobre 2023.

Où regarder l’épisode 1079 de One Piece ?

L’épisode 1079 de One Piece sera diffusé sur la chaîne de télévision japonaise aux heures mentionnées ci-dessus. Une heure ou deux plus tard, l’épisode en anglais sera diffusé sur diverses plateformes, telles que Crunchyroll et Funimation.