One Piece : Les noms et les pouvoirs des cinq anciens expliqués

Les Cinq Anciens, également connus sous le nom de Gorosei, font partie des personnages les plus importants de One Piece, même s’ils n’ont pas vraiment joué un rôle majeur dans l’histoire jusqu’à présent. Dès le début de l’histoire, il était évident que les Gorosei allaient prendre de l’importance au fur et à mesure que l’histoire avancerait.

Aujourd’hui, One Piece est entré dans sa saga finale et il est temps pour les Cinq Anciens ainsi que pour les autres personnages mystérieux qui ont tiré les ficelles dans l’ombre jusqu’à présent d’agir. Récemment, les Gorosei sont apparus plus souvent que jamais et Oda a enfin révélé leur nom, leur rôle dans l’histoire et les pouvoirs qu’ils possèdent. Il ne fait aucun doute que les Cinq Sages seront beaucoup plus présents à partir de maintenant et les fans s’en réjouissent.

Qui sont les Cinq Sages ?

Les Cinq Sages ont été introduits dans One Piece bien avant le saut dans le temps. Il est apparu clairement aux fans qu’ils font partie des personnages les plus influents du gouvernement mondial, étant donné qu’ils sont toujours à la tête des affaires. Ce n’est que bien plus tard qu’il a été précisé par Oda lui-même que les Gorosei sont les plus hauts gradés de tous les Dragons Célestes. Pendant un certain temps, on s’est demandé si les Gorosei travaillaient sous les ordres des Dragons Célestes ou au-dessus d’eux, mais, comme nous l’avons mentionné plus haut, ce débat a été rapidement clos par Oda lui-même.

En tant que Dragons Célestes de plus haut rang, les Cinq Sages ont toujours été ceux qui donnaient les ordres et façonnaient la façon dont le monde était dirigé. Pour le monde normal, ils sont ceux qui ont le plus de pouvoir dans tout le monde de One Piece, mais c’est loin d’être le cas. En réalité, le dirigeant de facto du monde n’est autre qu’Imu. Imu est celui qui a une autorité encore plus grande que les Gorosei et celui à qui le monde se plie. Néanmoins, les Cinq Sages possèdent encore d’immenses pouvoirs dans leur manche. L’identité des Cinq Anciens a été gardée secrète jusqu’à récemment, mais Oda a maintenant révélé leurs noms ainsi que leurs rôles dans la Saga finale de One Piece.

Les noms des cinq aînés

Le tout premier des Cinq Anciens à voir son nom révélé dans l’histoire est Saint Jaygarcia Saturn. Saturn a été vu à bord du même navire que celui que Kizaru a emprunté pour se rendre sur l’île d’Egghead. Avec eux, ils ont 100 cuirassés car ils ont l’intention de tuer Vegapunk et de supprimer toute forme de résistance de sa part. De plus, Vegapunk possède d’incroyables prouesses scientifiques et c’est pour cette raison que Saturn a choisi de se rendre lui-même sur l’île d’Egghead.

Les noms des autres membres des Cinq Sages sont restés mystérieux jusqu’à récemment. Cependant, le chapitre 1086 de One Piece a permis de révéler les noms des cinq anciens. Ils ont tous été présentés comme il se doit dans One Piece, ce qui signifie que leur rôle sera encore plus important à partir d’aujourd’hui. Les autres membres du gorosei sont les suivants :

Saint Shepherd Jupeter – Dieu guerrier de l’agriculture

Les fans connaissent bien Saint Shepherd Jupeter, le Gorosei blond. Il ne semble pas porter d’autres armes qu’un pistolet à silex. Néanmoins, il semble être un personnage très puissant qui sera certainement plus impliqué dans l’histoire à partir de maintenant. Saint Shepherd Jupeter est également le Dieu Guerrier Agricole.

Le fait qu’il soit un Dieu Guerrier signifie qu’il est un combattant incroyablement puissant, probablement l’un des plus forts de toute l’histoire. Le fait qu’il soit le Dieu Guerrier Agricole suggère également une sorte de lien avec les plantes elles-mêmes. En même temps, son pouvoir de fruit du démon semble être assez vague, comme il a été révélé dans le chapitre 1085 de One Piece. Les fans n’ont pas pu déterminer la transformation qu’il a subie à partir de sa silhouette. La seule chose qui était claire était qu’il avait une transformation Zoan avec une créature qui avait une énorme bouche béante.

Saint Topman Valkyrie – Guerrier Dieu de la Justice

Le Gorosei chauve à la moustache géante s’appelle Saint Topman Valkyrie. Il est également le Dieu Guerrier de la Justice, ce qui signifie probablement que tout ce qui concerne le fait de rendre la justice et de prononcer un jugement passe par lui. Une fois de plus, les fans ne savent pas encore quels pouvoirs il possède, mais il a été vu avec un pistolet à silex.

Il possède également le pouvoir Devil Fruit qui lui permet de se transformer en une créature ressemblant soit à un éléphant, soit à un hippopotame, mais cela est entièrement basé sur la silhouette et pourrait s’avérer être n’importe quelle créature. Quoi qu’il en soit, Saint Topman Valkyrie sera dévoilé plus tard dans l’histoire.

Saint Ethan Baron V. Nasujuro – Dieu guerrier de la finance

Le membre le plus populaire du Gorosei est sans conteste le chauve à lunettes. Ce membre des Cinq Sages porte également une épée que l’on pense être le Shodai Kitetsu. Enfin, Oda a révélé le nom du Gorosei chauve à lunettes : Saint Ethan Baron V. Nasujuro. Le nom lui-même implique que ce membre des Cinq Sages est d’une certaine manière lié à la terre de Wano.

Il possède également un fruit du démon qui semble être une sorte de Hito Hito no Mi. Comme tous les autres membres du Gorosei, il porte le nom d’une planète, et dans son cas, il s’agit de Vénus, la deuxième planète du système solaire. V. Nasujuro est également le Warrior God of Finance, ce qui signifie que tout ce qui touche à la finance passe par lui au sein du Gouvernement Mondial. Il est intéressant de noter que ceci est également lié au fait que Wano a été appelé le Pays de l’Or dans le passé.

Saint Marcus Mars – Dieu guerrier de l’environnement

Enfin, le dernier membre des Cinq Anciens dont le nom a été révélé dans le chapitre n’est autre que celui qui porte une moustache géante et une longue barbe pointue, et Oda a choisi de le nommer Saint Marcus Mars. Comme son nom l’indique, il porte le nom de la planète Mars. Il semble également porter un pistolet sur lui, mais le véritable pouvoir qu’il possède réside dans sa capacité encore inconnue du Fruit du Diable.

Dans le chapitre 1085 de One Piece, il a été révélé aux fans qu’il possède les pouvoirs d’une créature qui ressemble à un oiseau. La nature de cet oiseau reste à déterminer, mais les fans peuvent être sûrs qu’il s’agit d’un oiseau Zoan mythique ou d’une créature similaire au Garuda. Par ailleurs, Saint Marcus Mars est également le Dieu Guerrier de l’Environnement, ce qui suggère que ses pouvoirs pourraient être liés à la nature elle-même.