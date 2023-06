One Piece : La quête audacieuse de Luffy pour dépasser l’héritage de Roger !

Dès la première image de One Piece, le nom de Gol D. Roger – plus connu sous le nom de Gold Roger – a été omniprésent. Ses derniers mots ont déclenché une série de changements dans le monde que personne d’autre n’aurait pu prévoir, déclenchant l’aube de l’âge d’or de la piraterie, qui a finalement cédé la place à l’âge nouveau qui a commencé après la guerre du sommet de Marineford. Bien que la vérité sur sa vie et ses actes n’ait été révélée que bien plus tard, dans le récit de Kozuki Oden sur son légendaire voyage vers Laugh Tale, un certain nombre d’indices sur sa vie ont été disséminés dans la série, tels que racontés par ses anciens compagnons d’équipage et ses alliés. Le protagoniste de One Piece, Monkey D. Luffy, a souvent été comparé à Roger en termes de croyances et de caractéristiques communes, d’autant plus que Luffy a lui-même été inspiré par l’ancien roi des pirates.

À bien des égards, One Piece raconte comment Luffy réalisera son rêve et relèvera le défi lancé par Roger dans les instants précédant sa mort – mais c’est aussi bien plus que cela. Les exploits de Roger, qui a conquis Grand Line, atteint l’île finale et appris la véritable histoire du monde et du Siècle du Vide, sont des choses que personne n’a pu égaler depuis sa mort. Beaucoup ont essayé et échoué dans les années qui ont suivi, mais peu, voire aucun, ne s’en est approché. S’il est clair que Luffy sera le premier à trouver et à revendiquer le trésor de Roger sur Laugh Tale, la manière dont il s’appuiera sur le travail de Roger, voire le surpassera, n’est pas tout à fait certaine. On peut donc se demander quel est le véritable objectif de Luffy, quelles sont les différences entre leurs voyages respectifs, et pourquoi il a été présenté par beaucoup comme celui qui changera le monde.

La conquête de Grand Line

Lorsque Roger a entamé son désormais célèbre voyage vers Laugh Tale, il approchait déjà de la fin de sa vie, une maladie en phase terminale ayant réduit le temps qu’il lui restait. Ayant accumulé son pouvoir et sa renommée sur une période de temps considérablement longue, le voyage de Roger vers le sommet du monde des pirates n’a pas été un chemin droit, loin s’en faut. Il a subi de nombreux revers en cours de route et, de l’avis même de ses amis les plus proches, il a eu beaucoup de chance de survivre aux dangers qu’il a affrontés et d’émerger triomphant en tant que roi des pirates. En outre, son premier voyage sur cette mer sacrée s’est soldé par un échec, les pirates de Roger n’ayant réussi qu’à atteindre l’île de Lodestar, car ils ignoraient l’existence des ponéglyphes de la route.

Même s’il s’agissait de la dernière île indiquée par le Log Pose, Roger savait qu’une autre destination l’attendait. Au cours de la dernière année de sa vie, Roger est reparti après avoir recruté Kozuki Oden pour lire les ponéglyphes de la route que l’équipage avait trouvés éparpillés à travers le monde au cours de ses voyages. Lors de cette seconde tentative, il réussit enfin à atteindre son objectif et à débarquer sur les côtes de Laugh Tale. C’est là que lui et son équipage entendirent enfin le récit de Joy Boy sur le Siècle du Vide et la prophétie qui disait qu’il reviendrait 20 ans dans le futur.

Le voyage de Luffy à bord du Thousand Sunny a été un peu plus simple, car les Chapeaux de paille connaissent bien l’existence des ponéglyphes et ont déjà réussi à trouver trois des quatre ponéglyphes de la route nécessaires pour localiser Laugh Tale. Comme il s’agit de son premier voyage à travers Grand Line, Luffy pourrait réussir et surpasser Roger en conquérant cette mer redoutable en une seule tentative, contrairement aux deux tentatives nécessaires à l’ancien Roi Pirate. En outre, Luffy a également été un précurseur de liberté et de changement dans tous les territoires qu’il a visités, libérant ceux qu’il rencontrait à chaque fois. Ainsi, l’impact de son voyage est, dans une certaine mesure, conforme à ce qu’avait prédit Joy Boy dans Laugh Tale.

