Overwatch 2 : Des surprises explosives pour les mois à venir, avec des missions d’histoire en pleine préparation !

La mauvaise nouvelle, c’est que ce mode n’est pas arrivé au moment de la sortie du jeu. Cependant, Blizzard a de bonnes nouvelles, car il est maintenant confirmé que les missions d’histoire arriveront.

Blizzard a annoncé la feuille de route ou le chemin que prendra Overwatch 2 dans les mois à venir et cela se passera plus ou moins comme suit. Pour la saison 5, ils ont déjà confirmé l’arrivée d’un événement limité appelé Questwatch, d’un événement appelé Mischief and Magic, d’une révélation cinématographique et des Jeux d’été. À venir également : une mini-compétition 5v5, le retour d’On Fire et de Creator Workshop.

La saison 6 d’Overwatch 2, celle qui nous intéresse, apporte enfin les missions d’histoire que la communauté réclame depuis l’annonce du jeu. À cela s’ajoutent un nouveau support de héros, une carte appelée Flashpoint, ainsi que ce que l’on appelle la Maîtrise des héros. Nous avons également ajouté Fire Range, un nouveau système de progression des joueurs et l’anniversaire de la série.

Overwatch 2: Creating Starwatch, PvE Updates, & The 2023 Roadmap | Dev Update

La saison 7 prévoit un nouveau réservoir de héros, un événement collaboratif limité, une nouvelle carte de contrôle, un événement hivernal, davantage de missions de maîtrise des héros, une refonte de Roadhog, des modes qui plaisent aux fans, des présentations cinématiques, une refonte de Shadow et bien d’autres choses encore.

La voie empruntée par le jeu de Blizzard ne semble pas mauvaise, il ne reste plus qu’à la voir en action pour savoir si elle en vaut la peine ou non.

Où jouer à Overwatch 2

Si vous avez déjà envie de mettre la main sur le jeu de tir compétitif de Blizzard, sachez qu’Overwatch 2 est disponible sur plusieurs plateformes, ce qui est très pratique. Vous pouvez y jouer sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox X Series X|S, PC et Nintendo Switch.

Mieux encore, ce jeu est gratuit, vous n’avez pas à payer un seul peso pour en profiter, le fait est qu’il se monétise grâce à son battle pass et à ses cosmétiques, qui ne sont que cela, ils ne donnent aucune sorte d’avantage lorsqu’il s’agit de jouer au jeu.

Il ne nous reste plus qu’à attendre les prochaines saisons de ce titre, qui dispose d’une communauté fidèle, ce qui fait que vous trouverez toujours quelqu’un avec qui jouer dans n’importe lequel de ses modes.