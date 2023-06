PlayStation est prêt à diffuser les jeux PS5 aux membres PS Plus Premium

PlayStation se prépare à rendre possible le streaming de jeux PS5, et les abonnés PS Plus Premium pourront profiter de cet ajout. Pour l’instant, il n’est prévu que pour les consoles et non pour les autres appareils.

Selon Nick Maguire, vice-président de PlayStation et responsable des abonnements, il s’agit actuellement d’une phase de test. Je n’ai pas grand-chose à partager avec vous pour l’instant, mais nous sommes en phase de test et nous vous donnerons plus d’informations quand ce sera prêt”, a-t-il déclaré. a-t-il ajouté.

Il a également profité de l’occasion pour évoquer le succès rencontré un an après la relance de PS Plus. Nous sommes presque sûrs que c’est dû à la qualité et à la diversité que nous mettons dans le catalogue de jeux. Cela rend PS Plus attrayant pour beaucoup de gens et nous avons trouvé des expériences de grande qualité et de haut niveau. Cela signifie qu’il y a quelque chose pour tous les publics”. Il a ajouté.

Il a également assuré qu’il n’y aurait pas de stratégie de lancement de jeux dès le premier jour sur PS Plus. Du moins, pas pour les titres créés par les studios PlayStation. Jusqu’à présent, des titres comme Ratchet and Clank : Rift Apart et Ghost of Tsushima ont attiré une nouvelle vague de joueurs, alors qu’ils venaient tout juste de rejoindre le catalogue du service. Un tel lancement pourrait donc leur donner une seconde vague de popularité.

PlayStation prévoit-elle d’autres changements pour ses services en ligne ?

Hormis l’ajout futur du streaming de jeux PS5, M. Maguire indique que la société n’a pas prévu de grands changements pour PS Plus. Selon lui, le système PlayStation remanié a connu une croissance régulière tout au long de l’année.

Si le nombre d’abonnés a d’abord baissé, c’est en raison de la baisse d’intérêt pour les jeux vidéo à la suite de la pandémie. Toutefois, le nombre d’abonnés a recommencé à augmenter, de sorte qu’ils ne voient pas la nécessité de modifier leur stratégie. Il a toutefois ajouté qu’il suivait de près l’évolution du marché. Êtes-vous déjà abonné ?