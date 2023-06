Overwatch 2 fait payer les joueurs pour conserver les missions historiques

Overwatch 2 fait payer 15 € aux joueurs qui souhaitent avoir un accès permanent à ses missions d’histoire. Lorsqu’Overwatch 2 a été dévoilé pour la première fois, son principal argument de vente était l’ajout d’un mode campagne PvE. Depuis, la vision de Blizzard pour Overwatch 2 a radicalement changé, passant à une expérience free-to-play et abandonnant le mode Héros qui aurait permis aux joueurs d’améliorer les héros jouables du jeu grâce à des arbres de compétences dédiés.

Bien entendu, de nombreux fans d’Overwatch 2 ont été déçus d’apprendre que le mode Héros était annulé, mais le bon côté de la chose, c’est que les missions d’histoire sont toujours d’actualité. Blizzard a déjà confirmé que les premières missions d’Overwatch 2 arriveraient avec la Saison 6, le 10 août, dans le cadre de l’énorme mise à jour Invasion, mais à l’époque, il n’était pas clair si les missions seraient saisonnières ou permanentes. Il a maintenant été précisé que les missions d’histoire d’Overwatch 2 sont permanentes, pour autant que l’on soit prêt à payer 15 €.

La mise à jour Invasion d’Overwatch 2 offrira aux joueurs trois missions historiques qui se dérouleront à Rio de Janeiro, Toronto et Göteborg, et qui promettent des “cartes massives avec des objectifs complexes” et un “scénario approfondi”. Les joueurs d’Overwatch 2 se retrouveront à combattre le groupe maléfique Null Sector, et l’histoire se poursuivra dans les prochaines saisons du jeu. Cela signifie que ceux qui rejoindront Overwatch 2 dans quelques saisons ne pourront pas nécessairement jouer les missions de l’histoire depuis le début, à moins d’acheter l’offre groupée Invasion pour 15 €, qui comprend un accès permanent aux missions de l’histoire, 1 000 pièces Overwatch, un skin légendaire Sojourn et l’accès à Sojourn dans d’autres modes de jeu. Cela signifie également qu’il y aura un système de prix similaire pour les futures missions d’histoire.

#Overwatch2: Invasion is coming August 10. More on the all-new adventure and our biggest content drop to date: https://t.co/YTEE3XJNW8 pic.twitter.com/gntGBJM3pi — Overwatch (@PlayOverwatch) June 12, 2023

Les joueurs d’Overwatch 2 auront également la possibilité d’acheter le pack Ultimate Invasion. Il coûte 40 € et comprend tout le contenu du pack Invasion normal, ainsi que le Battle Pass Premium du Secteur Nul avec 20 sauts de niveau, 1 000 Overwatch Coins supplémentaires et les skins légendaires de Cassidy et Kiriko.

Certains fans d’Overwatch 2 se réjouiront de l’arrivée des missions d’histoire dans le jeu de tir héroïque, tandis que d’autres seront sans doute contrariés par la révélation qu’ils ne pourront conserver un accès permanent au jeu qu’en achetant l’offre groupée. Tant que l’offre groupée reste disponible en permanence dans la boutique, ceux qui rejoindront le jeu dans les saisons ultérieures pourront toujours vivre l’histoire depuis le début s’ils sont prêts à débourser 15 €, mais il n’est pas surprenant que cette décision ait déjà suscité de vives réactions.