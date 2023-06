One Piece : La théorie du jumeau de Shanks a-t-elle un sens ?

One Piece est devenu l’un des mangas et animes les plus lus et les plus attendus de tous les temps. Les fans attendent toujours avec impatience la sortie de nouveaux chapitres du manga ou de nouveaux épisodes de l’anime. Il est étonnant de constater qu’alors que la plupart des mangas et des animes shonen ne parviennent pas à offrir une qualité optimale en termes de narration et d’intrigue globale lorsqu’ils deviennent trop longs, One Piece rompt avec cette tradition et ne fait que s’améliorer au fur et à mesure que sa durée augmente. Tout le mérite en revient au créateur de One Piece, Eiichiro Oda, qui garde toujours les choses mystérieuses et intéressantes pour ses lecteurs.

Les mystères ou les secrets gardés par Oda dans la narration jouent en faveur du manga car ils augmentent l’engagement des fans ou des lecteurs avec le manga qui essaient de résoudre ces mystères ou de percer les secrets en formant certaines des meilleures théories de fans qui existent. Cependant, contrairement aux meilleures théories de fans, certaines théories de fans sont tout simplement absurdes ou n’ont pratiquement aucun sens, et l’une de ces théories de fans est celle qui se répand actuellement comme une traînée de poudre sur des plateformes telles que Reddit. Cette théorie absurde est connue dans le monde de l’Internet sous le nom de théorie du “jumeau de Shanks”, et elle a vu le jour après la publication du chapitre 1083 du manga One Piece.

La théorie

La théorie du jumeau de Shanks est la plus récente des théories de fans de One Piece sur les forums de fans en ligne du manga après la publication du chapitre 1083 du manga. Dans le chapitre 1083, Oda a révélé aux fans l’existence d’un groupe de guerriers spéciaux qui gardent la Marie Géoise et qui s’appellent les Chevaliers Saints. Oda les a présentés sous forme de silhouettes et l’une d’entre elles ressemblait terriblement au Yonko Red-Haired Shanks préféré de tous. Cela a conduit les fans de One Piece à élaborer une théorie selon laquelle Shanks aurait un frère jumeau maléfique.

Selon cette théorie, Shanks et son jumeau appartiennent à une famille de dragons célestes, et le roi des pirates, Gol D. Roger, a trouvé Shanks dans la Vallée des Dieux et ce dernier est devenu un pirate. Et la personne que les fans ont vu rencontrer les Gorosei n’était pas Shanks mais son jumeau. Cependant, son jumeau est resté à Marie Joise et est devenu un membre et peut-être le chef des Chevaliers Saints ou des Chevaliers Dieux qui protègent Marie Joise. La seule raison pour laquelle les fans croient en cette théorie est le fait qu’Oda a soit oublié de dessiner la cicatrice sur le visage de Shanks lors de sa rencontre avec le Gorosei, soit a fait exprès de ne pas le faire.

Cette théorie a-t-elle un sens ?

Même si cette théorie des fans semble divertissante et pourrait constituer un rebondissement palpitant dans l’histoire de One Piece, les fans qui y croient fermement sont censés s’être trompés car cette théorie n’est pas du tout plausible et n’a même pas de preuves valables pour l’étayer. Tout d’abord, si Shanks est avec le gouvernement mondial et les dragons célestes, alors pourquoi aurait-il volé Gomu Gomu no Mi (maintenant révélé comme étant Hito Hito no Mi après son réveil) d’un navire du gouvernement mondial ?

Deuxièmement, la cicatrice sur le visage de Shanks est sur le côté gauche et seul le côté droit de son visage a été montré aux lecteurs lorsqu’il a rencontré le Gorosei, donc les chances qu’Oda fasse exprès de faire une fausse allusion sont bien plus grandes que celles que Shanks ait un jumeau maléfique. Troisièmement, les fans qui ont proposé cette théorie semblent avoir oublié un détail plus important dans le chapitre 1083, ils ont proposé la théorie du jumeau de Shanks seulement après avoir remarqué que l’une des silhouettes des Chevaliers Saints ressemblait à Shanks, mais ils ont oublié que les silhouettes de quelqu’un ne révèlent rien sur la personne réelle dans One Piece. Cela est évident dans le cas du chapitre 69 du manga qui mentionne les Sept Seigneurs de la Mer pour la première fois en révélant leurs silhouettes, mais les Sept Seigneurs de la Guerre réels ne ressemblent en rien aux silhouettes présentées dans le chapitre 69. Par conséquent, la silhouette qui ressemblait à celle de Shanks n’est probablement qu’un jeu d’esprit d’Oda avec ses lecteurs.

Par conséquent, la théorie du jumeau de Shanks ne se vérifiera probablement pas dans l’avenir de One Piece et n’est qu’une tentative des fans pour comprendre le style de narration très secret mais révélateur d’Eiichiro Oda. Ce n’est que grâce à son style de narration que les fans ou les lecteurs du manga sauront pourquoi il a fait ressembler la silhouette d’un membre des Holy ou God Knights à l’un des personnages les plus appréciés de la franchise One Piece, le Yonko Red-haired Shanks. Les fans devront donc attendre qu’Oda fasse une grande révélation concernant Shanks.