One Piece : Qui est Saint Marcus Mars ?

One Piece a récemment fait d’énormes révélations et l’un des derniers chapitres de l’histoire, One Piece chapitre 1086, a finalement révélé les noms des Cinq Anciens aux fans. Les fans ont découvert les cinq aînés il y a près de 20 ans dans l’histoire et, depuis lors, leur véritable identité est restée cachée. Cela est probablement dû au fait qu’ils n’étaient pas censés être des acteurs majeurs au début de l’histoire.

Oda a précédemment révélé que les Gorosei n’avaient pas montré leur vraie valeur et que dans Final Saga, ils montreront enfin aux fans ce dont ils sont vraiment capables. Le chapitre 1086 de One Piece a donc révélé pour la première fois aux fans les noms de tous les Gorosei, ainsi que leur titre et leur rôle au sein du gouvernement mondial. L’un des membres les plus intrigants du Gorosei n’est autre que Saint Marcus Mars.

Qui est Saint Marcus Mars ?

Saint Marcus Mars est le Gorosei à la grosse moustache et à la longue barbe pointue. De tous les membres du Gorosei, il semble être le plus ancien, mais ce n’est encore qu’une hypothèse. Saint Marcus Mars est issu de la famille Marcus. Cela signifie que la famille Marcus est l’une des 20 familles qui ont créé le Gouvernement Mondial. A un moment donné, Saint Marcus Mars ou ses ancêtres se sont battus contre l’Ancien Royaume et ont été victorieux. Il est fort probable que Saint Marcus Mars ou ses ancêtres aient fini par prononcer le vœu d’égalité devant le Trône Vide, étant donné que 19 épées sont plantées devant celui-ci.

Cependant, à un moment donné, Saint Marcus Mars, ainsi que tous les autres membres des Cinq Anciens, ont fini par jurer fidélité à Imu, de la famille Nerona. Imu fut nommé souverain du monde et les Gorosei devinrent ses gardes personnels. Pour le reste du monde, les Cinq Sages sont la plus haute autorité connue au sein du Gouvernement Mondial, car ils sont les plus hauts gradés des Dragons Célestes. Cependant, en réalité, ce poste n’appartient à personne d’autre qu’Imu.

Néanmoins, Saint Marcus Mars est certainement la deuxième personne la plus autoritaire au monde après Imu et il partage cette position avec les quatre autres Anciens qu’Oda a présentés, à savoir Saint Topman Warcury, Saint Ethanbaron V. Nusjuro, Saint Shepherd Ju Peter, et Saint Jaygarcia Saturn. Saint Marcus Mars peut juger tous ceux qui lui sont inférieurs, ce qui est évident, étant donné sa position au sein du Gouvernement Mondial. En tant que plus haut gradé des Dragons Célestes, il peut également faire ce qu’il veut à l’égard des habitants de la Mer Bleue.

Marcus Mars en tant que dieu guerrier de l’environnement

Saint Marcus Mars porte un titre très spécial, tout comme les autres membres des Cinq Sages. Les fans ont découvert leurs titres dans le chapitre 1086 de One Piece, ce qui leur donne une idée du rôle exact qu’ils jouent au sein du gouvernement. Par exemple, Saint Topman Warcury est le Dieu Guerrier de la Justice, Saint Ethanbaron V. Nusjuro est le Dieu Guerrier des Finances, Saint Shepherd Ju Peter est le Dieu Guerrier de l’Agriculture, et Saint Jaygarcia Saturn est le Dieu Guerrier de la Défense et de la Science.

De même, Saint Marcus Mars est le Dieu guerrier de l’environnement. Les fans ne savent pas encore exactement ce que cela signifie, mais comme toujours, ils peuvent spéculer sur la signification de ce titre. La partie “Dieu guerrier” du titre est assez explicite. Marcus Mars est un dragon céleste, ce qui fait de lui l’un des dieux du monde. De plus, ce n’est pas n’importe quel Dieu. Il est l’un des membres les plus haut placés des Dragons Célestes, ce qui signifie qu’il est également l’un des Dieux les plus haut placés. Être un Dieu Guerrier signifie qu’en plus d’être un Dragon Céleste, Saint Marcus Mars est aussi un combattant. Il peut se battre à un niveau incroyablement élevé et a probablement pris part à la guerre pendant le Siècle du Néant.

