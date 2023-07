Overwatch 2 Saison 5 : Découvrez qui règne dans notre palmarès des héros!

Il reste un peu moins d’un mois de jeu dans Overwatch 2 pour la saison 5 du jeu de tir avec héros de Blizzard. Bien que beaucoup attendent avec impatience le début de la sixième saison en août, il y a encore du contenu à découvrir dans les semaines à venir, comme le mode de jeu Mischief and Magic d’Overwatch 2. Cette saison a également vu le retour des Jeux d’été, qui sont actuellement jouables.

Bien que la saison 5 d’Overwatch 2 n’ait pas été la plus spectaculaire en termes de nouvelles cartes ou de nouveaux héros, elle a été largement considérée comme l’une des saisons les plus équilibrées à ce jour. Selon les développeurs, il y a eu très peu de correctifs car le jeu est en bonne place. Toutefois, certains héros du jeu méritent d’être mieux classés que d’autres en raison de leurs kits, ce qui ne veut pas dire que les compétences individuelles d’un joueur ne peuvent pas améliorer un héros de rang inférieur.

Niveau S

Depuis que Ramattra a été révélé comme le nouveau tank, il a été capable de tenir les lobbies captifs grâce à ses capacités. Ce tank est extrêmement doué en combat rapproché, comme Reinhardt, sauf qu’il peut jouer à plus longue distance grâce à sa Barrière du néant. Ramattra est également équipé d’une forme Némésis qui lui confère 225 pv d’armure et qui peut être utilisée comme bouée de sauvetage pour se retirer d’un combat ou pour mettre la pression sur l’autre équipe. Son ultime, Annihilation, même s’il n’est pas aussi puissant que dans la Saison 2, est particulièrement utile pour les situations d’overtime et les zones de zonage.

D’un autre côté, Ana et Tracer ont toutes deux des plafonds de compétences élevés, mais elles s’adaptent bien à plusieurs compositions d’équipe. La Bombe à impulsion de Tracer n’est pas à dédaigner, et si le joueur réussit ses tirs, son ultime se construit rapidement. De plus, la fléchette de sommeil et la grenade biotique d’Ana sont deux des meilleures capacités de soutien du jeu. Le suzu de protection de Kiriko peut nettoyer une cible, mais son temps de recharge est plus long que celui d’Ana.

Niveau A

Ce patch contient peut-être les personnages les mieux équilibrés à ce jour, surtout après qu’Overwatch 2 ait amélioré Mei et Cassidy, qui sont toutes deux des choix de qualité grâce à leurs capacités d’entrave et de ralentissement. Avec le récent nerf des sniper, Soldat 76 s’en sort bien car il peut infliger beaucoup de dégâts sans avoir à se soucier d’être touché. Parmi les autres DPS qui se portent bien, citons Hanzo, Ashe, Faucheur, Pharah et Symmetra, cette dernière ayant reçu une amélioration qui lui permet d’infliger un double-tap aux squishs avec un tir en rafale chargé à bloc.

Les tanks et les personnages de soutien qui sont excellents sont Sigma, en particulier sur Circuit Royale, Reinhardt et Junker Queen. S’il s’agissait encore de la Saison 4, Junker Queen serait de niveau S. Baptiste, Kiriko et Mercy sont également bien adaptés grâce à leurs kits, qui augmentent leurs chances de survivre à un combat d’équipe.

Niveau B

Les héros de niveau B d’Overwatch 2 sont nombreux, ce qui est une bonne chose. Il est préférable de ne pas placer les personnages trop haut ou trop bas pour équilibrer le tireur de héros. Junkrat, Bastion, Genji, Torbjorn et Sojourn sont de bonnes options, même si Genji est plus performant avec Ana et Sojourn avec Mercy pocket. Un Junkrat avec une bonne mobilité peut être puissant, et ses dégâts de spam ont un grand potentiel pour obtenir un pick bien nécessaire. Bastion est également bon pour briser les barrières et faucher l’équipe ennemie, bien que sa forme de tourelle puisse être appâtée assez facilement.

Brigitte, Lucio, Moira et Zenyatta sont des héros de soutien qui peuvent être efficaces dans les bonnes situations, Brigitte étant souvent associée à Ana pour arrêter les plongeons. Lucio excelle dans les combats de rush grâce à sa vitesse, tandis que Moira peut infliger d’énormes dégâts et soigner ses adversaires. Un récent nerf de Zenyatta est entré en vigueur et affaiblit son Orbe de la discorde, mais l’Omnic est toujours optimal pour infliger une bonne quantité de dégâts.

Enfin, D.Va, Orisa et Zarya sont tous considérés comme des tanks situationnels, bien qu’ils puissent être efficaces sur presque toutes les cartes. D.Va est utile pour sécuriser le terrain sur des cartes telles que Numbani, Junkertown et Dorado. Par ailleurs, Orisa et Zarya sont capables de se maintenir en vie en utilisant leurs capacités.

Niveau C

Six héros peuvent être considérés comme étant dans une situation difficile, Widowmaker étant le premier après avoir vu sa capacité de coup unique affaiblie et sans augmentation de sa puissance. Une refonte de Sombra dans Overwatch 2 est attendue peu après la Saison 6. Cela signifie que la hackeuse DPS est à son meilleur entre des mains compétentes. Echo est considérée comme une alternative à Pharah si les joueurs ont du mal à obtenir un hitcan, bien qu’elle soit mécaniquement plus intensive et que les joueurs doivent comprendre les autres héros du jeu pour obtenir une ultime efficace.

Pour les tanks, Winston est bien avec son ultime Rage primale et son potentiel de terrain élevé, mais D.Va peut le surpasser grâce à sa capacité de re-mécanisme. De plus, Doomfist a plusieurs bugs connus qui doivent encore être résolus. Wrecking Ball est le meilleur dans les situations de prolongation ou avec une équipe coordonnée, mais avec le retour des caractéristiques CC dans le jeu, il doit être plus prudent.

Niveau D

Les deux seuls héros qui ont le plus besoin d’aide sont Roadhog et Lifeweaver, bien que le second ait été amélioré depuis sa sortie et que l’on puisse dire qu’il est dans une meilleure position. Ses statistiques de soin sont désormais plus élevées, mais l’Arbre de vie de Lifeweaver laisse à désirer, et ses dégâts sont encore faibles par rapport à ceux des autres héros de soutien. Malheureusement pour les joueurs principaux de Roadhog, ce tank ne sera pas remanié avant la saison 7 ou plus, selon la feuille de route du contenu d’Overwatch 2.

Avec la saison 6 d’Overwatch 2 qui se profile à l’horizon, la liste s’adaptera probablement au fur et à mesure des mises à jour. Le nouveau mode de jeu Flashpoint pourrait même avoir sa propre méta, par exemple. Il est peut-être trop tôt pour dire qui seront les héros dominants, mais il est probable que la liste restera relativement la même, car les développeurs ne changent pas souvent beaucoup de choses à la fois.