One Punch Man Chapter 149 : date de sortie, spoilers et récapitulatif

L’enfant Empereur se déchaîne sur le chewing-gum

L’Empereur enfant sera une fois de plus au centre de la scène alors qu’il est forcé d’affronter l’un des rangs S. Et ce rang S n’est autre que le Chevalier de métal présenté dans les premiers chapitres de la série d’action. Et ce rang S n’est autre que le Chevalier de métal qui a été présenté dans les premiers chapitres de la série d’action. Mais l’enfant prodige sera-t-il capable de s’opposer à un génie du mal dans One Punch Man Chapter 149 ?

La vérité est proche, le tueur de Genos est proche, et tout indique que Metal Knight est derrière tout ça. Genos a tout perdu à cause d’une machine qui s’est déchaînée et a détruit sa ville natale et sa famille. Genos a ensuite été découvert par le docteur de la justice, qui a donné à l’enfant une seconde chance de vivre.

Genos était reconnaissant envers le docteur, mais sa quête de vengeance l’a aveuglé pendant des années. Ce n’est que lorsque Genos a rencontré Saitama que le cyborg a commencé à changer d’avis et de cœur et à réaliser le chemin qu’il devait suivre. C’est également à ce moment-là que la série d’action a pris son envol pour les lecteurs, car cette rencontre a marqué le début de la série.

Spoilers du chapitre 149 de One Punch Man

Le chapitre 149 de One Punch Man marquera le début du combat entre Child Emperor et Metal Knight. Les anciens alliés vont s’affronter et l’un d’entre eux n’en sortira pas indemne. Les deux étaient déjà à l’opposé en raison du déménagement de Child Emperor dans une nouvelle agence de héros, mais comment cela affectera-t-il leur combat ?

La nouvelle agence de héros a vu le jour après la grande terreur provoquée par un combat entre monstres et héros. Les monstres étaient sous la coupe d’une médium qui voulait dominer le monde depuis l’ombre. Elle a failli réussir dans ses plans, mais les efforts conjugués des héros ont contrecarré ses ambitions.

La ville A a été restructurée et les héros de rang A et plus y ont trouvé une place ainsi qu’un accès aux routes qui les mèneraient n’importe où dans le pays. Cependant, ce fut le début de la chute de l’organisation des héros, l’Enfant-Empereur choisissant de partir pour un nouvel endroit. Mais grâce à cela, l’Empereur enfant aura la chance de découvrir la vérité sur le Chevalier de métal.

Récapitulatif du chapitre 148 de One Punch Man

Le chapitre 148 de One Punch Man a permis à Sonic de tester ses nouvelles prouesses sur les robots qui se trouvaient devant lui. Depuis que Sonic a croisé la route de Saitama, le ninja le plus rapide s’est entraîné pour le surpasser. De plus, grâce à cela, il a pu rencontrer beaucoup plus d’adversaires qui l’ont aidé à devenir plus fort que ceux qui l’entourent.

Bien qu’il n’ait été qu’un gag pour le manga comique, Sonic a parcouru un long chemin depuis sa première apparition dans la série. Mais il n’est qu’un rouage dans le grand schéma des choses et non l’acteur principal. Ce titre revient à Genose, dont la quête de vengeance s’achève avec cette attaque.

De plus, Child Emperor s’est également impliqué dans cette affaire et est sur le point de prendre une décision cruciale à ce sujet. Il ne fait aucun doute que l’armée de robots a été créée par le Chevalier de métal à des fins malveillantes. Mais dans toutes les autres circonstances, son raisonnement n’était pas aussi ambigu que cette fois-ci et n’impliquait pas de blesser des gens à grande échelle.

Quelle est la date de sortie de One Punch Man Chapter 149 ?

One Punch Man Chapter 149 sortira le 29 décembre 2023, pour les régions suivantes.

Heure d’été du Pacifique [Côte Ouest] : 8:00 AM PDT (29 décembre 2023)

Heure d’été du Centre [Amérique centrale et Canada] : 10:00 AM CDT (29 décembre 2023)

Heure d’été de l’Est [Côte Est] : 11:00 AM EDT (29 décembre 2023)

Heure méditerranéenne de Greenwich [Grande-Bretagne] : 3:00 PM BST (29 décembre 2023)

Heure normale des Philippines [Philippines] : 11:00 PM PST (29 décembre 2023)

Il sera disponible à la lecture le 30 décembre 2023 pour ces régions.

Heure normale de Corée [Corée] : 12:00 AM KST (30 décembre 2023)

Heure normale japonaise [Corée] : 12h00 JST (30 décembre 2023)

Heure d’été de l’Australie [Australie] : 02h00 AEDT (30 décembre 2023)