Bien que les fans n’aient pas encore vu ses prouesses au combat, il a été récemment confirmé que tous les autres membres des Cinq Sages sont en fait de grands combattants. Le fait d’être le Dieu Guerrier de l’Environnement signifie que Saint Marcus Mars pourrait avoir des capacités liées à l’environnement lui-même. Cela provient peut-être de son pouvoir de Fruit du Diable et signifie que toute créature en laquelle il peut se transformer l’aide à manipuler l’environnement qui l’entoure ou à l’utiliser d’une manière ou d’une autre.

Quelle est la force de Saint Marcus Mars ?

Pour en venir à la force de Saint Marcus Mars, les fans savent déjà qu’il possède un fruit du démon. Cette révélation a été faite dans le chapitre 1085 de One Piece, lorsque Sabo a attaqué les Cinq Anciens et Imu avec eux. Peu après l’attaque, les Cinq Sages sont sortis indemnes des flammes et il était évident qu’ils avaient pris leur forme de fruit du démon. D’après ce que l’on peut voir, tous les membres du Gorosei ont des Fruits du Diable de type Zoan et, étant donné que le Zoan Mythique est la classe la plus rare et la plus spéciale parmi les Zoans, ils sont probablement tous des utilisateurs de Fruits du Diable Zoan Mythiques. Les fans n’ont pu voir que leurs silhouettes, et si certaines d’entre elles sont faciles à deviner, d’autres peuvent s’avérer un peu plus difficiles. Heureusement, Saint Marcus Mars est l’un des plus faciles à deviner.

Les fans ont pu voir Saint Marcus Mars se transformer en une créature ressemblant à un oiseau, ce qui signifie qu’il possède un fruit mythique de type oiseau ou une créature ressemblant à un oiseau sous une forme ou une autre. Il peut s’agir de n’importe quel oiseau légendaire, comme l’oiseau-tonnerre, ou de quelque chose d’autre. Une idée très populaire est que Saint Marcus Mars pourrait être l’utilisateur du fruit du démon Garuda. Les fans connaissent déjà le mythe de Garuda présent dans l’univers de One Piece, puisque ce surnom n’appartient à personne d’autre que Vinsmoke Judge. Ainsi, ce fruit du démon mythique peut certainement exister et être en possession de nul autre que Saint Marcus Mars.

Par ailleurs, il est fort probable que Saint Marcus Mars soit un adepte du Haki. Étant donné que Saint Marcus Mars est au sommet du Gouvernement Mondial et qu’il est assez fort pour sortir indemne des attaques de Sabo, il va certainement posséder du Haki. Les fans peuvent s’attendre à ce qu’il ait un très fort Haki de l’Observation ainsi qu’un Haki de l’Armement. Il est intéressant de noter que l’idée que Saint Marcus Mars possède la Couleur du Roi Suprême, également connue sous le nom de Haki du Conquérant, n’est pas non plus farfelue. Saint Marcus Mars est le plus haut gradé des Dragons Célestes. En même temps, c’est un Dieu Guerrier et pour un Dieu, avoir le Haki du Conquérant ne devrait pas être trop difficile à obtenir.

Par ailleurs, Saint Mars appartient à la famille Marcus, l’une des familles des 20 Rois. S’il est immortel, c’est qu’il est l’un des membres fondateurs eux-mêmes et pour un Roi, avoir le Haki du Roi Suprême n’est pas du tout une surprise. Dans le futur, les fans auront l’occasion d’en savoir plus sur ses capacités. Pour l’instant, les fans peuvent attendre avec impatience la révélation des pouvoirs de Saint Marcus Mars.