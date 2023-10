One Piece : Le Haki de chaque pirate légendaire, classé par ordre d’importance

Le Haki est l’un des pouvoirs les plus importants du monde de One Piece. Deux types de Haki sont présents en chacun de nous, mais il existe une facette de ce pouvoir que seuls quelques privilégiés peuvent utiliser, le Haki du Conquérant. Bien que le Haki ne soit pas le principal système de pouvoir dans One Piece, il est absolument essentiel si un pirate veut conquérir la dernière moitié de la Grand Line, le Nouveau Monde.

Les pirates légendaires du monde de One Piece possédaient tous cette compétence et l’ont entraînée au plus haut niveau, ce qui leur a permis de se faire un nom qui s’est répercuté à travers l’histoire. Les pirates légendaires de One Piece ont entraîné leur Haki au plus haut niveau, mais tous n’ont pas le même degré de maîtrise de cette compétence.

8 Shiki

Shiki, le pirate volant, est une légende qui était autrefois un rival du roi des pirates, Gol D. Roger. Shiki était extrêmement puissant, mais il s’appuyait principalement sur son fruit du démon, le Fuwa Fuwa no Mi de type Paramecia. Curieusement, les fans ne l’ont jamais vu utiliser le Haki.

Cependant, on peut supposer avec certitude qu’il avait accès à cette compétence. On ne sait pas jusqu’où il s’est entraîné et quelle était sa force, et malheureusement, les fans ne le sauront probablement jamais.

7 Rayleigh

Connu sous le nom de Dark King, Rayleigh est un pirate légendaire de l’univers de One Piece qui est toujours en vie. Bien qu’il se soit retiré de la piraterie aujourd’hui, Rayleigh était une force avec laquelle il fallait compter à l’époque de sa splendeur. Il ne possède aucun pouvoir du Fruit du Diable, ce qui signifie qu’il terrorisait la mer en utilisant uniquement son Haki.

Il a accès aux trois types de Haki et, au moins, les fans savent qu’il a avancé deux de ses types de Haki, à savoir le Haki de l’Armement et le Haki du Conquérant. Rayleigh a été vu en train d’utiliser une forme très raffinée de la Couleur des Armes que Luffy a finalement obtenue à Wano, appelée Ryuo. De plus, il a récemment été vu en train d’utiliser le pouvoir de la Couleur du Roi Suprême lors de son escarmouche contre les Pirates Barbe Noire.

6 Big Mom

Big Mom était l’un des Empereurs de la mer jusqu’à récemment, mais son statut reste inconnu. Quoi qu’il en soit, à l’époque où elle faisait partie des Yonko, Big Mom était absolument menaçante. Elle maîtrisait les pouvoirs de son Fruit du Diable et, si elle pouvait vaincre la grande majorité des gens avec son seul fruit, elle possédait également un énorme contrôle sur le Haki.

Dans son cas, elle utilisait tous les types de Haki, mais en particulier, elle était une très bonne utilisatrice du Haki de l’Armement et du Haki du Conquérant. Les fans l’ont vue utiliser le Haki de la Conquête dans Wano, ce qui lui a permis d’assommer Page One en un seul coup.

5 Kaido

Connu pour être la créature la plus forte sur terre, dans l’air et dans la mer, Kaido était l’un des Yonko de la mer jusqu’à récemment. Il a finalement été vaincu par Luffy, mais cela n’enlève rien à sa force. Kaido utilise principalement son Uo Uo no Mi, Model : Seiryuu au combat, mais il est l’une des rares exceptions où la puissance du Fruit du Diable et le Haki semblent être au même niveau.

Kaido a énormément entraîné son Haki, à tel point qu’il pouvait assommer les pirates les plus aguerris d’un seul coup de sa Couleur du Roi Suprême. Même après que Luffy ait réussi à apprendre cette compétence, Kaido affichait un niveau supérieur à celui du Pirate au Chapeau de Paille. Dans l’ensemble, son Haki était extrêmement avancé. En fait, il pouvait exploiter les formes avancées des trois types de Haki, étant capable de voir l’avenir, de porter des attaques sans contact et, en même temps, de se revêtir du Haki du Conquérant.

4 Kozuki Oden

Samouraï le plus puissant de Wano, Oden était un combattant extrêmement doué qui s’appuyait principalement sur le Haki du combat. Les fans savent qu’il possédait au moins deux types de Haki avancé. Oden avait un contrôle magnifique sur Ryuo, et en même temps, il pouvait aussi enduire ses lames de Haki du Conquérant.

Grâce à ses pouvoirs, il avait pu blesser Kaido et presque le vaincre. Même si la guerre contre les Beast Pirates qu’il avait menée était à 10 000 contre 10, Oden aurait très bien pu gagner cette bataille, ce qui montre à quel point son Haki était puissant.

3 Barbe blanche

Edward Newgate, plus connu sous le nom de Barbe Blanche, était un pirate légendaire dont on pensait qu’il était l’homme le plus fort du monde à un moment donné. Il possédait les incroyables pouvoirs du Gura Gura no Mi, qui lui permettaient de détruire le monde entier s’il le voulait. En outre, il possédait également un énorme contrôle du Haki de l’armement.

Barbe Blanche avait accès aux trois types de Haki et les fans savent qu’il avait au moins accès à la forme avancée du Haki du Conquérant. On l’a vu utiliser ce pouvoir lors de son dernier combat contre Roger et ce combat s’est terminé par un match nul, ce qui suggère que son contrôle du Haki était absolument immense.

2 Xebec

Malheureusement, les fans ne savent pas grand-chose de Xebec ni des pouvoirs qu’il possédait en tant que pirate. Cependant, étant donné qu’il était si fort que Roger a dû faire équipe avec Garp, les fans peuvent supposer qu’il fallait compter avec lui. On ne sait pas s’il s’appuyait sur un fruit du démon pour se battre ou si le Haki était sa capacité de prédilection.

Cela dit, les fans peuvent être sûrs qu’il possédait un Haki surpuissant. Il reste à savoir si les fans auront l’occasion de voir ce pouvoir dans le futur et, en fonction de sa maîtrise de cette compétence, il pourrait même avoir été le meilleur utilisateur de Haki de toute la série.

1 Roger

Roger, l’ancien roi des pirates, est de loin le plus grand utilisateur de Haki de One Piece parmi les pirates légendaires. Roger ne possédait aucun fruit du démon, mais il a mis le monde entier au pied du mur en utilisant uniquement le Haki. Il possédait les trois types de Haki, mais il va sans dire que son Haki le plus fort était le Haki du Conquérant. Roger a été vu en train d’enduire sa lame de ce type de Haki à de multiples occasions.

Lors de son combat contre Barbe Blanche, il était évident que son Haki était supérieur, étant donné que Barbe Blanche disposait également d’une capacité de Fruit du Diable et que, malgré tout, le combat s’est terminé par un match nul. C’est une indication claire que, même malade, il était un monstre absolu et le plus fort du monde.