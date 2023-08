One Punch Man Chapitre 191 : Bientôt Disponible, Spoilers et Destination de Lecture

La sortie du chapitre 191 de One Punch Man est prévue pour bientôt. McCoy a informé Ryumon que tout se déroulait comme prévu dans le chapitre précédent. Ryumon est enthousiaste à l’idée de parier sur les monstres plutôt que sur les héros, et les lecteurs sont impatients de savoir si tout se passera comme prévu dans le chapitre 191 de One Punch Man.

Isamu pouvait compter sur le Dr Bofoi ; plus il enquêtait sur l’association, plus il découvrait qu’elle était pourrie jusqu’à la moelle. Isamu en était arrivé au point où il n’avait plus aucune confiance dans les capacités d’auto-nettoyage de l’association.

Isamu décida de leur montrer ce dont il était capable, car il était persuadé de pouvoir faire mieux que l’association de la classe S et le docteur Bofoi. Isamu voulait les surpasser et changer les choses par lui-même.

Isamu a reçu un message de Zombieman lui demandant de le rejoindre après l’école et lui promettant de lui acheter un milkshake. Isamu le faisait pour les héros qui, comme lui, s’attaquaient sérieusement au problème. Isamu est allé voir Zombieman et lui a expliqué la situation. Isamu lui dit que s’ils parvenaient à résoudre le problème, il pourrait améliorer leurs capacités et alléger leur charge de travail.

Zombieman a senti qu’Isamu semblait traverser une période difficile. Lorsqu’il lui a demandé ce qui n’allait pas, Isamu lui a expliqué que ses camarades de classe se moquaient de lui à cause du nom de son héros. Zombieman lui a dit de ne pas s’inquiéter, mais Isamu s’est mis en colère contre lui et lui a dit qu’il n’arrêtait pas de s’inquiéter. Parce qu’il était gêné par le nom de son héros.

Zombieman a supposé qu’Isamu connaissait déjà la signification du nom de son héros, car il ne lui était pas venu à l’esprit qu’il puisse ignorer une telle chose.

Isamu lui a répondu qu’il ne le savait pas, car sa mère gardait ce genre d’informations sous contrôle parental. Isamu savait que tout le monde ricanait intérieurement chaque fois qu’ils l’appelaient par son nom et qu’ils avaient même accusé Zombieman. Découvrez la date de sortie de One Punch Man Chapitre 191 et où vous pouvez lire One Punch Man Chapitre 191 brut en ligne.

Récapitulatif du chapitre 190 de One Punch Man

Isamu avoue à Zombieman qu’il déteste les adultes et s’enfuit du restaurant. Zombieman a compris qu’Isamu était vraiment stressé par sa situation à l’école et a décidé de lui tendre la main dès que possible.

Zombieman a laissé un message à Isamu dans lequel il s’excusait et lui disait qu’il allait se mettre au défi de dépasser ses limites et d’essayer d’alléger son fardeau, même si ce n’était qu’un tout petit peu.

Mosquito Girl était occupée à vendre des Takoyaki à la House of Takoyaki. Les clients étaient très intéressés de la voir dans un costume bizarre et se demandaient pourquoi elle était déguisée en mouche.

Le gorille blindé et Mosquito Girl commencèrent à se disputer et se plaignirent au docteur Genus de la faim de Mosquito Girl. Zombieman vint rencontrer le Dr. Genus et l’informa de l’existence d’un homme qui avait vaincu le monstre Garou en un seul coup.

Zombieman expliqua que, tant sur le témoignage du cyborg démoniaque qu’en toutes circonstances, Zombieman avait dit au Dr Genus que cela défiait tout bon sens, comme il le lui avait dit.

Zombieman a supposé que son limiteur avait été enlevé. Le Dr. Genus était assez surpris que Zombieman ait déjà rencontré ce type, mais Zombieman a abordé le sujet de l’enlèvement de son limiteur.

Date et heure de sortie du chapitre 191 de One Punch Man

La sortie de One Punch Man Chapter 191 est prévue pour le mercredi 23 août 2023, à 10:00 PM JST. Les horaires internationaux de One Punch Man Chapter 191 sont les suivants :

États-Unis : 09:00 AM EST le mercredi 23 août 2023

Canada : 09h00 NT le mercredi 23 août 2023

Inde : 06:30 PM IST le mercredi 23 août 2023

Australie : 11:00 PM AEST le mercredi 23 août 2023

Philippines : 09:00 PM PHT le mercredi 23 août 2023

Japon : 22h00 JST le mercredi 23 août 2023

Corée du Sud : 10:00 PM KST le mercredi 23 août 2023

Où lire le chapitre 191 de One Punch Man ?

Le chapitre 191 de One Punch Man sera disponible sur VIZ avec une traduction anglaise. Les lecteurs peuvent trouver le chapitre 191 de One Punch Man en Français sur Sushiscan.