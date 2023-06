Payday 3 vous permettra de prendre des otages pour négocier avec les flics

Dans Payday et Payday 2, les cambriolages peuvent se dérouler de deux façons : soit vous vous faufilez, vous obtenez ce que vous êtes venu chercher et vous repartez en douce, soit vous foncez et vous vous battez contre des hordes de flics tout en vous efforçant de vous échapper avec le butin. Il est généralement préférable de jouer furtivement, mais Payday 3 propose une troisième option : les otages.

“Dans Payday 3, vous avez la furtivité et quelque chose que nous appelons la recherche“, a déclaré le producteur Andreas Häll-Penninger (merci, VGC). “Si vous avez des otages, vous pouvez commencer à les échanger pour gagner du temps avant que les flics n’arrivent, ou vous pouvez garder les otages pour plus tard, car vous pouvez les échanger contre des ressources.

PAYDAY 3 | Dev Diary | Episode 1: It's PAYDAY

Lire cette vidéo sur YouTube

La formulation selon laquelle les otages vous permettront de “gagner du temps” semble indiquer qu’il ne s’agit pas d’une carte de sortie de prison, mais seulement d’une fenêtre un peu plus longue avant que la situation ne devienne violente. Je doute que vous puissiez réussir tous les braquages en mettant un pistolet sur la tempe d’un inconnu et en disant aux flics d’aller se faire voir pendant que vous videz la chambre forte. Mais si les choses commencent à s’envenimer, c’est une option qui vous permet d’éviter les tirs de balles, au moins pendant un petit moment.

Il y a une autre façon d’utiliser les otages, qui consiste à les transformer en boucliers humains tout en tirant sur les flics. C’est un peu sinistre, mais si vous vous sentez l’âme d’un monstre inhumain, n’hésitez pas. Il y a de fortes chances que les otages meurent au cours de l’opération, ce qui signifie que vous perdez votre influence, mais c’est au moins mieux que de mourir vous-même.

Il est intéressant de noter que si des civils meurent dans les deux premiers jeux Payday, vous recevez une punition pour dommages collatéraux qui déduit des fonds de vos dépenses, même si vous échouez dans le braquage. Vous pouvez également recevoir une pénalité commerciale si vous êtes placé en garde à vue. Il se peut que les otages soient également pénalisés s’ils sont tués, mais nous n’en savons rien pour l’instant. Chaque scénario peut même être unique – dans le premier Payday, tuer le directeur de la banque entraîne l’apparition de deux bulldozers, et dans le second, des tireurs d’élite peuvent apparaître à la bijouterie, ce qui rend les choses beaucoup plus difficiles. Peut-être même que le fait de prendre des otages, pour commencer, déclenchera une vague d’ennemis plus difficile à affronter une fois votre temps écoulé.

Les otages sont une solution intermédiaire entre la furtivité et la violence, qui vous permet de faire en sorte que les flics soient au courant du casse sans pour autant riposter. Il reste à voir ce que cela donnera en jeu, mais Payday 3 sera lancé le 21 septembre, et nous ne tarderons donc pas à essayer cette nouvelle approche par nous-mêmes.