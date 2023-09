One Piece Live Action : La malédiction enfin Brisée

One Piece Live Action est arrivé sur la plateforme Netflix pour tous ceux qui sont abonnés à la plateforme à partir du 31 août 2023, et avec huit épisodes prêts à être regardés, il y a une question dans le cœur des fans et des nouveaux venus à la série : cette adaptation en direct vaut-elle la peine d’être regardée ou sera-t-elle juste quelque chose que nous regarderons avec déception ?

En tant que fan de la franchise qui a commencé à regarder l’intégralité de la série One Piece Live Action dès sa sortie, je dois dire que dans quelques années, nous regarderons One Piece Live Action et dirons à tout le monde que c’est la série qui a brisé la malédiction de la mauvaise adaptation Live Action. C’est tout ce que nous attendions d’une adaptation live décente d’un anime ou d’un manga, et même plus.

La série, tout comme la source originale, tourne autour du protagoniste nommé Monkey D Luffy à la grande époque des pirates, dont le rêve est de devenir le roi des pirates en obtenant le trésor titré laissé par l’ancien roi des pirates, “Gold Roger”. Notre protagoniste se lance donc dans le voyage pour devenir le roi des pirates, et au cours de son voyage, il trouve des camarades qui ont des rêves tout aussi extraordinaires que les siens.

Bien que cette aventure semble simple, elle se déroule depuis 1997 dans le manga écrit par l’incroyable auteur et illustrateur de la série, Eiichiro Oda.

Après des années de mauvaises adaptations de l’anime et du manga, les fans de la série ont eu une très mauvaise intuition à propos de ce film, mais ils n’étaient pas à blâmer car ils sont toujours hantés par les diverses adaptations, mauvaises ou pires, de cette industrie.

Néanmoins, après des années de mauvaises adaptations, nous aimerions à nouveau dire qu’il y a enfin une adaptation décente que les fans et les nouveaux venus à la série peuvent regarder et attendre plus, et tout cela grâce aux incroyables créateurs de la série, Steven Maeda et Matt Owens, qui sont d’ailleurs les fans de la série depuis longtemps, et aussi grâce à l’implication du créateur original de la série, Eiichiro Oda.

Nous sommes donc ici pour vous apporter une critique détaillée de la série et nous essayons de le faire sans spoiler une grande partie du contenu de la série, mais soyez prévenus qu’il y aura des spoilers. Ceci étant dit, nous vous présentons les dernières mises à jour de la série One Piece Live Action.

Revue de la série One Piece Live Action : L’histoire

L’histoire de One Piece Live Action, comme mentionné précédemment, ne diffère pas beaucoup du manga et de l’anime ; cependant, il y a des différences majeures dans les intrigues des histoires particulières jusqu’au premier arc de la série, qui est le voyage vers Grand Line.

Mais ce que nous avons remarqué à propos de la différence d’intrigue dans cette série live-action, c’est que les changements qui ont été faits dans la série étaient vraiment nécessaires et ont beaucoup plus de sens qu’ils n’en ont jamais eu dans le manga et la série.

Par exemple, connaissant l’alchimie entre Gold Roger et Garp dans la série, il est logique qu’il soit présenté lors de l’exécution de Gold Roger à Logue Town.

Dans le manga, lorsqu’il a été créé, Oda ne s’est certainement pas soucié de mettre des figures majeures nécessaires telles que l’amiral de la flotte, les amiraux, ou même les cinq anciens, car ce serait en effet une grande réussite pour le gouvernement mondial de capturer le roi des pirates qui leur a donné beaucoup de problèmes depuis son existence.

Mais One Piece Live Action met l’accent sur cette question avec un personnage fort comme Garp, qui est également ému par la situation actuelle et interprété de façon étonnante par l’acteur Vincent Regan. Passons maintenant à la représentation des personnages, car cet article n’en finirait pas si je continuais à parler des changements nécessaires qui ont été apportés à la série.

La représentation des personnages

La représentation des personnages dans One Piece Live Action est de loin le point le plus fort de cette série que j’ai remarqué tout au long du binge. Le casting de cette série est incroyable, et étant donné qu’Oda sensei était impliqué dans le casting de la série, tout le monde savait que ce serait quelque chose de différent et que cela vaudrait la peine d’être regardé pour cela seulement.

