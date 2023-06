One Piece : Qui était Kozuki Oden ?

Figure légendaire de l’histoire de Wano, Kozuki Oden a été au centre d’une série d’événements importants qui ont amené Luffy et ses compagnons à Wano.



Né de Kozuki Sukiyaki, un ancien Shogun de Wano, Kozuki Oden était un sauvage dès sa naissance, faisant des ravages tout au long de son enfance et de son adolescence. La première fois que son nom est mentionné, c’est dans l’arc Zou de One Piece, lorsque les Pirates du Chapeau de Paille découvrent un lien entre la famille Kozuki et la tribu Mink. Cependant, en raison des événements du Wano Country Trade, beaucoup plus est révélé sur sa vie et ses actes, à commencer par son rôle dans la bataille contre le général Kurotan Orochi, qui était allié à Kaido, le capitaine des Beast Pirates. est devenu clair. Son nom est resté présent dans l’histoire tout au long de l’arc de l’histoire jusqu’à ce qu’il soit raconté dans un flashback au début du troisième acte de l’arc Wano Country de One Piece, juste avant l’assaut final sur Onigashima. Son nom était si célèbre qu’après sa mort, Yamato, le fils biologique de Kaido, le vit comme une idole et lui donna le nom d’Oden.

Oden restera une figure centrale dans la bataille entre les Chapeaux de paille et leurs alliés – la tribu des Visons, les Neuf Sabres rouges, et les équipages de Kid et Law – qui se sont opposés à Kaido, aux Beasts Pirates, et à Orochi lui-même. Au cœur de ce conflit, les relations d’Oden avec le roi des pirates Gol D. Roger, son second Foxfire Kin’emon, et enfin son fils Kozuki Momonosuke, qui est devenu un homme capable de diriger son pays à la fin de l’arc Wano, au sens propre comme au sens figuré. Après avoir voyagé avec deux des plus puissants pirates de son époque, Oden s’est donné pour objectif d’ouvrir les côtes de Wano, afin de préparer la venue de celui qui mettrait enfin fin à la tyrannie du Gouvernement Mondial et changerait l’équilibre des pouvoirs dans le monde, avec le retour du personnage mythique Joy Boy. Cet individu s’est révélé être Luffy lui-même, qui a libéré les subordonnés d’Oden et le peuple de Wano de l’oppression de Kaido et d’Orochi, annonçant ainsi l’aube d’une nouvelle ère pour Wano.

Du proscrit au daimyo

En tant que fils du shogun de Wano, Oden a vécu une vie privilégiée dans ses premières années, mais il était réputé dans tout le pays pour son caractère extrêmement turbulent, grossier et chaotique. Se battre avec des personnes bien plus âgées que lui, se heurter aux yakuzas, créer son propre harem, cuisiner sa soupe Oden sur les cendres d’un ami et dépenser l’argent de la couronne dans les salles de plaisir de la capitale des fleurs ne sont que quelques-uns des actes dont il s’est rendu coupable dans sa jeunesse, ce qui lui a valu d’être envoyé travailler dans les carrières. C’est là que son talent s’est épanoui et que sa nature égoïste et avide de sensations fortes a commencé à disparaître au fur et à mesure qu’il grandissait. À un moment donné, les habitants de la capitale des fleurs ont été frappés par la sécheresse, et Oden s’est efforcé de mettre fin à leurs souffrances en détournant le cours d’une rivière voisine. Cet acte s’est retourné contre lui, car la ville a été inondée par les eaux de la rivière, ce qui a poussé Oden à tenter de s’enfuir par la mer pour la première fois. Au total, il a tenté de s’échapper de Wano par la mer 38 fois avant d’avoir 18 ans, et a été contrecarré à chaque fois. Oden était un épéiste extrêmement fort même dans sa jeunesse, avec son style caractéristique à deux épées utilisant les légendaires épées Enma et Ame no Habakiri, imprégnées de son Haki de l’Armement et de son Haki du Conquérant.

Il a été directement impliqué dans l’incident du dieu de la montagne, où la monstrueuse créature a ravagé la capitale des fleurs à cause des actions d’un jeune Kin’emon. Oden a à la fois vaincu la bête et assumé la responsabilité des dégâts, ce qui a conduit son père à prendre un décret pour le renier. Kin’emon et Denjiro sont devenus ses disciples après cet événement, et ils l’ont accompagné jusqu’au territoire sans loi de Kuri, où Oden a cherché à rencontrer le criminel Ashura Doji après avoir entendu parler de lui alors qu’il vivait avec Yasuie, le daimyo de Hakumai, et c’est aussi à ce moment-là qu’il a rencontré Kurozumi Orochi pour la première fois. En battant tous les hors-la-loi les plus endurcis de la région en une seule nuit, Oden a pris le contrôle de la région et y a rétabli la loi et l’ordre. Cet acte incita son père à faire de lui le daimyo de Kuri, qui devint une région de paix. Grâce à sa bonté, Oden gagne également de nouveaux adeptes, qui deviendront un groupe de samouraïs immensément puissant, connu sous le nom des Neuf Fourreaux Rouges, et qui lui serviront de serviteurs personnels.

