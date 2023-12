One Punch Man Chapitre 198 Arrive : Découvrez la date de sortie et les meilleurs endroits pour lire !

Sonic et Flash font équipe pour affronter les Ninjas d’élite de leur village.

Le chapitre 197 de One Punch Man a été publié hier et les fans ont pu voir l’incroyable combat entre les rivaux ainsi que les intrigues principales de l’arc en cours. Sonic et Flash semblent être très proches et même s’ils sont toujours à la gorge l’un de l’autre, ils sont plus proches l’un de l’autre que n’importe qui d’autre.

Ce nouvel arc a mené à beaucoup de choses étonnantes et la rivalité entre Sonic et Flash est comme la cerise sur le gâteau. Alors que Saitama et Blast continuent d’aller de l’avant, Sonic et Flash ont leur propre devoir à remplir avec un passé compliqué et leur relation mutuelle.

Dans le dernier numéro, le combat entre les deux personnages a commencé, mais il s’est rapidement terminé car chacun d’entre eux s’est rendu compte que l’autre était devenu plus fort qu’avant. Mais la raison principale de la fin du combat est l’interruption des Ninjas d’élite du village qui sont venus exécuter Flash pour avoir trahi le village.

Sonic vient frapper les Ninjas et dit qu’il n’a pas besoin de leur interruption. Ainsi, Sonic et Flash font équipe pour affronter les Ninjas d’élite à la fin du chapitre, et les fans attendent avec impatience de voir ce qui va se passer ensuite.

Le chapitre 198 de One Punch Man sera le prochain et étant donné que l’auteur n’a pas annoncé de pause ou quoi que ce soit d’autre, nous pouvons nous attendre à ce que le chapitre sorte dès la mi-décembre. Nous vous donnerons plus de détails sur One Punch Man Chapter 198, notamment sa date de sortie exacte, l’heure et l’endroit où il sera disponible à la lecture une fois qu’il sera sorti.

Ceci étant dit, nous vous présentons ici les dernières mises à jour du manga One Punch Man.

Récapitulation et révision

Le chapitre 197 de One Punch Man s’intitule “Duel” et le chapitre se poursuit avec Flash et Sonic qui commencent leur duel. Le premier est surpris que le second ait soudainement décidé d’initier le combat de tous les temps.

Avant même que le combat ne commence, nous voyons un petit flashback de l’époque où Flash et Sonic s’entraînaient très jeunes dans le village. Il a été révélé que c’est Sonic qui a appris à Flash à se servir d’une épée. Ils faisaient tous deux partie de l’escouade 5 du village, qui est considérée comme la pire du village et qui contient des ninjas ratés du village.

Il a également été révélé que le régime d’entraînement des résidents de ce village était brutal et comprenait une journée de 72 heures avec seulement 6 heures de sommeil. Pour en revenir à l’événement actuel, Sonic et Flash commencent leur duel. Le duel ne dure pas très longtemps, les deux essayant d’attaquer et d’éviter les attaques de l’autre jusqu’à ce que l’attaque ultime de Flash atterrisse sur Sonic.

Une fois la poussière retombée, Flash se vante que Sonic lui a fait utiliser son attaque ultime, ce qui signifie qu’il est devenu plus fort, mais il est surpris de voir les ninjas de l’escouade d’élite qui lui disent qu’ils sont là pour le tuer parce qu’il a trahi le village.

Sonic arrive en donnant un coup de pied à l’un des Ninjas d’élite en disant qu’ils n’ont pas besoin d’interrompre le combat entre eux. Flash est étonné que Sonic ait pu bloquer cette attaque, mais comme les Ninjas d’élite ont l’intention de les tuer tous les deux, Flash et Sonic s’allient pour les vaincre ensemble.

Date de sortie et où lire ?

La sortie de One Punch Man Chapter 198 est prévue pour le jeudi 14 décembre 2023. En se basant sur cette date de sortie prévue, voici les différentes heures de sortie ;

Sortie le jeudi pour les pays :

Heure d’Europe centrale (CEST) : à 17h00 le mercredi 13 décembre 2023

New York : à 11h00 le mercredi 13 décembre 2023

Heure du Pacifique (PST) : à 08h00 le mercredi 13 décembre 2023

Heure de l’Europe de l’Est (EEST) : à 17h00 le mercredi 13 décembre 2023

Sortie le vendredi pour les pays :

Heure normale japonaise (JST) : à 0h00 le jeudi 14 décembre 2023

Heure normale coréenne (KST) : le jeudi 14 décembre 2023 à 0h00.

Le chapitre 198 de One Punch Man sera disponible gratuitement sur la plateforme Viz Media pendant une période limitée, alors n’hésitez pas à le lire dès sa sortie.