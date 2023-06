One Piece : Le séraphin de Doflamingo, expliqué

Les Séraphins ont été récemment introduits dans One Piece en tant que version améliorée des Pacifista. Étant la plus grande création du Dr Vegapunk à ce jour, les Séraphins vont jouer un rôle très important à l’avenir, comme cela a été suggéré à plusieurs reprises au cours de l’histoire, à commencer par la Rêverie, où il a été confirmé que les Sept Seigneurs de la Guerre allaient être dissous et que la dernière création des SSG allait prendre la place de ces derniers.

Bien que les fans aient été tenus dans l’ignorance de cette création, après les événements de Wano, ils ont finalement pu voir les Séraphins lorsqu’ils ont envahi Amazon Lily. Les Séraphins de Dracule Mihawk et Boa Hancock ont été aperçus lors de l’invasion d’Amazon Lily et, peu après, l’arc de l’île d’Egghead a suivi. Les fans y ont vu les Séraphins de Jinbe et de Kuma. Récemment, dans le chapitre 1086 de One Piece, les fans ont découvert d’autres Séraphins, dont celui de Donquixote Doflamingo.

Comment le Seraphim de Doflamingo a été créé

Les Séraphins ont tous été créés sur l’île d’Egghead, comme l’a déclaré le Dr Vegapunk lui-même. Leur création a été l’un des plus grands moments de la carrière scientifique de Vegapunk et, selon lui, cette création représente l’apogée de son savoir. Vegapunk a créé les Séraphins pour qu’ils soient les êtres les plus forts du monde entier et ils sont en passe de le devenir. Comme tous les autres Séraphins, le Séraphin de Doflamingo, qui s’appellera probablement S-Flamingo, s’appuiera fortement sur le Facteur de Lignée. Le facteur de lignage est le plan de la vie elle-même et Vegapunk l’a découvert avec d’autres scientifiques de MADS il y a quelques décennies. Grâce à cela, il a perfectionné le processus de clonage, ce qui a déjà été montré aux fans à travers Stussy et bien d’autres occasions dans l’histoire de One Piece.

Tout comme Vegapunk a cloné Stussy, il peut également cloner n’importe qui d’autre et tout ce dont il a besoin pour cela est le facteur de lignée de cette personne en particulier. Comme Doflamingo travaillait pour le gouvernement, il ne serait pas difficile pour Vegapunk de mettre la main sur son facteur de lignée. Dès lors, Vegapunk pouvait facilement cloner Doflamingo et c’est ce qu’il a fait, ce qui a conduit à la création de S-Flamingo. Cela dit, la création du Séraphin de Doflamingo est plus qu’un simple clonage. En plus du simple clonage, les Séraphins ont été renforcés par les capacités lunaires. Cela signifie que le facteur de lignée des Lunariens y est mélangé, faisant du Séraphin de Doflamingo une version lunaire de son vrai moi.

Les pouvoirs du Séraphin de Doflamingo

Tout comme l’apparence du Séraphin de Doflamingo, ses pouvoirs dépendent fortement du facteur de lignage. Essentiellement, tous les Séraphins sont alimentés par du sang vert, dans une certaine mesure. Le sang vert a également été créé en utilisant le facteur de lignage et, essentiellement, c’est le sang qui porte les pouvoirs des fruits du démon de Paramecia. Il ne faut pas oublier que le sang vert ne peut fonctionner qu’avec les capacités des paramécies. Ceux qui veulent des capacités Zoan peuvent être nourris avec des fruits du démon artificiels. En revanche, les capacités Logia ne peuvent être recréées par aucun moyen et, selon Vegapunk, cela nécessiterait beaucoup de temps et, par la même occasion, beaucoup d’argent. C’est pourquoi les capacités des Logia fruits du démon n’ont pas été recréées du tout.

Néanmoins, le Dr Vegapunk a réussi à cloner les capacités des Paramecia et comme Doflamingo possède une capacité de type Paramecia, les fans peuvent s’attendre à ce que les Séraphins en aient également une. Cela signifie que S-Flamingo aura également du sang vert qui coulera dans ses veines et qui lui conférera les pouvoirs du fruit du démon de type Paramecia, Ito Ito no Mi. L’Ito Ito no Mi est un fruit du démon incroyablement utile qui permet à son utilisateur de produire et de manipuler des cordes. L’utilisation de ces cordes dépend de l’utilisateur et dans le cas de Doflamingo, cette utilisation a été poussée à l’extrême limite. En fait, Doflamingo a même dépassé ses limites, parvenant à réveiller son Fruit du Diable. Dans le cas de S-Flamingo, cette capacité ne sera probablement pas réveillée. Néanmoins, son utilisation de l’Ito Ito no Mi sera très bonne.

En même temps, il serait intéressant de voir si le Séraphin de Doflamingo peut utiliser le hockey. Les fans savent que Doflamingo utilise les trois types de Haki. Si le Séraphin est un véritable clone de Doflamingo, alors il pourra peut-être aussi manier le Haki, surtout en avançant dans l’histoire. Doflamingo a également éveillé son Haki du Roi Suprême, également connu sous le nom de Haki du Conquérant, à un très jeune âge. Si S-Flamingo a l’étoffe d’un roi, tout comme le vrai Doflamingo, alors les fans ne devraient pas être surpris de le voir exercer ce pouvoir également. Pour l’instant, les fans n’ont pas beaucoup vu S-Flamingo. La seule fois où ils l’ont vu, c’est lorsqu’il a été déployé après les événements de la Rêverie.

Quelle est la force du Séraphin de Doflamingo ?

Le Séraphin de Doflamingo sera probablement très puissant. Tout d’abord, on pense que dans une certaine mesure, le Facteur de Lignée enregistre également l’expérience des personnes dont il a été extrait. Cela signifie que S-Flamingo peut acquérir le contrôle de ses capacités bien plus rapidement que Doflamingo lui-même, puisque ces expériences sont déjà stockées dans son Facteur de Lignée. C’est ce qu’a laissé entendre l’arc de l’île d’Egghead. Ceci mis à part, S-Flamingo est l’un des êtres les plus forts du monde entier de One Piece. Il possède le pouvoir du sang vert, qui lui confère une force et des compétences extraordinaires, mais S-Flamingo possède également le pouvoir de la race de Lunaria.

Comme les autres Séraphins, il a des ailes noires, des cheveux blancs, une peau brune et une flamme qui brûle dans son dos. Tant que cette flamme est allumée, rien ne peut transpercer l’extérieur de S-Flamingo, ce qui est une capacité surpuissante en soi. Lorsque les flammes s’éteignent, S-Flamingo gagne énormément en vitesse et seule une poignée de personnages peut le suivre lorsqu’il utilise ce pouvoir. Tout cela, combiné à l’énorme capacité offerte par l’Ito Ito no Mi, rend le Séraphin de Doflamingo encore plus dangereux.

De plus, si la personnalité du corps parent affecte la croissance des Séraphins, alors le Séraphin de Doflamingo sera particulièrement dangereux et rusé. Les fans savent déjà que Doflamingo a un esprit vicieux et que ses Séraphins suivront la même voie. Pour l’instant, les fans devront attendre de voir la direction que prendra ce Séraphin et les plans qu’Oda lui réserve.

On peut cependant affirmer que ce Séraphin jouera un rôle très important dans l’avenir de One Piece, d’autant plus que Doflamingo est connu pour avoir été un méchant très important dans toute l’histoire.

One Piece est actuellement en pause, Oda devant subir une opération pour corriger son astigmatisme. One Piece reviendra le 16 juillet 2023.