Découvrir le siècle du vide

L’un des aspects essentiels du rôle de Roger dans l’histoire est la façon dont il a utilisé la notoriété qu’il a acquise lors de son exécution pour inciter les gens à prendre la mer à la recherche de Laugh Tale. Bien que cela ait pu ressembler à un dernier appel à la publicité, il s’agissait en fait d’une décision soigneusement calculée qu’il a prise dans l’espoir de trouver celui dont il était question dans le message de Joy Boy sur la dernière île de la Grand Line. Parmi les nombreux pirates qui se sont lancés à la recherche du One Piece, aucun n’a réussi à ce jour, ce qui en dit long sur la difficulté de la tâche que Roger leur avait confiée.

Roger n’a pas pu utiliser les connaissances qu’il a acquises dans le Conte du Rire, car il est arrivé trop tôt et a vu sa vie écourtée par la maladie incurable qui le détruisait lentement de l’intérieur. Par conséquent, une autre de ses principales motivations pour lancer l’âge d’or de la piraterie était de trouver quelqu’un qui aurait la volonté et la force d’affronter les plus forts du monde, d’en sortir victorieux, d’apprendre la véritable histoire du monde et d’être capable d’agir contre le gouvernement mondial à l’aide de ces connaissances. Une fois de plus, personne n’a été capable de répondre à ces attentes, et si Luffy parvient à révéler la vérité sur le Cnetury du Vide, il sera incontestablement considéré comme le pirate le plus fort de l’histoire, ayant accompli toutes les facettes de la prophétie énoncée par l’Ancien Royaume.

Faire tomber le gouvernement mondial

En tant que pirate, Roger entretenait des relations compliquées avec le gouvernement mondial. Bien qu’il soit un criminel recherché, il s’est allié aux Marines dans la Vallée de Dieu, a combattu aux côtés de Monkey D. Garp et lui a même confié son enfant, Portgas D. Ace, peu de temps avant sa mort. Dans cette optique, malgré son animosité envers tous ceux qui le menaçaient ou menaçaient son équipage, Roger n’hésitait pas à s’allier avec des membres moins fanatiques du Gouvernement Mondial et des Marines si la situation l’exigeait. D’autre part, il est certain qu’il a cherché à agir contre eux avec les informations qu’il a apprises sur le Conte du Rire, mais qu’il en a été empêché par sa mort imminente due à la maladie.

De même, Luffy n’a pas perdu son amour pour le Gouvernement Mondial, bien qu’il ait parfois formé des alliances temporaires avec des Marines tels que Smoker, Koby, ou même des membres du Cipher Pol, lorsque la situation l’exigeait. Cependant, Luffy et les Chapeaux de paille ont ouvertement déclaré la guerre au gouvernement mondial dans Enies Lobby, et ils pourraient finalement mettre leur menace à exécution après avoir atteint Laugh Tale et découvert le Siècle du Vide et ses secrets. Le gouvernement mondial a réussi à étouffer la diffusion de ces informations depuis sa création, et il incombe désormais aux Chapeaux de paille de les partager avec le monde entier. Si l’on considère que Luffy ne laisse jamais ses alliés derrière lui et qu’il se bat au nom de tous ceux qui sont opprimés, l’idée de le voir brandir la bannière de la révolution est assez facile à imaginer.

Les événements de l’île Fishman, le réveil du légendaire Hito Hito no Mi, Model : Nika, et la révélation par Zunesha que Luffy est le Joy Boy, prouvent qu’il sera celui qui tiendra la promesse faite par le Joy Boy du Void Century. Pour les pirates de One Piece, il n’y a pas de plus grande cause que de se rallier et de prendre les armes contre la tyrannie du Gouvernement Mondial et des Dragons Célestes, et ce serait l’accomplissement d’un souhait qui a été préparé pendant plus de 800 ans. En effet, ce serait la façon dont Luffy construirait et surpasserait les réalisations de Roger en tant que Roi Pirate, en créant un monde où tout le monde jouit de la liberté sous toutes ses formes, libéré du totalitarisme du Gouvernement Mondial, qui a donné la priorité aux besoins de quelques-uns sur ceux du plus grand nombre.