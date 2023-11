One Punch Man Chapitre 196 : Date de sortie, récapitulatif et spoilers

Le dernier chapitre de la série a vu l’intrigue faire un tour complet puisque chaque point est lié à Flash, Sonic et, étonnamment, à Blast également. Les derniers développements sont très amusants et bien que nous ne pensions pas qu’ils seraient liés les uns aux autres à la fin, tout s’est finalement mis en place.

L’origine de Sonic a été révélée et les ninjas de ce groupe ont fait leur apparition dans le dernier chapitre de la série. C’est ce qui fait la particularité du manga One Punch Man : il ne manque jamais de nous faire rire.

Avec la sortie du dernier chapitre qui annonce un événement majeur pour la suite de la série, les fans sont impatients de découvrir les nouveaux chapitres. Le chapitre 196 de One Punch Man sera le prochain et les fans attendent avec impatience la sortie de ce chapitre. Etant donné qu’il n’y a jamais de date de sortie annoncée, nous sommes ici pour vous informer des détails du prochain One Punch Man Chapter 196.

Les détails du chapitre comprendront la date de sortie du chapitre, l’heure et l’endroit où il sera disponible à la lecture une fois qu’il sera sorti. Nous vous présentons donc les dernières mises à jour de la série de mangas One Punch Man.

Récapitulation et révision

Alors que nous espérions voir le but de la rencontre entre Flash et les autres et Blast tout de suite, le chapitre a connu des développements différents avec Sonic qui a été surpris par l’apparition de plusieurs ninjas en même temps. Il s’agit en fait de ninjas du même village shinobi que celui où Sonic a grandi, et il s’agit en fait de ses camarades de classe.

Sonic se rend compte qu’ils ne plaisantent pas avec leur force et qu’ils sont effectivement très forts. En poursuivant la conversation, ces ninjas révèlent leur plan principal, à savoir que le chef de ce village, connu sous le nom de “That Man”, est en train de faire son retour, et que l’obtention de Flashback est l’un de leurs objectifs pour l’instant.

Ils révèlent également que “That Man” s’est arrêté dans son combat contre Blast et qu’il est en train de reprendre le pouvoir. Les Shinobis disparaissent après avoir dit à Sonic de leur amener Flash. La perspective change alors et nous voyons Flash et les autres rencontrer Blash qui s’avère travailler sur la machine de séparation des cellules des monstres, car elle aidera les humains qui se sont transformés en monstres à redevenir des humains.

Par ailleurs, Flash apprend de Blast l’existence de “cet homme”, qui lui dit que c’était dans le passé. La machine à séparer les cellules des monstres ne semble pas fonctionner correctement, mais à la fin du chapitre, on voit l’un des monstres faire de son mieux pour la faire fonctionner.

Attentes

Sonic va tenter de découvrir où se trouve Flash et bien qu’il ne semble pas être du genre à suivre les ordres, il semble très sérieux au sujet de “Cet homme”.

Pendant ce temps, nous allons voir le développement de la machine de séparation des cellules de monstres. Elle permettra de faire reculer les monstres qui rôdent à leurs côtés. Avec le retour de “That Man”, nous pourrions également voir Blast en action prochainement.

Date de sortie et lieu de lecture

One Punch Man Chapter 196 devrait sortir le vendredi 17 novembre 2023. En se basant sur cette date de sortie prévue, voici les différents horaires de lecture ;

Sortie le jeudi pour les pays :

Heure d’Europe centrale (CEST) : à 17h00 le jeudi 16 novembre 2023

New York : à 11h00 le jeudi 16 novembre 2023

Heure du Pacifique (PST) : à 08h00 le jeudi 16 novembre 2023

Heure de l’Europe de l’Est (EEST) : à 17h00 le jeudi 16 novembre 2023

Sortie le vendredi pour les pays :

Heure normale du Japon (JST) : à 00h00 le vendredi 17 novembre 2023

Heure indonésienne de l’Est (EIST) : à 22h00 le vendredi 17 novembre 2023

Heure normale de Corée (KST) : à 12h00 le vendredi 17 novembre 2023

Le chapitre 196 de One Punch Man sera disponible gratuitement sur la plateforme Viz Media pendant une période limitée, alors n’hésitez pas à le lire dès sa sortie.