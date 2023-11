One Piece Episode 1086: ‘On To A New Adventure’ Release Date, Spoilers & Recap

Les Chapeaux de paille quittent Wano pour une nouvelle aventure.

L’arc Wano, qui semblait n’avoir commencé que récemment, a été le plus long de la série One Piece, avec plus de 200 épisodes qui ont nécessité plus de quatre ans de travail. Ce projet a rassemblé de nombreuses personnes, notamment à la fin de l’arc avec le Gear 5 de Luffy et bien d’autres développements.

Mais finalement, cet arc est arrivé à son terme, et Straw Hat s’est embarqué pour un nouveau voyage. Si les fans sont très émus, ils sont en même temps excités à l’idée de voir la suite de la série et la direction que prendront les chapeaux de paille, et se demandent quel sera le prochain épisode de One Piece.

L’épisode 1086 de One Piece sera le prochain épisode de la série, qui sortira la semaine prochaine sans interruption. Ainsi, nous avons également un aperçu de l’épisode 1086 de One Piece que nous aimerions vous présenter et vous montrer ce que cet épisode passionnant va vous apporter.

En plus de cela, nous inclurons également des détails sur l’épisode 1086 de One Piece, qui inclura la date de sortie, l’heure et l’endroit où l’épisode sera disponible à regarder une fois qu’il sera sorti. Mais avant tout cela, voici un petit récapitulatif du dernier épisode de One Piece.

Récapitulatif et analyse

L’épisode de fin de cet arc était assez narratif, avec un contexte qui raconte l’histoire de ce que Wano a traversé tandis que Momonosuke et Kinemon se sont précipités vers Luffy, inquiets et en colère, sans recevoir d’adieu de leur part.

Alors qu’ils s’approchent des chapeaux de paille, Yamato révèle qu’ils resteront dans ce pays et exploreront d’abord le pays de Wano avant de passer à autre chose. Momo et Kinemon rejoignent Luffy et, à leur rencontre, Momo s’effondre comme un enfant, demandant à Luffy de ne pas partir.

Mais Luffy lui dit qu’il est temps pour lui de partir et qu’il sait que Momo est un lâche et un enfant, mais qu’il a parcouru un long chemin et qu’il peut diriger ce pays comme personne d’autre. En guise de cadeau d’adieu, Luffy donne à Momo son drapeau qui indique que Wano fait partie de son territoire, et que si quelqu’un leur cherche des noises, ils viendront les aider.

Alors qu’ils quittent Wano, les pirates du chapeau de paille et les pirates du cœur s’en prennent au bon approvisionnement de Wano, mais Kidd les provoque pour qu’ils quittent le pays par le chemin de la chute.

Les attentes

L’épisode 1086 de One Piece s’intitulera “Un nouvel empereur ! Buggy The Genius Jester” et l’avant-première de l’épisode présente deux scénarios différents qui incluent des choses très excitantes. L’avant-première montre que Nami est en colère contre Luffy et l’a mis en cage, probablement parce que Luffy a été idiot de prendre le mauvais chemin pour sortir de Wano.

Mais la partie principale de la preview révèle que les chapeaux de paille doivent regarder leurs primes, et donc, nous allons enfin voir les nouvelles primes des chapeaux de paille après leurs nouvelles manigances à Wano. Alors que l’épisode verra un moment amusant avec les chapeaux de paille sur leur vaisseau, la partie principale de l’épisode sera consacrée à Buggy et à la raison pour laquelle il est devenu un empereur.

L’épisode 1086 de One Piece nous éclairera sur la raison pour laquelle Buggy a soudainement fait quelque chose d’impossible avec Crocodile et Mihawk en dessous d’eux. L’épisode présente également leurs primes. Cet épisode sera très instructif et amusant à la fois.

Date de diffusion et lieu de visionnage

L’épisode 1086 de One Piece, intitulé “The Last Curtain ! Luffy and Momonosuke’s Vow”, sortira le dimanche 3 décembre 2023 à 09h30, heure japonaise (JST). Voici les différentes heures de diffusion de l’épisode 1086 de One Piece ;

Heure du Pacifique (États-Unis et Canada) : 17h30 le samedi 2 décembre 2023.

Heure centrale (Mexique) : 18 h 30 le samedi 2 décembre 2023.

Heure de l’Est (États-Unis et Canada) : 20:30 hrs le samedi 2 décembre 2023.

Heure normale australienne (Australie) : 02h00 le dimanche 3 décembre 2023.

L’épisode 1086 de One Piece sera disponible en streaming sur Crunchyroll ou Funimation une heure après la première de l’épisode sur les réseaux japonais locaux, mais des restrictions géographiques peuvent s’appliquer sur ces plateformes.