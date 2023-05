PlayStation dévoile une nouvelle manette pour les joueurs handicapés

Il y a quelques mois, PlayStation a révélé qu’elle travaillait sur une nouvelle manette destinée aux joueurs handicapés. À l’époque, le projet s’appelait Project Leonardo, mais il vient d’être officiellement dévoilé sous le nom d’Access. La société a également donné un aperçu de son design et des détails sur son fonctionnement.

La nouvelle manette PlayStation Access se présente sous la forme d’un large dispositif circulaire d’où dépasse un joystick. Il est surmonté d’une série de boutons qui peuvent être déplacés et dont les symboles sont interchangeables. Les joueurs peuvent ainsi jouer de la manière qui leur convient le mieux.

En outre, Access dispose de différentes prises pour connecter encore plus d’accessoires. De plus, il peut être positionné dans différentes orientations et même fixé comme un trépied. Les joueurs ont également la possibilité de connecter Access à un DualSense afin que quelqu’un d’autre puisse les assister dans leurs sessions de jeu.

L’annonce d’Access intervient dans le cadre de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité. PlayStation n’a pas encore annoncé la date de sortie de la nouvelle manette. Toutefois, il semble qu’il s’agisse d’une excellente option pour permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter des jeux vidéo.

Quelles sont les autres initiatives de PlayStation en faveur de l’accessibilité ?

Access n’est que la plus récente des avancées de PlayStation en matière d’accessibilité au cours des dernières années. Ses jeux les plus récents, tels que God of War Ragnarok et The Last of Us Part I, ont ajouté des options permettant à un plus grand nombre de joueurs d’en profiter.

Il s’agit notamment d’options différentes en termes de son et de dialogue, ainsi que de présentation du titre. Par exemple, des sous-titres très détaillés ou des personnages aux couleurs très dures pour aider ceux qui ont des difficultés à les distinguer. Cela permet à tout le monde de profiter de ces expériences.