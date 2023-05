Overwatch 2 se prépare pour le Pride Day avec des événements en jeu

Blizzard a annoncé qu’à partir du 1er juin, toutes les personnes qui se connecteront à Overwatch 2 recevra une collection d’icônes de joueurs pour son profil et ses cartes de visite, célébrant les diverses identités du jeu.

Overwatch 2 proposera un certain nombre d’objets cosmétiques dont nous allons vous parler maintenant. Tout d’abord, les cartes de visite permettent aux joueurs de choisir la façon dont ils s’identifient dans le jeu. Il y en a même qui sont dédiées à certains héros.

Overwatch 2: Lifeweaver Comes Into Bloom | Dev Update

Par exemple, il y a une carte lesbienne pour Tracer, une carte gay pour Soldier 76, une carte pansexuelle pour Lifeweaver et une carte bisexuelle pour Baptiste et Pharah. Avec ce contenu, une histoire centrée sur leurs identités et leurs interactions a été publiée.

Par ailleurs, l’une des cartes, celle de Midtown, comportera de nombreux détails sur la Journée de la Fierté, comme s’il s’agissait d’une sorte de parade. L’Observatoire : Gibraltar sera également remanié. Blizzard cherche ainsi à créer un lien entre les joueurs et le jeu.

Blizzard insiste sur le fait qu’il veut montrer qu’il ne s’agit pas d’un événement unique et qu’il souhaite voir un lien entre sa communauté et les personnages de ce jeu, qui font preuve d’une grande diversité partout, tant sur le champ de bataille que dans leurs histoires.

Overwatch 2 vendra des objets à collectionner pour célébrer la Journée de la Fierté

Au-delà du jeu, Blizzard invite les utilisateurs à visiter son Gear Store où ils pourront découvrir une grande variété de vêtements LGBTQ+ arborant le logo d’Overwatch 2.

Tous les bénéfices de la vente de ces articles entre le 16 mai et le 30 juin 2023 seront reversés au National Center for Transgender Equality (NCTE). Le NCTE a pour mission de s’efforcer de créer un monde meilleur.