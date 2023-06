One Piece révèle enfin l’origine mystérieuse du “D” dans le nom de Luffy

L’ultime méchant de One Piece, Imu, le roi secret du monde, a révélé la première grande vérité qui se cache derrière l’un des plus grands mystères de la série, la signification du “D.” dans le nom de Luffy, partagé par de nombreux autres personnages importants de la série.

Récemment, One Piece a présenté de nombreux moments choquants, inattendus et épiques, tels que les débuts du Dr Vegapunk, les Pirates du Cœur de Law contre les Pirates de Barbe Noire, et Shanks qui a anéanti les Kid Pirates d’une seule attaque. Bien que ces moments soient cruciaux, ils ne sont pas à la hauteur des derniers chapitres qui montrent précisément ce qui s’est passé pendant la Rêverie, qui a changé le monde.

Le chapitre 1085 de One Piece a révélé des détails sur la grande faiblesse des méchants les plus puissants de One Piece, Imu et les Gorosei, à savoir l’existence du clan “D.”. Lorsque King Cobra a demandé aux cinq aînés ce que signifiait cette mystérieuse initiale, Imu, la dirigeante secrète du gouvernement mondial, est arrivée et a répondu de façon surprenante à sa question. Après avoir pris place sur le trône censé rester vide, Imu a déclaré :

“Le D est le nom de ceux qui se sont jadis opposés à nous. Ceux qui surgissent de tous les coins du monde en portant le D ne sont que des enveloppes vides, ignorant la signification de leur nom.”

Cette information est liée à de nombreuses allusions au clan D qui ont été faites tout au long de la série, en particulier avec ce que le Dr Vegapunk a récemment révélé au sujet du Siècle du Vide.

#ONEPIECE1085 L'une des révélations du chapitre avec le nom de Nefertari D Lily donc que Vivi fait parti de la famille des D tout comme Luffy, j'ai trop kiffé comment c'est amené avec Cobra puis le flashback avec la blague sur Sa D Bo 😂 Le découpage du chapitre était excellent. pic.twitter.com/M1wlgGeMfP — GoatPiece🤠 (@GOATPIECEFR) May 31, 2023

Le clan D était un ancien ennemi d’Imu

Selon Shaka, l’un des satellites du Dr Vegapunk, plus de 800 ans dans le passé, une guerre a opposé un groupe allié de 20 royaumes à la civilisation technologiquement avancée du Grand Royaume. Après la victoire des royaumes alliés, le gouvernement mondial nouvellement établi a travaillé sans relâche pour effacer de l’histoire les connaissances des perdants. Imu, en tant que dirigeant secret du gouvernement mondial établi après la guerre, parle de ceux qui se sont opposés à eux, ce qui signifie que l’ancienne civilisation est la véritable origine du clan D.

Il reste à révéler ce dont l’ancien clan D était réellement capable et ce qu’il a fait de si mal que cela a conduit à son éradication. Selon la déclaration d’Imu, des vestiges du clan continuent d’apparaître à travers le monde, comme des enveloppes vides de leur ancienne gloire. Cependant, les personnages qui portent l’initiale D. dans leur nom, comme Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Rocks D. Xebec et Gol D. Roger, ont toujours été une épine dans le pied des gouvernements mondiaux, même 800 ans après que le clan ait été prétendument anéanti.

Le clan D survit et continue d’inquiéter le gouvernement mondial

Il reste encore beaucoup à apprendre sur l’identité de l’ancienne civilisation et la véritable signification du D. Une chose est sûre : Imu et les puissances qui contrôlent le monde craignent ce qui se passera si les gens apprennent la volonté du D. au point de tuer un roi bien-aimé pour garder le secret.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un premier indice et que le véritable mystère n’ait pas encore été révélé, la théorie selon laquelle le clan D. est un descendant du Grand Royaume serait logique dans le contexte de ce qu’a dit Trafalgar Law, à savoir que les gens qui portent le D. dans leur nom sont “les ennemis naturels des Dieux”, c’est-à-dire les Dragons Célestes qui gouvernent le monde de One Piece, y compris Imu et les Gorosei.