Et bon sang, l’interprétation des personnages par les acteurs dépasse-t-elle nos attentes ? Il n’y a aucun personnage dans la série qui ne soit pas à sa place, et honnêtement, les personnages de la série One Piece Live Action, tels que Buggy, Helmeppo et Mihawk, pourraient être considérés comme la meilleure version, même par rapport à l’anime et au manga.

Buggy est certainement le plus remarquable, car l’acteur (Jeff Ward) a fait un travail remarquable pour donner vie au personnage. Si j’établissais une hiérarchie entre les personnages de la série, elle ressemblerait à ceci : Buggy, Mihawk, Helmeppo, Garp, Koby, Arlong, Zeff, et bien d’autres.

Vous vous inquiétez que je n’aie mentionné aucun des chapeaux de paille de cette hiérarchie ? Eh bien, ce serait une injustice de ma part de faire figurer le casting principal et le centre de l’histoire sur une liste et de juger leur représentation, car chacun d’entre eux a fait le meilleur travail que nous aurions pu demander.

Bien sûr, il y a des points faibles que j’aimerais souligner, mais le reste de la série est trop bon pour qu’on puisse dire quelque chose de mal sur la représentation des personnages. Néanmoins, nous aimerions continuer à voir les acteurs principaux et les autres acteurs dans la prochaine saison de la série One Piece Live Action.

Visuels et bandes sonores

Avant de conclure ma critique de cette incroyable série One Piece Live Action, permettez-moi d’insister sur un dernier facteur à propos de la série. Jamais les fans de l’industrie de l’anime n’auraient pensé à dire que les visuels d’une adaptation live particulière seraient bons. Mais les temps ont changé, et les visuels de la série One Piece Live Action pourraient être considérés comme l’un des points forts de la série.

Ce n’est certainement pas la meilleure, mais elle m’a suffisamment convaincu qu’elle n’est pas la pire et qu’elle est meilleure que la plupart des adaptations d’anime et de manga en prises de vues réelles. Avec les limites de l’image de synthèse et le réalisme qu’un Live-Action doit raconter, c’était globalement bien fait, et nous ne pouvons qu’espérer qu’il s’améliore de plus en plus avec le temps et la technologie à l’avenir.

Pour ce qui est des bandes sonores utilisées dans la série, je n’ai que deux mots pour les décrire : ” Holy Peak “. J’avais gardé les bandes sonores des films en prises de vue réelles pour la fin, car je suis un fan de la bande sonore dans les panneaux en 2D, qui sont visuellement frappants.

À mon avis, pour une scène particulière d’un anime ou de toute autre forme de média de longue durée, la bande sonore a le pouvoir de rehausser le matériel. Elle est utilisée pour renforcer la puissance de la narration et donner aux spectateurs une idée de ce que les personnages derrière l’écran ressentent en ce moment.

Si vous ne regardez pas la série One Piece Live Action pour les raisons susmentionnées, vous pouvez au moins la regarder pour les superbes bandes sonores produites par l’impressionnante maison de production impliquée dans la réalisation de la série.

One Piece Live Action – Critique et évaluation

En conclusion, je voudrais dire encore une fois qu’il y a enfin une adaptation d’un anime ou d’un manga que nous regarderons après quelques années et que nous serons fiers de dire que One Piece Live Action a brisé la malédiction des mauvaises adaptations en live-action et si jamais il y a des adaptations dans le futur de différentes séries majeures ou quoi que ce soit d’autre, elles seront jugées en comparaison avec la série One Piece Live Action.

Pour ce qui est de la note que j’aimerais donner à la série, qui a déjà un score incroyable de 83% au Tomatomètre et 95% au public sur le site Rottentomatoes au moment où j’écris ces lignes, ainsi qu’une note IMDB de 8,6/10, j’aimerais, par l’intermédiaire du réseau Otakukart, lui donner une note de 9/10.

One Piece Live Action sera un film extraordinaire pour les nouveaux venus et les fans de la série, et je voudrais remercier les créateurs Steven Maeda et Matt Owens ainsi que l’implication d’Eiichiro Oda dans la réalisation de la série pour que cela soit possible.