Naviguer avec les légendes

À la suite de ces événements, Oden apprend qu’un navire pirate accoste sur les côtes de Wano. Il s’avère que son capitaine n’est autre qu’Edward Newgate, également connu sous le nom de Barbe Blanche. Se heurtant à “l’homme le plus fort du monde”, Oden le supplie de rejoindre son équipage afin de pouvoir découvrir le monde, mais il essuie de multiples refus. Lorsque les pirates de Barbe Blanche ont finalement pris la mer, Oden s’est accroché à leur navire à l’aide d’une chaîne, ce qui a convaincu Barbe Blanche de donner au samouraï une chance de prouver sa valeur. Mis au défi de s’accrocher au navire pendant trois jours, Oden a tenu bon malgré toutes les difficultés rencontrées, mais a lâché prise à la dernière minute en entendant les cris d’une femme en difficulté, qui s’est avérée être sa future épouse, Amatsuki Toki.

Désormais bien accueilli au sein de l’équipage, Oden commence à tenir un journal de bord, dans lequel il documente chacun des nouveaux lieux incroyables qu’il rencontre au cours de ses voyages. Finalement promu au rang de commandant de la deuxième division – un rang qui sera plus tard occupé par Portgas D. Ace – Oden se marie à bord de son navire et devient père de deux enfants avec Toki : Momonosuke et Hiyori. Plus tard, une rencontre fortuite avec Gol D. Roger et son équipage amènera Oden à rejoindre les Pirates Roger dans leur voyage de conquête de Grand Line, le futur Roi Pirate ayant appris que le samouraï était capable de lire l’écriture des Ponéglyphes.

Embarqué sur l’Oro Jackson, Oden a participé au légendaire voyage de Roger, et c’est lui qui a gravé le message laissé par Roger sur la cloche du Beffroi d’Or de Shandorian. Oden a également visité Zou et a appris les relations passées entre la tribu Mink et la famille Kozuki, ce qui l’a amené à supposer que les frontières de Wano étaient autrefois ouvertes au monde. Enfin, après avoir déposé Toki – qui est tombé malade – et ses enfants sur Wano, Oden a utilisé le ponéglyphe de la route dans son pays pour conduire les pirates de Roger à Laugh Tale, où ils ont appris l’existence de One Piece et la véritable histoire du Void Century. Roger a ensuite dissous son équipage et fait ses adieux à Oden après l’avoir déposé à Wano, avec l’intention de se rendre au gouvernement mondial et de déclencher le Grand Âge des Pirates en prononçant ses dernières paroles.

La fin d’un héros

De retour à Wano, Oden décide de prendre la place de son père en tant que shogun et d’ouvrir les frontières du pays, mais il découvre que sa patrie est prise en otage par Orochi, qui est maintenant de mèche avec Kaido des Beasts Pirates. Après avoir pris d’assaut le château, Oden est tombé sur Orochi et Kaido, qu’il a affrontés à armes égales. Orochi, qui avait pris le rôle de shogun, menaçait de lâcher Kaido sur le pays et retenait un certain nombre de ses sujets en otage pour empêcher Oden de se venger de son infâme complot visant à transformer Wano en une nation industrielle vouée à la production massive d’armes. Craignant pour la vie de son peuple, Oden a cédé aux exigences d’Orochi et s’est humilié chaque semaine en dansant nu dans la capitale des fleurs, à condition que Kaido et Orochi quittent le pays dans cinq ans.

Naturellement, Orochi n’a pas l’intention d’honorer sa part du marché et continue son règne de terreur, ce qui pousse Oden à prendre les armes contre lui. Se précipitant pour le combattre, lui et Kaido, avec les Neuf Fourreaux Rouges, Oden fut surpris de constater que son adversaire était bien préparé, et on lui expliqua que c’était à cause d’un espion dans ses rangs, qui se révéla plus tard être Kurozumi Kanjuro. Oden affronta Kaido une fois de plus, et réussit à lui infliger une énorme cicatrice. Au moment de porter le coup de grâce à Kaido, Oden est distrait par Kurozumi Higurashi, qui s’est transformé en Momonosuke grâce à son pouvoir de Fruit du Diable, et affiche une image de son fils pris en otage. Incapable de supporter ce spectacle, Oden fut terrassé par Kaido et emprisonné, lui et ses serviteurs étant tous condamnés à mort par ébullition.

Au cours d’un événement connu sous le nom d’Heure Légendaire, Oden hissait ses subordonnés sur une planche tout en entrant lui-même dans l’huile bouillante, après avoir conclu un accord avec Kaido pour épargner tous ceux qui survivraient à l’épreuve pendant plus d’une heure. À la fin de cette période, Oden a jeté les Scabbards loin de la plate-forme d’exécution et les a exhortés à réaliser son rêve d’ouvrir le Wano, alors qu’il a lui-même été achevé par la balle de Kaido. Le sacrifice d’Oden, qui s’est achevé en véritable héros, a transformé l’opinion publique négative à son égard, née de l’humiliation qu’il avait subie sur ordre d’Orochi. Son objectif sera finalement atteint par Luffy, qui vaincra Kaido et se vengera de la famille Kozuki, dans l’un des arcs narratifs les plus épiques de One Piece.