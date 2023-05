Oshi no Ko épisode 6 : Date et heure de sortie de l’anime en France

L’épisode 5 d’Oshi no Ko est sorti récemment, et voici tout ce que les fans doivent savoir sur la date et le lieu de sortie de l’épisode 6. L’épisode 5 a officiellement fait entrer la série dans un nouvel arc scénaristique qui s’annonce tout aussi passionnant que le précédent, et tous les détails sur son démarrage sont disponibles ici.

Récap avant de regarder l’épisode 6

Après la fin de l’épisode 4 d’Oshi no Ko, l’épisode 5, “Téléréalité de rencontre”, voit Aqua convaincre Kana de devenir une idole avec Ruby. Plus tard, alors qu’Aqua commence à participer à l’émission de télé-réalité de Kaburagi, Ruby et Kana font une promotion croisée avec un YouTubeur de fitness intensif nommé Pieyon pour aider à faire connaître leurs noms. Kana est impressionnée par la façon dont Ruby, qu’elle considérait comme une amatrice, a été capable d’égaler son physique, et pour montrer sa bonne foi, elle laisse Ruby nommer leur groupe d’idoles, Ruby décidant de réutiliser le nom du groupe d’Ai, B Komachi.

Oshi no ko | Trailer officiel | ADN

Mais revenons à ce qui nous intéresse, à quelle date et heure l’épisode 6 de Oshi no Ko sortira-t-il en France ?

Oshi no Ko épisode 6 : Date de sortie et heure précise

La date de sortie de l’épisode 6 de Oshi No Ko est le mercredi 17 mai 2023. Oshi no Ko épisode 6, intitulé , sera disponible à 17h00. Ce sera la même chose chaque semaine, un nouvel épisode sera disponible chaque mercredi à 17h00.

Où peut-on regarder Oshi no Ko en streaming ?

Vous pouvez regarder Oshi no Ko sur ADN exclusivement. Nous recommandons vraiment aux fans de regarder l’épisode 6 de Oshi no Ko à partir de sources officielles pour soutenir les créateurs.

Retrouvez l’épisode 6 d’Oshi no Ko sur ADN le 17 mai. Les épisodes précédents sont également disponibles sur ADN.